Rügen: Ehrenamtliche Seniorenbegleiter werden ausgebildet

Am Dienstag, 7. Juli, organisiert das Deutsche Rote Kreuz ( DRK), Kreisverband Rügen-Stralsund, um 16 Uhr im Schulungsraum des Technik- und Ausbildungszentrums ( TAZ), im Tilzower Weg 36, in Bergen eine Informationsveranstaltung zu einem Kurs für ehrenamtliche Seniorenbegleiter.

Zunehmend immer mehr ältere Menschen leiden unter eingeschränkten Alltagsfähigkeiten. Manche leben allein in ihrer Wohnung beziehungsweise in einer Pflegeeinrichtung und leiden unter Einsamkeit und mangelnden sozialen Kontakten. Andere leben mit Ehe- oder Lebenspartnern zusammen und stellen für diese eine deutliche und dauerhafte Belastung dar.

„Aber nicht alle dieser Senioren sind pflegebedürftig und brauchen eine spezialisierte Betreuung. Gefragt ist hier eine gelegentliche Unterstützung, menschliche Zuwendung. Sie können dazu beitragen, indem Sie einen Besuch, ein Gespräch – einfach ein wenig Ihrer Zeit anbieten. Dafür möchten wir sie ausbilden“, sagt Burkhard Päschke, Leiter Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes.

Sieben Themengebiete

Das Ausbildungsangebot richtet sich vor allem an Interessenten, die in einem Ehrenamt oder auch im privaten Umfeld Menschen mit eingeschränkten Alltagsfähigkeiten betreuen, in der Nachbarschaftshilfe pflegerisch unterstützen oder aber in einem Besuchsdienst tätig sind.

Im Mittelpunkt der fünf Ausbildungstermine stehen Informationen zu folgenden Themen: Erste Hilfe im Haushalt, Nähe und Distanz, Privatsphäre, Abschied und Verlust, der persönliche Umgang mit Schwerkranken, Trauer, Kraftquellen und Kommunikation. Zeitlich liegen die Ausbildungszeiten auf Werktagen ab 16 Uhr und an zwei Samstagen.

Selbsterfahrung erleben

Der Kurs ist bei einer Bereitschaftserklärung zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit, auch außerhalb des DRK, für den Teilnehmer kostenlos. Mit diesem Kurs bietet das DRK ehrenamtlichen Helfern, Seniorenbegleitern und Interessierten die Möglichkeit, Grundwissen über die Betreuung älterer Menschen zu erwerben und Selbsterfahrung zu erleben.

Anmeldungen zu der unverbindlichen Informationsveranstaltung erfolgen unter der Telefonnummer 03838/80 23 – 17 oder – 91.

