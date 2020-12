Bergen

In den vergangenen Tagen wurde in eine Gartenlaube in Bergen auf Rügen eingebrochen. Der oder die Täter hatten es wohl auf Weihnachtsbraten abgesehen, stahlen zehn tiefgefrorene Enten.

Außer den Enten nichts gestohlen

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte der 38-jährige Laubenbesitzer am Dienstag den Einbruch festgestellt und sich an die Polizei gewandt. Letztmalig sei er am 11. Dezember in seiner Laube in der Anlage „Sonnenschein“ gewesen.

Der oder die Täter waren gewaltsam in seine Laube eingedrungen, hatten dabei die Tür erheblich beschädigt. Außer den Enten sei aber nichts weiter gestohlen worden.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet zur Aufklärung nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zwischen dem 11. und dem 15. Dezember etwas Auffälliges in der Gartenanlage „Sonnenschein“ im Stadtteil Bergen-Süd beobachtet hat, wendet sich an das Polizeihauptrevier in Bergen (Tel. 03838 / 8100). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger