Rügen: Erste Selliner Ehrenbürgerin ist eine Zirkowerin

Die Zirkower Küsterin Christiane Dittberner und der Selliner Goldschmiedemeister Jürgen Kintzel sollen Ehrenbürger von Sellin werden. Für die Verleihung der Ehrenbürgerrechte haben sich die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Dienstagabend ausgesprochen. Christiane Dittberner ist damit die erste Frau, die diese Auszeichnung erhält.

Rügens einziges Bernsteinmuseum geschaffen

Die 69-Jährige war 15 Jahre lang Gemeindesozialarbeiterin im Amtsbereich Mönchgut-Granitz, hat sich um Obdachlose in Sellin gekümmert und um Menschen, die sozial benachteiligt sind. Noch heute hilft sie Insulanern, die Unterstützung brauchen oder allein sind.

Goldschmiedemeister Jürgen Kintzel Quelle: Gerit Herold

Goldschmiedemeister Jürgen Kintzel (82) hat nicht nur die erste deutsche Bernsteinkrone kreiert, sondern 1999 hinter seinem Bernsteinschmuck-Fachgeschäft auch das erste und bis heute einzige Bernsteinmuseum auf der Insel Rügen geschaffen. In diesem hat Mitarbeiterin Gisela Eichstaedt seither weit über 180 000 Besucher durch die Ausstellung geführt. Die private museale Einrichtung sei ein Aushängeschild und ein Schmuckstück für Sellin und für die ganze Insel, würdigte Bürgermeister Reinhard Liedtke. Dies verdiene öffentliche Anerkennung.

Über das Maß für die Obdachlosen engagiert

Ebenso das, was Christiane Dittberner geleistet habe. „Sie hat sich über das Maß hinaus für die Obdachlosen engagiert, sie ist auch am Wochenende und zu den Feiertagen zu den Leuten gegangen, hat Geld und Lebensmittel für sie gesammelt und dafür gesorgt, dass sie ein würdiges Dasein und zum Schluss eine ordentliche Beerdigung haben“, erinnerte der Bürgermeister an die Nachwendejahre, als ein paar trinkende Männer in den Bungalows am Weißen Steg hausten.

Die Verleihung der Ehrenurkunden soll demnächst in einem entsprechend feierlichen Rahmen erfolgen, so Liedtke.

Von der Ehrung völlig überrascht zeigte sich Christiane Dittberner. „Mensch, ich bin ganz platt“, so die erste Reaktion der unermüdlichen Seniorin, die noch immer zu „ihren“ Leuten fährt und sie unterstützt. „Was ich mache, mache ich gern“, sagt sie.

Zu Ehrenbürgern von Sellin wurden bisher ernannt: Hans Knospe, Dr. Klaus Porthun, Dr. Günter Schmidt, Fritz Buschner, Otto Urbach und Gerhard Parchow

Von Gerit Herold