Rügen

Seit Montag können Kinder mit Schnupfen, Husten, Hals- und Kopfschmerzen nicht mehr die Kita besuchen. Das geht erst wieder, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Oder sie bleiben bei solchen Symptomen sieben Tage lang zu Hause. Gleiches gilt für Schüler.

Nachfragen bei Ärzten und Kitas zeigten: Auf Rügen entscheiden sich offenbar etliche Eltern eher für eine Krankwoche der Kinder als für das Testprozedere beim Kinder- oder Hausarzt mit einer zweiwöchigen Quarantäne bei einem positiven Ergebnis.

„Kinder haben schnell mal eine laufende Nase“

Die erste Variante mag bei Eltern gut funktionieren, die ihr Kind betreuen können. „Aber als Arbeitnehmer wird man völlig im Stich gelassen bei den kleinsten Symptomen. Kinder haben nun mal schnell eine laufende Nase. Die hat mein Sohn, wenn ich mit ihm fünf Minuten draußen bin“, schimpft Michael Czechan.

Die Vorgaben vom Land werden damit begründet, dass in keiner Altersgruppe die Inzidenz in MV so stark steige wie bei den 0- bis Vierjährigen. Fast ein Viertel der an Covid-19 erkrankten Kleinkinder hätten Schnupfen als Symptom gehabt. Deshalb empfehlen Medizin-Experten und auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte, Kinder mit Symptomen stärker zu testen. Das Landratsamt Vorpommern-Rügen teilte am Dienstag auf OZ-Nachfrage mit, dass es aktuell sieben Kitas im Landkreis gibt, in denen insgesamt neun Kinder positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Kind den Stress mit Abstrichtest ersparen

„Ich finde diese Regelung schwer zu handhaben, um auch mal ein Schwert für die Erzieher zu schlagen. Sie stehen quasi an der Front und müssen das den aufgebrachten Eltern erklären“, meint Michael Czechan. Sein vierjähriges Kind besucht die Selliner Kita. „Wir müssen natürlich auch die anderen Kinder und Erzieher schützen, aber die Frage ist, wie weit das geht.“

Wenn sein Sohn einen leichten Schnupfen bekommen würde, würden er und seine Frau ihn zu Hause beim Opa lassen, um dem Kind den Stress mit einem Abstrichtest zu ersparen. „Aber andere, die arbeiten, haben das natürlich nicht so gut“, so der Selliner. „Ich versuche es auch zu vermeiden, dass die Erzieher das entscheiden müssen.“

Eltern sind verantwortungsbewusst

„Das ist wirklich sehr schwierig. Mein erster Gedanke war: ‚Was machen wir jetzt?‘“, erinnert sich Gerlinde Genth an den Moment, als sie von der neuen Verordnung erfuhr. „Bis jetzt hieß es immer, dass wir Symptome nicht überbewerten sollen. Wenn ein Kind spucken muss oder Durchfall hat, schicken wir es ja immer nach Hause“, so die Selliner Kita-Chefin. Ein Kind habe am Montag wieder abgeholt werden müssen.

„Wichtig ist, dass man mit den Eltern redet. Aber viele wussten auch schon gut Bescheid. Es gab keine großen Diskussionen. Unsere Eltern sind sehr verantwortungsbewusst“, so Genth. Einige Eltern hätten ihre Kinder für die Woche krankgemeldet. Die 110 Kita-Plätze seien derzeit zu über 90 Prozent belegt.

Basis in Entscheidungen miteinbeziehen

Noch reichlich Aufklärungsbedarf bei den Eltern gab es zum Wochenstart in der Baaber Kita. Für alle Fragen stand Leiterin Katrin Bugenhagen gleich morgens zur Verfügung. Sie hätte sich wie viele Kollegen und Eltern gewünscht, dass Maßnahmen nicht so kurzfristig umgesetzt werden müssen. Zudem müssten die Kitas und Eltern in die Entscheidungen mehr einbezogen werden. Am Dienstag seien in der Baaber Kita einige der jüngsten Kinder krankheitsbedingt abgemeldet worden, zwei Mütter hätten angekündigt, ihre Kinder testen zu lassen.

Einen Ansturm in der Thiessower Kinderarztpraxis habe es aber weder am Montag noch am Dienstag gegeben. Diese wurde Anfang des Jahres eröffnet. „Wir sind deshalb auch noch nicht so stark frequentiert. Viele wissen noch gar nicht, dass es uns gibt“, räumt Lutz Pippel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Osteopath, ein. Eine Mutter hatte sich angemeldet, sei dann aber doch nicht erschienen. Er vermutet, dass sie ihr Kind ohne Test zu Hause lassen wird.

Was macht Maske tragen mit Kindern?

„Kinder sind keine Pandemie-Treiber und nicht ansteckend, wenn sie keine Symptome haben, sondern nur, wenn sie erkranken“, meint der Mediziner. Er sieht viele Corona-Maßnahmen eher kritisch. „Einiges finde ich grenzwertig“, so der 59-Jährige. Die Grenze sogar überschritten sei bei ihm im Falle von Schulsport mit Mund-Nasen-Schutzmaske.

„Das ist Körperverletzung“, so Pippel. „Was macht das stundenlange Tragen einer Maske mit den Kindern? Ich habe Kinder, die über Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten klagen.“ Das könnte das Immunsystem der Kinder schwächen. Das Thema sei seiner Meinung nach bisher noch nicht ausreichend untersucht worden. „Und wenn an der Maskenbeschaffung Politiker verdienen, ist das Vertrauen dahin“, so Pippel.

Von Gerit Herold