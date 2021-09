Göhren

Die Absicht war eigentlich gut, doch das Mittel das falsche: Um die Wildparkerei am Südstrand von Göhren zu unterbinden, sind auf dem Göhrener Weg zwischen Göhren und Lobbe links und rechts der Straße zahlreiche Erdwälle aufgetürmt worden. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge neben der Fahrbahn auf den Rasenflächen zwischen den Bäumen abgestellt werden können.

Aktion war weder abgestimmt noch genehmigt

Doch die Aktion entlang des öffentlichen Weges war weder abgestimmt noch genehmigt. Deshalb müssen die Sandhügel nun auch wieder verschwinden, erklärt Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mönchgut-Granitz, auf Nachfrage. Es habe einen Hinweis im Amt gegeben, dass ein Göhrener Gemeindevertreter und der Parkplatzbetreiber am Südstrand die Erdhaufen aufgeschüttet hätten. Diese seien nun aufgefordert worden, den Sand wieder zu beräumen. Man könne im Biosphärenreservat nicht einfach Erdwälle in der Landschaft aufschütten. Neben dem gestörten Landschaftsbild seien die vielen Hügel in Gänze ein Eingriff in die Natur, heißt aus der Biosphärenreservatsverwaltung.

Am Sportplatz wurden Absperrungen vorgenommen, damit die Flächen für Rettungskräfte und die Feuerwehrzufahrt frei bleiben. Quelle: Gerit Herold

Dass die Erdwälle nicht im Auftrag der Gemeinde entstanden wurden, erklärt Bürgermeister Torsten Döring. „Das ist eigenmächtig geschehen.“ Lediglich am Sportplatz habe man Absperrungen vorgenommen, damit die Flächen nicht einfach als Parkbereich genutzt werden können. „Dort muss Platz bleiben für Rettungskräfte und die Feuerwehrzufahrt“, so Döring. Ein paar Meter weiter am Museumsschiff „Luise“ befindet sich ein kommunaler Parkplatz, den auch Südstrandbesucher nutzen können.

Schlagbäume und Knöllchen Marke Eigenbau

Neben den Erdhügeln gibt es entlang des Göhrener Weges neuerdings auch mehrere hölzerne Absperrungen beziehungsweise Schlagbäume zur Wiese hin, die Privatgelände ist. Und auch Knöllchen Marke Eigenbau sollen als Verwarnung verteilt worden sein, die bei Betroffenen für Verwirrung sorgten. Denn ein Parkverbot besteht hier nicht. Das Ordnungsamt könne nur tätig werden, wenn Fahrzeuge unerlaubt auf dem Gehweg parken, erklärt Arne Fründt.

Torsten Döring weiß um den Antrieb, der hinter der Erdhaufenaktion steckt. Am Südstrand nahe der Kreuzung Thiessower Straße hat kürzlich ein neuer Parkplatz eröffnet, den ein Göhrener privat errichtet hat. Dies geschah im Sinne der Gemeinde und mit Ziel, dem wilden Parken der Strandbesucher einen Riegel vorzuschieben. 120 Pkw-Stellflächen sowie 15 Stellflächen für größere Fahrzeuge wurden am Ortsausgang in Richtung Lobbe geschaffen sowie ein Toilettenhaus gebaut, das im Herbst in Betrieb gehen soll. Doch genutzt wurden die neuen kostenpflichtigen Parkplätze anfangs kaum. Stattdessen ging das kostenlose Parken am Wegesrand weiter.

Nicht für alle Autofahrer sind die Erdwälle offenbar ein Hindernis. Quelle: Gerit Herold

Was folgte, war die Aktion Sandhaufen. Die Parkbarrieren wirkten, auch wenn einzelne Autofahrer es sportlich nahmen und die sandigen Hindernisse einfach überführen oder plattwalzten. „Ich bin mit der Auslastung momentan zufrieden“, sagt Parkplatzbesitzer Askold Falk. Der Bauunternehmer habe die Hügelfront in dem Glauben mit errichtet, dass die Aktion mit der Gemeinde abgestimmt gewesen und genehmigt sei.

Gesetzlich geschützte Allee wird nicht geschützt

Dabei sei es auch um den Schutz der Bäume gegangen, die durch das ständige Parken der Fahrzeuge bereits in Mitleidenschaft gezogen worden seien. „Viele Bäume sind schon krank“, so Askold Falk. „Dort ist eine gesetzlich geschützte Allee, die nicht geschützt wird“, so der Göhrener.

Dass die Birkenallee wie jede Allee in MV geschützt ist, bestätigt das Biosphärenreservatsamt. Allerdings würden die massiven und dauerhaften Erdaufschüttungen die Sauerstoffversorgung der Baumwurzeln beeinträchtigen, mehr noch als zeitweise parkende Autos, so Mitarbeiterin Kristina Brendler.

Um das Parken zu verhindern und die Bäume zu schützen, helfe nur eines: ein Parkverbot durchsetzen und vom Ordnungsamt kontrollieren, so Falk. „In anderen Städten wird gnadenlos abgeschleppt, aber hier passiert nichts. Dazu müssten natürlich alle mitziehen.“

Links der neue Großparkplatz am Göhrener Südstrand. Quelle: Gerit Herold

Die Gemeinde habe vor einigen Jahren einen Antrag an die Verkehrsbehörde des Landkreises gestellt, im Göhrener Weg eine Verkehrsberuhigung zu erwirken und Parkverbotsschilder aufzustellen, so Bürgermeister Torsten Döring. Letzteres sei abgelehnt worden. Im Bereich der Rehaklinik wurde eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Nun soll ein neuer Versuch gestartet werden, ein Parkverbot auszuweisen.

Parken nur auf ausreichend befestigtem Seitenstreifen erlaubt

Aus der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises heißt es dazu, dass gemäß Paragraf 12 (4) StVO das Parken auf dem Seitenstreifen nur dann gestattet ist, wenn dieser ausreichend befestigt ist. Ist dieser nicht ausreichend befestigt, ist es ein Grünstreifen, der lediglich der Verdrängung von Oberflächenwasser diene. Eine Tempo-30-Zone spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ein Parkverbot müsse nicht zwangsläufig ausgeschildert werden, da die allgemeinen Verkehrsregeln oder Fahrbahnmarkierungen ausreichen. Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für den ruhenden Verkehr sind die örtlichen Ordnungsbehörden oder die Polizei zuständig. Allerdings ahnde die Polizei Parkverstöße nur, wenn Gefahr in Verzug sei.

Von Gerit Herold