Lauterbach

„Motoren anlassen.“ Gerben Macke gibt am Mittwoch kurz vor 10 Uhr das Kommando. Das steht ihm auch zu, schließlich ist er Kapitän auf dem Schlepper „Noorman“. Kaum hat er es ausgesprochen, eilt der 42-Jährige selbst von der Brücke in den Maschinenraum. „Ich bin Multifunktionär“, fügt er schmunzelnd beim Verschwinden hinzu.

„Ich bin auch Maschinist.“ Motorengeräusche ertönen, ein Vibrieren geht durch den 23,50 Meter langen Schlepper. Allerdings nicht in seinem Heimathafen Lübeck, sondern im kommunalen Hafen der Stadt Putbus in Lauterbach. Gerben Macke – wieder auf der Brücke – manövriert das Schiff von der Kaikante: „Eis voraus im Sonnenschein. Was für ein schöner Arbeitsplatz.“

Seit Dienstag im Eiseinsatz zwischen Lauterbach und Vilm

Weiß, so weit das Auge reicht, ist der Rügische Bodden zwischen Lauterbach und der gut 2,5 Kilometer entfernten Insel Vilm mit Schnee bedeckt. Darunter Eis. Während der Norden Rügens mit Schneemassen und -verwehungen zu kämpfen hat, nimmt der Eiswinter den Südosten der Insel immer fester in seinen Griff.

„Deshalb sind wir da“, sagt Gerben Macke. „Wir sichern die Verbindung zwischen Lauterbach und der Insel Vilm ab.“ Dafür ist der Schlepper „Noorman“ seit Dienstag im Eiseinsatz zwischen Rügen und Vilm.

Weg zur Arbeit wird zum Abenteuer

Das Schiff gehört zur Flotte der 1965 in Lübeck gegründeten Bitunamel Feldmann GmbH. „Wir führen Transporte aller Art auf Nord- und Ostsee durch, übernehmen auch den Eisbetrieb. Hier transportieren wir dabei auch Menschen“, erklärt der Kapitän und weist mit einem Augenzwinkern von der Brücke auf das Achterschiff.

Dort stehen Natur- und Umweltschützer, Mitarbeiter der Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) auf der Insel Vilm. „Die bringen wir zur Arbeit und danach wieder zurück“, so Macke. Rund 60 Mitarbeiter sind an der Internationalen Naturschutzakademie, der BfN-Außenstelle auf Vilm, beschäftigt.

Der 42-Jährige nimmt an der Hafenausfahrt von Lauterbach Fahrt auf. „Kann nicht jeder von sich behaupten, mit 1000 PS unter der Haube zur Arbeit zu kommen“, frotzelt er. So viele „Pferdestärken“ bringen „Noorman“ auf Tour – und mit Leichtigkeit durchs Eis. „Gut fünf Zentimeter ist es momentan dick“, sagt Gerben Macke. „Doch wir können beim Wachsen zusehen.“ Am Mittwochvormittag weht (fast) kein Lüftchen. „Bei Windstille nimmt die Eisstärke rasch zu.“

Auftrag vom Bundesamt für Naturschutz erhalten

Das Bundesamt für Naturschutz habe den eisbrechenden Schlepper angefordert, erklärt der Kapitän. Am Montag punkt 22 Uhr gab er in Neustadt in Holstein das Kommando zum Auslaufen, um den erhalten Auftrag zu erfüllen. „Dienstag, 15 Uhr, haben wir in Lauterbach festgemacht.“ Für die dreiköpfige Besatzung um Gerben Macke war es nicht die erste Fahrt in das Revier Vorpommern.

„Wir haben hier in der Vergangenheit schon Eis gebrochen mit dem kleineren Schlepper ‚Melisa‘“, erinnert er sich. „Vor zwei Wochen waren wir in Lubmin.“ Die Firma ist am Bau der neuen Seebrücke in Koserow beteiligt. Sie übernimmt Transporte zur Baustelle und dort auch Arbeiten mit dem Schiff „Noorcat“. Auch Material für den Wasserbau am neuen Yachthafen in Stralsund hat Bitunamel transportiert.

Kapitän beobachtet gern Seeadler auf Rügen

Für den Schlepper „Noorman“ sei es aber der erste Eiseinsatz in Lauterbach, so Macke. Für ihn aber keineswegs eine Rügen-Premiere, betont er. „Ich kenne die Insel gut, habe hier schon sehr oft Urlaub gemacht.“

Auf der Brücke: Gerben Macke (42), Kapitän auf dem Schlepper "Noorman", steuert das eisbrechende Schiff aus dem Lauterbacher Hafen. Quelle: Udo Burwitz

In welchem Ostseebad? Der gebürtige Niederländer, der seit 2004 in Kiel wohnt, winkt ab. „Zu überlaufen. Meine Frau und ich mögen die Ruhe – entspannen in Natur pur.“ Die findet das Paar in Wiek. Dort hat die Familie ein Ferienhaus. „Wir sind dann viel unterwegs, abseits der großen Touristenhotspots. Ich mag es, Seeadler in ihren Revieren zu beobachten.“ Zum Glück sei die Insel groß genug, dass sie auch das zu bieten habe. „Ansonsten wird viel gebaut. Zu viel für meinen Geschmack in den zurückliegenden Jahren. An manchen Stellen ist Rügen leider zugebaut“, findet er.

„Noorman“ kann bis zu 50 Zentimeter dickes Eis brechen

Zurück zur Arbeit: Mit geschmeidiger Hand bedient Gerben Macke den Joystick auf der Brücke auf der Überfahrt zur Insel Vilm. Von Stampfen keine Spur, das Schiff gleitet fast geschmeidig durch das Eis. „Noch“, meint der Kapitän. Doch das Wachsen des Eispanzers macht ihm keine Bange. „Bis 50 Zentimeter Eisstärke kann ‚Noorman‘ brechen.“ Aktuell seien Überfahrten immer montags, mittwochs und freitags vorgesehen. „Was kommt, müssen wir sehen. Das Eis wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile erhalten bleiben“, ist sich Macke sicher.

Dafür hat er vorgesorgt. 13 000 Liter „sauberer“, also schwefelfreier Diesel sind gebunkert. „Die nächsten Tage brauchen wir nicht tanken.“ Der abenteuerliche Weg zur Arbeit im Eiswinter 2021 für die Mitarbeiter der Außenstelle des Bundesbundesamtes für Naturschutz auf der Insel Vilm ist damit abgesichert.

„Nicht nur das“, macht Sebastian Götte, Hafenmeister des kommunalen Hafens in Lauterbach und zugleich Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Putbus, auf einen weiteren Aspekt des Schleppers im Eiseinsatz aufmerksam. „Wenn es auf Vilm zu einem Notfall kommt, müssen Rettungskräfte rüberkommen. Auch das wird mit dem Schlepper sichergestellt.“

