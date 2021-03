Bergen

Holpriger kann ein Start nicht sein. Nach dem Rücktritt von Karl-Heinz Ratzke (Bergener Bündnis) als Stadtvertreter und Vorsitzender des Finanzausschusses rückte jüngst der fraktionslose Stadtvertreter André Schröder nach. Er wollte gleich eine Regel festlegen, wie der Ausschuss unter seiner Führung zu tagen habe.

Die besage, dass Stadtvertreter, die diesen Ausschuss nicht angehören, bei ihm nichts zu sagen haben. Noch bevor er darüber abstimmen wollte, verließen einige Mitglieder und auch ein Teil des Publikums den Sitzungssaal. Seitdem brodelt es in der Stadt.

Stadtvertreterin Kristine Kasten (SPD) ist wütend über die Art und Weise, wie ihr der Mund verboten werden soll. Sie selbst hatte diesen Posten viele Jahre bis 2019 inne und nimmt seitdem oft im Gästebereich Platz. Wenn sie ihre Meinung zu einem Thema kundtun wollte, hatte sie immer Gelegenheit dazu bekommen. Damit soll jetzt Schluss sein.

„Stadtvertreter, die in seinen Ausschuss nicht hingehören, haben aus seiner Sicht nicht das Recht, einen Beitrag zu leisten. Das möchte er uns verwehren“, sagt sie. Er habe seine Beweggründe mit den Vorgaben der Kommunalverfassung begründet. „So kann er sich nicht rausreden, das funktioniert nicht“, sagt Kristine Kasten. Neben ihr saßen noch die Stadtvertreter Paul Knüppel (parteilos), Andrea Köster (CDU), Kathrin Parpat (FDP) im Zuschauerraum. Sie verließen gemeinsam den Raum.

Stadtvertreter verließen die Sitzung

So auch Matthias Ewert, Sandra Köster (beide CDU) und Monika Quade (SPD), die als ordentliche Mitglieder zuerst am Tisch saßen und dann vor dem Sitzungsraum über das Verhalten des neu gewählten Vorsitzenden diskutierten. Er bewertet das Verhalten des Vorsitzenden als eine Art, die ihn befremdet hat. Er fand dafür zwei Worte: knallhart und diktatorisch.

„Laut Kommunalverfassung hat jeder Stadtvertreter das Recht, seine Meinung in Ausschüssen kundzutun. Es besteht zwar nicht automatisch, aber es kann darüber abgestimmt werden. So war es bisher bei uns auch üblich“, sagt Matthias Ewert.

Er habe André Schröder erklärt, dass es besonders für Einzelkandidaten wie Kathrin Parpat und Paul Knüppel nicht möglich ist, über Fraktionssitzungen auf dem neuesten Stand zu sein. Für sie seien Teilnahmen an den Sitzungen elementar, um für die Stadtvertretersitzungen vorbereitet zu sein. „Sie sind also gewissermaßen gezwungen, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen. Und wenn sie etwas wissen wollen, muss ihnen das Recht eingeräumt werden, sich zu melden und Fragen zu stellen“, sagt er.

Gespräche werden nachgeholt

Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) räumt ein, Gespräche im Vorfeld verpasst zu haben. Es hätte eine Besprechung mit Fraktions- und Ausschussvorsitzenden im Januar geben sollen. Diese seien besonders wichtig für Kommunalpolitiker, die zum ersten Mal leitende Posten bekleiden. Coronabedingt ist sie ausgefallen.

„Ich bedauere, dass wir diese Gespräche nicht fortführen konnten. Auf dem Plan stand, dass wir uns mit dem Hauptamtsleiter zusammensetzen und über Rechte, Pflichten, Möglichkeiten und Schwierigkeiten sprechen wollen. Wir werden es schnellstmöglich nachholen“, sagt sie.

Grundsätzlich gilt für sie: Das politische Geschäft lebt von Diskussion. „Ich sehe es als ganz wichtig an, dass in den Sitzungen der Stadtvertretung und in Ausschüssen genügend Zeit eingeräumt wird, um über Dinge zu diskutieren. Deshalb finde ich es nicht schön, dass versucht wurde, das abzublocken“, so Kerstin Kassner.

André Schröder konnte sich einen Tag nach der Sitzung zu seinen Beweggründen und den Vorwürfen der Stadtvertreter nicht äußern. Sein Telefon war am Mittwoch bis zum Abend ausgeschaltet. Er war deshalb nicht zu erreichen. Kristine Kasten verlangt eine Aussprache in diesem Fall und wird dieses Thema in der nächsten Sitzung der Stadtvertreter am 31. März ansprechen.

