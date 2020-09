Prora

Uschi Steinberg hat viele Jahre die Welt bereist und viele Länder gesehen. Doch mit Rügen und insbesondere Prora fühlt sich die 88-Jährige eng verbunden. Die Insel wurde nach der Flucht 1945 aus Danzig ihr zweites Zuhause. Von hier zog sie nach dem Abitur für ein paar Jahre aufs Festland, um schließlich als Lehrerin wiederzukommen. Seit 1966 wohnt Uschi Steinberg in Prora und seit 1973 in der Südstraße 20. Sie sieht vor ihrer Haustür, wie sich der Binzer Ortsteil rasant verändert.

Fünf Jahre Ortsvorsteherin

„Ich habe jahrelang darum gekämpft, dass die Blöcke in Prora nicht abgerissen, sondern entwickelt werden, und jetzt komme ich nicht mal mehr an der Strand“, sagt Uschi Steinberg. Sie war nach der Wende fünf Jahre lang Ortsvorsteherin von Prora. Die Entwicklung hatte sie sich allerdings anders vorgestellt. „Durch die Privatisierung passieren Sachen, die mir nicht gefallen, wie das Abholzen und die vielen Absperrungen“, so Steinberg.

„Wir sind doch nicht in New York “

Ärgerlich findet sie auch die Umbenennung der Straßen. „Ich kann hier sprechen, mit wem ich will, keiner findet sie gut“, sagt sie. 2018 wurden die Namen der Straßen unter Beteiligung der Einwohner und Investoren geändert, um bei der Neuordnung an der „Koloss von Rügen“ genannten Anlage eine bessere Übersicht zu schaffen. Doch für Uschi Steinberg sind die neuen Namen nicht plausibel. „Wieso aus der Strandstraße ein Strandweg geworden ist, obwohl da Bürgersteige sind, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt sie.

Sie ist von 1973 bis 1991 Lehrerin an der Schule in Prora gewesen. „Ich hatte vorgeschlagen, die Straße dort Schulstraße oder wenigstens Ostseeweg zu nennen, nun heißt sie Zweite Straße“, sagt Steinberg, zieht die Augenbrauen hoch und schüttelt den Kopf. „Die Erste und die Dritte Straße haben wir jetzt auch. Wir sind doch nicht in New York, wo alle Straßen nummeriert sind.“

Binz nicht in den Vordergrund stellen

Sie bedauert, dass es nun keine Poststraße mehr gibt. „Dafür haben wir jetzt neben der Proraer Chaussee in Binz auch noch eine Proraer Allee in Prora. „Und warum überhaupt Proraer, wenn es doch Prorer Wiek heißt“, meint die Rentnerin. Anfreunden kann sie sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit dem neuen Begriff „Binzer Bucht“, mit dem das Ostseebad wirbt. „Es ist nicht gut, dass Binz in den Vordergrund gestellt wird. Ich will auch nicht, dass Prora wichtiger ist, es geht um die Geschichte. Der Bezug ist nicht die Siedlung Prora, sondern die Landschaft“, argumentiert Steinberg. Der Name leite sich von der Prora, einer bewaldeten Hügelkette im südlichen Teil der Schmalen Heide ab. Und Prora sei dazu noch etwas Besonderes, weil es der einzige lateinische Name auf Rügen sei und für Bug und Schiff stehe.

Prora wird heute zuallererst mit dem „Kraft durch Freude“-Seebad Prora der Nazis verbunden, mit dessen Bau in der einmalig schönen Landschaft der Schmalen Heide 1936 begonnen wurde. Mit Kriegsbeginn 1939 stoppten allerdings die Arbeiten. Die eigentliche Nutzungsgeschichte der Anlage begann erst, als die Bauten zur Großkaserne der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR ausgebaut wurden.

Die Angehörigen zogen auch in die Wohnanlage im Bungalowstil, in der Uschi Steinberg seit fast vier Jahrzehnten lebt. Sie diente vor dem Krieg als Unterkunft für die Seebad-Bauleute, erzählt Steinberg, deren Mann zivilangestellter Versorgungsleiter im NVA-Erholungsheim in Block 1 war. 1998 sei das Wohngebiet Prora vom Bund zum Verkauf ausgeschrieben worden. Eine mögliche Umwandlung in Ferienwohnungen durch einen privaten Investor verhinderte die von Einwohnern gegründete Wohnungsbaugenossenschaft Prora.

Mehr Infrastruktur für Bewohner

„Gut ist, dass die Innenstraße repariert wurde, die war zu DDR-Zeiten kaum noch befahrbar gewesen“, weiß Steinberg. Die Innenstraße hieß bis vor knapp zwei Jahren noch Poststraße. Lange vor dem Namen war schon die alte Post aus der Straße verschwunden. „Sie wurde gleich nach der Wende geschlossen und das Haus verkauft. Wir hatten hier damals ein Landwarenhaus, einen Friseur, eine Kneipe, eine Arztsprechstunde – alles weg“, so Steinberg. Sie wünscht sich mehr Infrastruktur für die Bewohner. Restaurants, Supermärkte, Arztpraxen würden fehlen. Den neuen Edeka an Block 4 könnten viele sich nicht leisten.

Uschi Steinberg hat die alte Schule 1991 gezeichnet. Quelle: Gerit Herold

Uschi Steinberg legt eine Bleistiftzeichnung auf den Tisch, die das einstige Schulgebäude in Prora zeigt. Die frühere Kunstlehrerin hat sie 1991 gemalt. „Das ist der Lehrereingang, rechts ist das Lehrerzimmer und links das Kunstkabinett“, sagt Uschi Steinberg und kommt ins Schwärmen. „Das war so eine schöne und moderne Schule und die Kinder waren draußen im Grünen.“ In der Polytechnischen Oberschule „ Egon Schulz“ lernten vor allem Kinder von NVA-Angehörigen. 350 Schüler fanden hier Platz. Nach der Wende begann das langsame Sterben bis zur endgültigen Schulschließung im Jahre 2000.

Fast 20 Jahre stand die Schule leer. Im letzten Jahr wurde das Gebäude abgerissen. Aus Sicherheitsgründen vor Vandalismus und weil die Gemeinde Binz das 13 000 Quadratmeter große Grundstück vermarkten will. Das Areal soll einmal Teil eines aufgelockerten und grünen Wohnparks werden. „Die Schule hätte man nicht so verfallen lassen dürfen, man hätte sie doch als soziales Gebäude weiter nutzen können“, findet Uschi Steinberg.

„Der ganze Wald fehlt“

„Das Schlimmste ist, dass in Prora so viel Grün verschwunden ist. Der ganze Wald fehlt. Eine unbeschreibliche Abholzerei“, schimpft sie. Ihr jüngstes Ärgernis: die Fällungen an Block 3. Dort soll der Verkehr optimiert und wieder aufgeforstet werden, kündigten die Investoren an.

Mit der verkehrlichen Situation ist Uschi Steinberg auch unzufrieden: zu viele Autos, zu viele Wildparker und zu viele Schranken. Als die Anlage geplant wurde, sei man davon ausgegangen, dass die Gäste mit der Bahn und dem Schiff anreisen. Heute kommen aber alle mit dem Auto.

„Ich bin gehbehindert und habe keine Möglichkeit, an den Strand zu gelangen, weil die Zufahrtsstraßen gesperrt sind“, klagt die Anwohnerin. Klar, als die Armee sich hier noch abschottete, habe es auch Schranken und sogar Zäune am Strand gegeben. „Aber es sollte doch alles besser werden. Wir hatten nur 30 Jahre Freiheit“, findet Uschi Steinberg.

Von Gerit Herold