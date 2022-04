Bergen

Baufortschritt in der Bergener Ruschwitzstraße: Hier entsteht ein Sportschwimmbad mit fünf Bahnen, einem 25-Meter- sowie Lehrschwimmbecken, Sauna und Physiotherapie. Am Dienstag stand ein weiterer Meilenstein des rund zwölf Millionen Euro Großprojektes auf dem Programm – die Testbefüllung der beiden Becken. In den nächsten fünf Tagen fließen hier rund eine Million Liter aus den Schläuchen.

Das neue Schwimmbad Die Bauarbeiten am Schwimmbad in der Ruschwitzstraße haben am 8. Mai 2021 begonnen. Die Fertigstellung des Schwimmbades wird für Frühjahr 2023 avisiert. Für Schwimmer soll ein 25 Meter Becken mit fünf Bahnen zur Verfügung stehen, dazu kommt ein Lehrschwimmbecken mit Hubfunktion. Im Gebäude ist eine Physiotherapie vorgesehen, drei Saunen, ein Imbiss und ein großzügiger Außenbereich. 55 Parkplätze werden gebaut. Die Baukosten belaufen sich derzeit auf knapp 12 Millionen Euro.

Nach der Befüllung verbleibt das Wasser bis zu drei Wochen in den Becken, dafür werden entsprechende Sicht- und Messkontrollen durchgeführt, sagt Jule Kahmann von der Bauleitung. Im Anschluss erfolgt die Sandstrahlung der Beckeninnenwände für die Vorbereitung der Fliesenarbeiten. Am Vormittag drehte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) die Hähne auf. Die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerkes unterstützte dieses Projekt und stellte 125 Meter Schläuche zur Verfügung.

Bürgermeisterin Anja Ratzke dreht den Wasserhahn auf. In den nächsten fünf Tagen fließen rund eine Million Liter Wasser in die Becken. Quelle: Mathias Otto

Wasser muss langsam fließen

In Sachen Nachhaltigkeit ist die Stadt gerade in Abstimmungen mit verschiedenen Einrichtungen. „Wir wollen, dass dieses Wasser anschließend in irgendeiner Weise weiterverwendet werden kann, wir wollen schließlich ressourcenschonend damit umgehen“, sagt Anja Ratzke. Aber erst einmal wird es auf der Baustelle benötigt. „Ein spannender Moment, dann sehen wir nämlich, ob die Becken tatsächlich dicht sind. Falls nicht, können in dieser Phase der Bauarbeiten noch Nachbesserungen stattfinden“, sagt sie.

Wie genau diese Arbeiten ablaufen, erklärt Dirk Heinemann von der Bauleitung. „Wasser und Beton haben eine unterschiedliche Temperatur. Das Wasser muss deshalb langsam fließen, damit sich der Beton langsam ausdehnen kann. Es kommt sonst aus statischer Sicht zu massiven Rissen“, sagt er. Nach der Befüllung bleibt das Wasser bis zu drei Wochen im Becken. In dieser Zeit finden Kontrollen und Leckageortungen statt. Es wird geprüft, wo sich der Beton verfärbt. Sollten Risse entdeckt werden, sei dies aber nicht dramatisch. Mit einer speziellen Harz-Mischung werden dann sogenannte Verpressungen vorgenommen.

Glück mit den Baumaterialien

Dieser Bau ist besonders und sehr komplex, wie Bauamtsleiter Volker Paarmann sagt. Die Bewährung, also die Verstärkung der Betonteile, beinhaltet viele Schrägen. „Diese mussten vorgebogen werden. Erst danach konnte es in einem Arbeitsschritt gegossen werden. Nur somit hat man die statische Tragfähigkeit, um auch ein Becken befüllen zu können“, sagt er. Die größte Herausforderung: „Wir haben viel Erfahrung im Stahlbetonbau. Aber aus ingenieurtechnischer Sicht waren es große Anforderungen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir viele Einbauteile haben, viele Arbeitsschritte notwendig waren und wir den Betonbau auch unterbrechen mussten“, sagt Dirk Heinemann.

Zur Galerie Am 8. Mai 2021 fand der Spatenstich für dieses Projekt statt. Jetzt wurde das Becken probebefüllt, im Frühjahr 2023 soll eröffnet werden.

„Am Ende muss alles zusammenpassen“, ergänzt Jule Kahmann. Im Juni 2021 wurde am tiefsten Punkt der Baustelle begonnen und sich dann Ebene für Ebene hochgearbeitet. „Ich habe keinen Vergleich zu anderen Bauprojekten in dieser Dimension. Aber wenn ich sehe, was die Kollegen, die auch viel an den Samstagen arbeiten, bis heute geschafft haben, sind wir mit dem Baufortschritt sehr zufrieden“, sagt sie. Das lag auch daran, dass sie Glück mit den Baumaterialien hatten und von einem Baustellenstopp verschont blieben. „Das ist Dirk Heinemann mit seinen 20 Jahren Bauerfahrung zu verdanken sowie seinen Kontakten zu den Baupartnern. Die haben es möglich gemacht, dass wir rechtzeitig das Material bekommen haben, das wir benötigten.“

Baustelle wird videoüberwacht

Wie bei anderen Bauprojekten machte die Preissteigerung beim Material auch auf der Bergener Baustelle nicht halt. Alleine beim Stahl mussten sie vier Preissteigerungen innerhalb eines Jahres hinnehmen. „Die Verträge, die wir jetzt geschlossen haben, sind fix. Mit allen Mehrkosten liegen wir bei vier Prozent Preissteigerung beim gesamten Vorhaben. Im Vergleich zu anderen Baustellen ist dieser Wert aber sehr gut“, so Volker Paarmann.

Auf der Baustelle lagen sehr früh viele Baustoffe. Deshalb hatte sich die Stadt per Stadtvertreterbeschluss für eine Videoüberwachung entschieden. „Zum einen, um das Material zu schützen. Außerdem möchten wir verhindern, dass Personen unbefugt die Baustelle betreten und ins Wasser fallen. Diese Leute hätte ohne Videoüberwachung keine Möglichkeit, ohne Hilfe wieder rauszukommen“, so Anja Ratzke.

Highlight: die Saunalandschaft

Wenn die Schwimmhalle im Frühjahr 2023 eröffnet wird, werden Besucher neben dem Drei- und Ein-Meter-Turm auch Startblöcke vorfinden. Die tiefste Stelle wird 4,2 Meter betragen, hinter dem Versatz 2,2 Meter. Außerdem wird es ein Lehrschwimmbecken geben mit Hubvorrichtung. Somit sind unterschiedliche Angebote wie Reha- und Babyschwimmen in unterschiedlichen Wassertiefen möglich.

Ein Höhepunkt: die Saunalandschaft. In der Panorama-Sauna werden sich drei Sitzebenen befinden. „ Zehn bis 15 Leute finden dort Platz. Durch die erhöhten Sitzbänke haben die Besucher die Möglichkeit, einen Blick nach draußen zu werfen. Außerdem wird es die ,Unter-Deck-Sauna’ geben. Es wird einer Hanse-Kogge nachempfunden – mit Blick nach draußen“, sagt Jan Strähuber, Projektleitung des Planungsbüros „Geising + Böker“.

Von Mathias Otto