Binz

Immer häufiger sieht man sie auf den Straßen der Insel – Fahrzeuge mit einem großen E am Nummernschild. Der Eindruck täuscht nicht: Die Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland erreichte 2021 einen Rekordwert. Nach Angaben des Kraftfahrzeugverkehrsamtes wurden rund 356 000 Autos mit reinem Elektrobetrieb zugelassen, das ist eine Steigerung von über 80 Prozent zum Vorjahr.

Beliebter sind noch die Hybride – 754 588 Fahrzeuge, die sowohl mit E-Antrieb als auch Verbrennungsmotor unterwegs sind, wurden zugelassen. Damit machen beide Fahrzeuggruppen bereits über 40 Prozent der Neuzulassungen aus.

Ministerium zählt 31 Standorte zum Laden auf der Insel

Soweit die Theorie. Aber wie ist die Insel Rügen auf den Run der E-Auto Fahrer vorbereitet? Ungenügend. Zudem variieren die Angaben beträchtlich. Nach aktuellen Informationen des Wirtschaftsministeriums MV gibt es derzeit 31 Standorte mit 51 Ladepunkten (Normalladefunktion), die Bundesnetzagentur hingegen verzeichnet lediglich 16 Standorte, auf der Plattform e-stations.de werden über 50 geführt, hier sind allerdings die Angebote von Hotels eingeschlossen.

Räumlich konzentrieren sich die Angebote auf die Inselhauptstadt und die Seebäder, im Süden der Insel ist keine Station geführt. Wer auf ein flächendeckendes Netz angewiesen ist, bekommt schnell „Reichweitenangst“.

Hotels spüren Nachfrage der Gäste

In der Hotellerie merkt man den Trend zum E-Fahrzeug bereits deutlich. Immer mehr Hotels bieten ihren Gästen Ladestationen an, zumindest mit dem „Normalstrom“ zum Tanken über Nacht. Im Parkhotel Rügen sind die beiden Ladestationen vor allem im Sommer gut nachgefragt, heißt es dort. Beim Fünf-Sterne-Superior Romantik Hotel Roewers hat man sogar vier Ladestellen, zwei für Teslas, zwei für „normale“ E-Autos. „Das Angebot wird immer mehr nachgefragt“, hat Angelika Zeiß vom Roewers beobachtet. „Am Wochenende geraten wir bereits an unsere Kapazitätsgrenze. Ich gehe davon aus, dass wir die Anzahl noch mal erhöhen werden.“

Wie in den allermeisten Hotels gilt hier: Laden nur für Gäste. „Immer mehr Urlauber nutzen E-Autos auch auf der Insel Rügen“, meint auch Stefanie Lemcke vom Tourismusverband Rügen. „Diese Zahlen muss man bei einer Bedarfsanalyse immer dazurechnen. Unserer Auffassung nach ist das Netz an öffentlichen Ladepunkten nicht ausreichend.“

Das Angebot für Nicht-Hotelgäste ist nämlich schon deutlich übersichtlicher. Auf einigen Supermarktplätzen gibt es das Angebot zu unterschiedlichen Tarifen, etwa beim Edeka in Sellin oder dem Lidl in Bergen, ebenso auf dem Bergener Marktplatz. Kostenfrei gibt es den Strom bei der Binzer Bucht Tourismus, hier kann man den Strom an den beiden Ladepunkten am Haus des Gastes und dem Kleinbahnhof bekommen, allerdings nur zu den Öffnungszeiten.

Stadtwerke Stralsund: Auslastung steigt

Ein Vorreiter beim Ausbau der öffentlichen Ladegelegenheiten sind die Stadtwerke Stralsund, deren Energiesparte sechs Normalladesäulen betreibt, dazu eine der lediglich zwei Schnellladesäulen auf der Insel. Auch hier ist eine steigende Nachfrage zu beobachten. „Die Auslastung steigt stetig und übertrifft unsere 2019 getroffenen Prognosen bei Weitem“, so Lutz Lampe von den Stadtwerken Stralsund. „Die Ladesäulen werden insbesondere von Touristen genutzt. Im Sommer kommt es sogar schon zu Engpässen, insbesondere in Baabe und Prora.“

E-Ladesäulen mal anders: Das Ladekabel führt aus dem Parkhaus durch das Fenster eines Imbisses. Quelle: Anne Ziebarth

Die „Idee“ für die Standorte auf Rügen sei gemeinsam mit dem Tourismusverband, der E.DIS und interessierten Kommunen entstanden. „Die Gemeinden waren sehr interessiert, zumal sie nicht investieren mussten“, so Lutz Lampe.

Verantwortlich sind die Gemeinden

Hervorzuheben ist die kleine Insel Ummanz, die nicht nur über eine Schnellladestation verfügt, sondern auch über einen gemeindeeigenen E-Bus. Hiddensee als autofreie Insel hat sogar einen elektrisch betriebenen Rettungswagen. Doch wer hat eigentlich den Hut auf? Gibt es ein gemeinschaftliches Konzept für den koordinierten Ausbau auf der Insel? Nein. „In der Regel erfolgt eine koordinierte Planung und Errichtung eines öffentlichen Ladeinfrastrukturnetzes auf kommunaler Ebene“, so das Wirtschaftsministerium des Landes auf Anfrage.

Die Hansestadt Greifswald etwa hat ein solches Konzept veröffentlicht, auch Schwerin ist dabei. Für Rügen würde das im schlimmsten Fall über 30 Einzelpläne für die Insel bedeuten. Immerhin gibt es vom Land eine Aufzählung sogenannter Suchräume, für die Errichtung weiterer E-Tankstellen. Diese zeigen großen Nachholbedarf im Norden und Süden der Insel. „Der eigentliche Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur ist in der Hand wirtschaftlich tätiger Marktakteure zu sehen“, heißt es vom Land.

24 500 Ladesäulen für das Land

Dass noch viel Bedarf besteht, darin sind sich alle einig. „Die Ladeinfrastruktur ist zurzeit noch eine zentrale Klippe bei der Etablierung der Elektromobilität“, heißt es dazu auf den Seiten der Landesregierung. Das Infrastrukturkonzept E-Mobilität attestiert noch „wenig Bezug der Ladepunkte zum tatsächlichen Verkehrsaufkommen und Mobilitätsschwerpunkten“ sowie „vielfältige Abrechnungs- und Bezahlmodelle“ und macht eine enorme Rechnung auf.

Laut Prognose braucht es im Jahr 2030 sage und schreibe 24 500 Ladestationen für Normalstrom und 7451 Schnell-Ladepunkte im Land. Schnellladesäulen wären der Goldstandard, ist Lutz Lampe von den SWS überzeugt. „Wenn man eine durchschnittliche Ladeleistung, die sich stark je nach Fahrzeugtyp unterscheidet, von 11 kW annimmt und einen Verbrauch von 16 kWh pro 100 km zugrunde legt, benötigt man für diese 100 km an einer Normalladesäule ca. 1,5 Stunden“, rechnet er vor. „An einem Schnellladepunkt würde das Gleiche nur 10 Minuten dauern.“

Fördermittel fließen derzeit nicht

Wie soll es denn nun weitergehen mit der Ladeinfrastruktur? Die Förderquellen sprudeln derzeit jedenfalls nicht. Bei den Fördermitteln für öffentliche Ladeinfrastruktur ist zunächst einmal Pause, die aktuellen Aufrufe sind im Januar geschlossen worden. Das Programm laufe aber bis 2025, weitere Aufrufe sollen folgen. Auch die Förderung von kommunalen und gewerblichen Elektromobilitätskonzepten läuft noch – auch hier aber gibt es keine offenen Aufrufe. Und nicht mal die Privathaushalte haben aktuell Grund zu jubeln. Die staatlichen Fördergelder der Förderbank KfW für private Ladestationen für Elektroautos sind erschöpft, 800 Millionen Euro wurden ausgezahlt.

Heike Mau hat bereits vor zwei Jahren mit ihrer Familie auf ein Hybrid-Fahrzeug umgestellt. „Ich tanke immer zu Hause“, beschreibt sie. Mit Ihrem Hybrid-Mitsubishi ist sie häufig zwischen Baabe und Bergen unterwegs ist. „Die Ladesäulen sind mir nix, da braucht man ja auch unterschiedliche Karten für.“ Praktisch: Ihr Auto hat mehrere Anschlüsse, einer ist für den normalen Hausstrom. „Das dauert natürlich länger – so rund 8 Stunden“, beschreibt sie. „Aber da wir Photovoltaikanlagen auf dem Dach haben, passt das gut.“

Von Anne ZIebarth