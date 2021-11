Rügen: Einwohner aus Bergen fahren bald kostenlos mit dem Bus

Bergen

Mit dieser Aktion wird allen Einwohnern aus Bergen eine Freude gemacht, die gerne mit dem Bus durch die Stadt fahren. Aber auch diejenigen, die das Angebot testen wollen. Einen Monat lang, konkret vom 1. bis zum 31. Dezember, können sie kostenlos mit der Stadtbuslinie durch die Stadt fahren. Möglich gemacht hatte dies ein Antrag der Linken-Fraktion Ende Oktober. Nach kurzer Beratung mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) kann das Projekt in den nächsten Tagen starten.

Antragsteller Peter Wendekamm (Linke) ist hochzufrieden. „Die Händler und Gastronomen hatten während der Corona-Zeit schon genug gelitten. Sie mussten mit vielen Einschränkungen und sogar zwischenzeitlichen Schließungen leben. Durch diese Maßnahme wird eine gewisse Kompensation für sie, aber auch für die Bürger der Stadt, erreicht“, sagt der Stadtvertreter. Er wählte den Monat Dezember aus, weil (Stand Freitag) der Weihnachtsmarkt stattfindet und in der Vorweihnachtszeit mehr Bürger als sonst zum Einkaufen in der Stadt sind. Eine Chance für diejenigen, die entweder wenig Geld zur Verfügung haben oder in ihrer Bewegung eingeschränkt sind.

Entlastung im Stadtverkehr

Das kostenfreie Angebot verfolgt aber noch zwei weitere Intensionen. Zum einen ist es der Verkehr. Seitdem die Ringstraße für den zweiten Bauabschnitt teilweise gesperrt ist, drückt sich besonders zu den Stoßzeiten am Vormittag und späten Nachmittag der Pendlerverkehr durch die Stadt. Mitunter kam es zu längeren Wartezeiten an einigen Kreuzungen, etwa Bahnhofstraße, Ecke Dammstraße. Autofahrer sprachen mitunter von einem Verkehrschaos.

Antragsteller Peter Wendekamm Quelle: Andreas Meyer

„Wenn im Dezember einige Autofahrer genug von dem Verkehr haben, können sie auf den Bus umsteigen. Das würde zusätzlich die Straßen in der Innenstadt entlasten“, sagt er. Außerdem träume er davon, „dass der Nahverkehr entweder ganz kostenfrei sein wird oder zumindest für einen geringen Betrag realisiert werden kann.“

Nur wenig Aufwand für die Bürger

Auf jeden Fall kann die Stadt Ende Dezember Rückschlüsse über das Angebot ziehen. Man wisse dann genau, wann und wie der kostenfreie Stadtbus angenommen wird. „Wir können es quasi austesten und sehen, ob etwa wirklich mehr Leute auf das Auto verzichten und den Bus nehmen“, so Peter Wendekamm. Seine Annahme, wenn er durch die Straßen geht und in die Busse guckt: Es lässt zu wünschen übrig. „Wenn ich sehe, dass es teilweise Leerfahrten gibt, finde ich es sehr schade. Das muss mit Sicherheit auch frustrierend für die Fahrer sein, die ihre leeren Busse durch Bergen fahren“, sagt er.

Wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt, sei man sich mit der VVR schnell einig geworden. „Die Leute, die im Dezember mit dem Stadtbus fahren wollen, müssen auch nicht viel beachten. Zu Beginn einer Fahrt zeigen sie dem Busfahrer ihren Ausweis, damit sie als Bergener Bürger zu erkennen sind, und können dann Platz nehmen.“

„Viele Bürger werden Angebot annehmen“

Den Einwohnern gefällt das Angebot. „Ich kenne die Sorgen vieler älterer Mitbürger, weiß, dass sie nicht so oft in die Innenstadt kommen, weil sie nicht mehr mobil sind. Ich bin mir sicher, dass sie das kostenfreie Angebot wahrnehmen werden und hoffentlich eine Runde über den Weihnachtsmarkt schlendern können“, sagt etwa Manfred Schittko (87), Ehrenvorsitzender des Seniorenbeirats der Insel Rügen. Er kann sich auch vorstellen, dass dieses Angebot auch dauerhaft in Bergen funktionieren kann. „Es würde ausreichen, wenn ein Bus am Vormittag rein in die Stadt und einer zurück am Nachmittag kostenfrei angeboten wird. Das wäre von großem Vorteil für die Stadtteile.“

Manfred Schittko (87) freut sich über das kostenfreie Angebot. Quelle: Mathias Otto

Lisbeth Krawczyk aus Bergen Rotensee fährt nur gelegentlich mit dem Bus. Wenn, dann nur nach Sassnitz zu ihrer Familie. „Ein großes Einkaufszentrum hab ich nun direkt vor der Haustür. Aber nichtsdestotrotz werde ich bestimmt auch das ein oder andere Mal in die Stadt fahren und sehen, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat.“ Allerdings hält sie den Zeitpunkt für unpassend, nachdem beschlossen wurde, dass die 3G-Regelung in öffentlichen Verkehrsmitteln anzuwenden ist. „Ich bin aber geimpft und mir macht das Tragen der Maske nichts aus“, sagt die Rentnerin.

Von Mathias Otto