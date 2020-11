Bergen

„Ich wollte schon immer mal ins Ausland“, erzählt Emma Hoppe, die davon positiv überrascht ist, was ihr Brief an den Rügener Rotary Club bewirkte. Natürlich fragte sie zuerst ihre Eltern, ob sie irgendwann einmal in ein englischsprachiges Land fahren dürfte, um dort für ein Jahr als Austauschschülerin zu lernen und zu leben. Diese stimmten auch zu, aber nur unter der Bedingung, dass sie sich zuerst einmal selbst schlau mache über Anträge, Ablauf und Austauschchancen.

Vor gut einem Jahr hatte sie eine Fülle an Flyern und Firmen gefunden, die Schülern und Studenten aus Deutschland Aufenthalte in der ganzen Welt ermöglichten. Mit jeder neuen Mail und jedem weiteren Info-Schreiben kam die Ernüchterung, dass man dafür Unsummen aufbringen müsste. Das sei für eine 15-Jährige natürlich nicht einfach.

Anzeige

Schreiben hinterließ Eindruck

Daher kam die Empfehlung, sich bei dem Rotary Club der Insel Rügen für ein Austauschjahr in einem Partnerland zu bewerben, gerade richtig. „Ich möchte so andere Menschen und Schulsysteme kennenlernen“, erklärt Emma ihren Traum. Sie will wissen, wie man anderswo lebt und lernt. Alles, was sie sich bisher erlesen oder in Filmen angeschaut hat, möchte sie live erleben.

Ganz selbstbewusst setzte sie ein Schreiben auf, das bei den Rotarys Eindruck hinterließ, wie ihr der Jugendverantwortliche Olaf Zender bestätigte. Ihr gelang es nämlich, mit ihrer Art der Darstellung von Wünschen, Vorstellungen und Fragen das Interesse der Clubmitglieder zu wecken. In einer WhatsApp luden sie die Kandidatin zu einer Vorstellungsrunde ein, die sie brillant meisterte.

Lesen Sie auch

Heimatland vorstellen

Unter anderem punktete sie mit ihrem Vorhaben, an dem sie trotz der Corona-Pandemie festhalten wollte. In der Zoom-Videokonferenz vor zwei Wochen erfuhr Emma über die Entscheidung, dass sie als Repräsentantin des Vereins ausgewählt wurde. Dieser sei Teil eines weltweiten Rotary-Netzwerkes, das sich unter anderem um Austauschschüler kümmert. Eine ihrer Aufgaben wird es sein, bei einer Veranstaltung im Ausland das Heimatland vorzustellen sowie über Land und Leute zu berichten. Bis dahin wird sie noch einige Aufgaben lösen müssen.

Nachdem sie sich für zwei europäische und ein internationales Land entschieden hat, muss sie sich bei den dortigen Rotary Clubs noch einmal bewerben und Unterlagen wie Gesundheitsnachweise, ein Schulgutachten oder aktuelle Zeugnisse einreichen. Bis zum Start ins neue Schuljahr im August 2021 wird sie erfahren, in welches ihrer Wunschländer die Reise geht.

Gastfamilien auf Rügen gesucht

Dort lebt sie in drei Gastfamilien, besucht eine Schule und wird vor Ort vom Rotary Jugenddienst betreut. Schon jetzt bekam sie die ersten Regeln für ihr Auslandsjahr: Sie müsse sich beispielsweise an die 4-D-Regel halten, die besagt, dass sie keinen Alkohol trinkt (no drinks), keine Dates haben kann (no dates), nicht Autofahren darf (do not drive) und keine Drogen nehmen soll (no drugs).

Emmas Eltern sind stolz auf ihre Tochter. „Ich finde es genial, dass sie das ganz allein geschafft hat“, sagt ihre Mutter Nicole Hoppe und lobt die hohe Selbstständigkeit, mit der Emma an die Verwirklichung ihres Traumes ging. Dabei dachte sie auch an ihren Bruder und meinte: „Damit Maris nicht so allein ist, könntet ihr doch einen Austauschschüler aufnehmen.“ Dafür würde sie in dem einen Jahr ihr Zimmer abgeben können. Eine Idee, die der Rotary Club gern aufnimmt, denn auch auf Rügen werden immer wieder Gastfamilien gesucht.

650 Schüler in 30 Ländern

Der Rotary Club organisierte unter dem Slogan „Das Highschool Year: Kulturen entdecken und persönlich wachsen“ in diesem Jahr für über 650 Schüler einen Austausch in einem von 30 Gastländern. Mit dem Programm möchte man den jungen Botschaftern ihres Landes Einblicke in neue Länder mit anderen Lebensgewohnheiten und Kulturen ermöglichen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

„Durch den Auslandsaufenthalt entwickeln sich die Jugendlichen als Individuen weiter, während ihr Weltbild mitwächst“, heißt es in den Leitlinien des Projekts. Der Schwerpunkt sei daher die Kulturerfahrung der jungen Leute und weniger die Verbesserung von persönlichen Fremdsprachenkenntnissen oder das Erreichen bestimmter Abschlüsse.

Der Rotary Jugenddienst Deutschland wirbt auf seiner Homepage für das kommende Austauschjahr und gibt alle notwendigen Informationen unter www.rotary-jd.de

Von André Farin