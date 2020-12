Binz

Leise und umweltfreundlich: Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) setzt auf der Insel Rügen einen modernen Elektrobus im Nahverkehr ein. Am Donnerstag startete das kreiseigene Unternehmen den Testbetrieb. Der Bus mit dem umweltfreundlichen Antrieb verkehrt auf der Linie 27 zwischen Binz und Prora. „Drei Monate werden wir das moderne Fahrzeug im Ortsverkehr des Ostseebades testen“, kündigt VVR-Sprecher Michael Lang an.

300 Kilometer Reichweite

Der Bus, Modelltyp Atak Electric, stammt aus der Augsburger Fahrzeugschmiede Quantron. Er ist 8,50 Meter lang, rollstuhlgerecht ausgestattet und kann 52 Personen sowie einen Rollstuhl befördern. Den Fahrgästen stehen 23 Sitz- und 29 Stehplätze zur Verfügung. Mit seinem modernen Antrieb schafft er bis zu 300 Kilometer, bevor die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. Die sind auf dem Dach deponiert.

„Wenn sie als Antriebsbatterien nicht mehr genutzt werden können, werden sie nicht entsorgt. Sie beginnen sozusagen ein ’zweites Leben’ im stationären Bereich, werden zum Beispiel in Verbindung mit Photovoltaik als Energiespeicher zum Laden von E-Fahrzeugen und Abfangen von Stromspitzen eingesetzt“, weist Michael Lang auf einen weiteren, die Umwelt schonenenden Aspekt hin.

Nicht der erste Test

E-Mobilität gewinne auch im Nahverkehr eine immer größere Bedeutung, so der VVR-Sprecher. Dafür testet die VVR verschiedene Modell. Der Testbetrieb des Elektrobusses zwischen Binz und Prora sei nicht der erste, informiert Lang. Im Februar habe die VVR bereits ein E-Bus-Modell der Firma Mercedes im Stadtverkehr in Stralsund getestet. „Vor allem überschaubare Strecken wie die Ortsverkehre in den Ostseebädern auf Rügen stehen zunächst im Focus, schließlich ist die Reichweite solcher Busse begrenzt. Sie müssen nach einer bestimmten Kilometerzahl an die E-Zapfsäule.“

Nur eine „Zapfsäule“ für E-Busse auf Rügen

Die sind bislang Mangelware. Der jetzt zwischen Binz und Prora verkehrende Elektrobus muss zum „Tanken“ immer in die Inselmetropole fahren. „Bislang gibt es nur auf dem Betriebshof der VVR in Bergen eine Ladestation für solche Busse“, sagt Lang. Eine effiziente Infrastruktur zum Laden müsse erst geschaffen werden. „Das ist notwendig, bevor nach dem Testen tatsächlich E-Busse angeschafft werden können.“

