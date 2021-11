Rügen: Erste Spenden für Veranstaltungsbus sind da! 

Bergen

Mit unserer diesjährigen Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG wollen wir Jugendlichen eine neue Option für die Nach-Corona-Zeit ermöglichen. Kommen sie nicht zur Party, kommt die Party zu ihnen auf die Dörfer! Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Betreiben will den Veranstaltungsbus der Jugendring Rügen. Jugendliche sollen sich den Bus in ihr Dorf „wünschen“ können, aber auch der Jugendring will sich auf den Weg machen und quer über die Insel düsen. Ein Viertel der eingenommenen Spendensumme wird an die Tierrettung Vorpommern-Rügen fließen, die sich eine kleine Igelstation aufbauen will.

Mittlerweile sind die ersten Spenden auf dem Konto eingegangen. Mit dabei sind unter anderem Tino Mehner (60), Silvia Schäfer (100), Armin und Ute Arndt (50) sowie Frederik Fleck mit 200 Euro. Danke dafür! Machen auch Sie mit und helfen Sie uns, zusammen etwas auf der Insel voranzubringen. Egal ob Privatperson oder Unternehmen: Jede Summe zählt. Die Namen der Spender werden von der OZ veröffentlicht, sonst bitte im Betreff vermerken.

Kontodaten:

Kontoinhaber: Jugendring e.v.

IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13

Betreff: OZ- Weihnachtsaktion

Von oz