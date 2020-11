Dubkevitz

Auf der Insel Rügen hat für die Landwirte die Rübenernte längst begonnen. Und mittendrin: Marcel Rößner. Der 36-jährige Landwirt hat dabei eine der wichtigsten Aufgaben – er steuert die Erntemaschine. Eine ganz besondere, wie er sagt, denn er sitzt auf der 653 PS starken Grimme Rexor 630. „Das ist derzeit die beste Maschine für die Rübenernte. Auf der Insel ist dies die einzige in diesem Format, die auf den Feldern unterwegs ist“, sagt er.

Horst Schulz (l.) und Marcel Rößner zeigen die Rüben, die sie geerntet haben. Quelle: Mathias Otto

Ein Feld zwischen Gingst und Dubkevitz: Hier war der Mitarbeiter von Agrarservice Rügen im Auftrag für die Landwirtschafts-GbR Schulz/Wolf aus Gingst in den vergangenen Tagen pausenlos unterwegs. Eine kurze Beratung mit dem Senior-Chef Horst Schulz, dann rauf auf die Maschine und aufs Feld, dann wieder zurück und abladen. „In diesem Rhythmus geht es den ganzen Tag, so lange, bis das ganze Feld geerntet wurde“, sagt er. Über mehrere hundert Meter türmten sich die Zuckerrüben entlang des Feldweges in Richtung Dubkevitz. Ein Teil, 1734 Tonnen, geht direkt nach Anklam zur Zuckerfabrik.

80 bis 120 Tonnen pro Hektar

Marcel Rößner fasst sein Tagespensum in Zahlen zusammen. Von 7 bis 21 Uhr arbeitet er täglich während der Erntezeit. Seine Arbeitstage werden lang zur Herbstzeit, die Freizeit Mangelware. „Das Wetter muss ausgenutzt werden, denn bei Regen müssen wir pausieren, damit wir nicht alles kaputt fahren“, sagt er. 80 bis 120 Tonnen Rüben schafft seine Maschine pro Hektar. Das sind bis zu 1500 Tonnen Zuckerrüben pro Tag. „Auf die gesamte Kampagne für dieses Jahr gerechnet, sind es knapp 200 Hektar.“

Im Viertelstundentakt werden die Rüben entladen. Quelle: Mathias Otto

Besonders stolz ist er auf die neue Maschine, mit der er die Rüben ernten kann. „Ich habe schon lange meinem Chef Anton Reetz den Grimme Rexor 630 schmackhaft gemacht, jetzt hat er ihn gekauft – und ich darf ihn fahren. Ein großer Traum ist wahr geworden“, sagt er.

Doch was ist das Besondere an diesem Gefährt? Neben seinem 653 PS starken Motor, einem Wendekreis von 7,50 Metern und einer schallgedämmten Kabine habe das Feldfahrzeug wesentlich mehr zu bieten.

Abfall auf das Geringste minimiert

„Diese Maschine hat einen Entblätterer eingebaut. Dieses Bauteil schneidet die Rüben nicht nur ab, sondern putzt sie vor Ort auch gleich sauber. Das heißt, der Abfall wurde auf das Geringste minimiert. Es bleiben also nicht mehr so viele Rüben auf dem Feld zurück“, so Marcel Rößner. Eine Welle im Getriebe schlägt zudem sofort Alarm, bevor große Steine oder andere Hindernisse in die Rodesysteme gelangen.

Auf einem Feld bei Gingst wurden knapp 1700 Tonnen Zuckerrüben geerntet. Quelle: Mathias Otto

Speziell angefertigte Räder ziehen mithilfe von Spitzhacken die Rüben aus dem Boden. Dass sie in der Breite verstellbar sind, sei laut dem Landwirt wichtig. Somit könne die Reihenbreite verändert werden, um so mehr Rüben pro Fahrt einzusammeln. Über ein Siebeband sowie durch sogenannte Siebesterne – dabei fällt die meiste Erde von den Früchten – gelangen die Rüben in den Auffangbehälter. Knapp 30 Tonnen, umgerechnet bis zu 45 Kubikmeter umfasst der Bunker, also die Ladefläche.

Reinigung dauert eine Woche

Um alle Geräte in und am rund 600 000 Euro teuren Fahrzeug bedienen zu können, musste der 36-Jährige zuvor eine mehrtägige Schulung in Niedersachsen besuchen. „Die war auch wichtig, denn das Gefährt strotzt nur so vor Technik. Allein acht Kameras überwachen den ganzen Prozess auf dem Feld und an der Maschine, dann das Fahren mit einem Joystick und den JPS-Einstellungen. Um alles verstehen zu können, benötigt es viel Technikverstand“, berichtet der Landmaschinenführer.

Marcel Rößner zeigt, wie fein die neue Maschine die Rübe erntet. Quelle: Mathias Otto

Er ist auch der Stammfahrer, nur er darf mit diesem Gerät die Rüben ernten. Dazu gehört aber auch, dass er nach der Erntesaison alleine für die Reinigung zuständig ist. „Um die Erntemaschine winterfest zu machen, bin ich garantiert eine Woche lang beschäftigt. Es reicht nicht aus, nur den Schmutz mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen. Alle Teile müssen geschmiert und eingeölt werden“, sagt er. Das wird Mitte Dezember soweit sein. Danach freut sich der Landwirt auf seinen Urlaub, der bis Februar gehen wird.

Von Mathias Otto