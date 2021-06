Bergen

Politischer Paukenschlag auf der Insel Rügen: Der Stadtvertreter der CDU in der Stadtvertretung und langjährige Stadtpräsident in Bergen, Eike Bunge, ist aus der CDU ausgetreten. Das hat der 52-jährige Verkehrskaufmann im Eisenbahnverkehr am 18. Juni auf seiner Facebook-Seite bekanntgegeben. Er begründete seinen Schritt so: „Die Gesundheitspolitik sowie die Wirtschaftspolitik in unserem Land sind eine Katastrophe.“

Die Entscheidung für den Austritt habe er am Donnerstag getroffen, so Eike Bunge gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Dem voraus ging ein längerer Prozess. „Das macht man nicht spontan. Es sind jetzt aber Fakten hinzugekommen, die nicht mehr hinnehmbar sind. Ich kann es nicht mehr mittragen, was unsere Verantwortlichen entscheiden. Das ist weder christlich noch sozial“, so Bunge.

Bunge: Christliche Werte zählen in der CDU MV kaum noch

Seiner Ansicht nach würden christliche Werte in der CDU des Landes MV kaum noch zählen. Bunge: „Ein CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, der in seiner Funktion als Landrat jetzt eine höhere Besoldung fordert, ist mit seinem Raumschiff meilenweit von der Realität entfernt.“ Gemeint ist offenbar Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald, der wie alle anderen Landräte des Landes eine höhere Vergütung gefordert hatte. „Viele Arbeitnehmer in diesem Land bangen um ihre Arbeitsplätze, tausende sind in Kurzarbeit und wissen nicht, wie es in den Unternehmen weitergehen wird. Da ist eine derartige Forderung völlig unangemessen“, so Bunge und betont: „Das ist keine Neiddiskussion.“

Über das Ende seiner CDU-Mitgliedschaft habe er bereits den Kreisvorsitzenden und Wirtschaftsminister des Landes, Harry Glawe, informiert. „Genau dieser Kreisvorsitzende und Wirtschaftsminister ist einer meiner wesentlichen Gründe für den Austritt“, so Bunge. Er habe vom Kreisverband der CDU bereits per Mail die Bestätigung der Kündigung seiner Mitgliedschaft erhalten. Der Bergener will aber weiterhin als Stadtvertreter aktiv bleiben.

Glawe: Gründe für Austritt sind mir schleierhaft

Der Schritt, die CDU, in der er seit dem Jahre 2008 Mitglied war, zu verlassen, sei ihm schwergefallen. Die Partei habe seiner Meinung nach den Kompass verloren. Seine ehemalige Parteiführung sei derart weit entfernt von der Realität, dass man das kaum in Worte fassen könne, so Bunge. „Für mich ist die CDU damit am 26. September nicht mehr wählbar.“

Harry Glawe selbst sagte gegenüber der OZ, dass er den Vorgang nicht weiter kommentieren wolle. „Ich finde es aber sehr schade und bedauere den Austritt. Die Gründe sind mir aber schleierhaft.“

Eike Bunge war von 2009 bis 2016 Bergener Stadtpräsident, bis vor einem Jahr Chef der CDU-Fraktion in der Bergener Stadtvertretung und von 2014 bis 2019 Mitglied im Kreistag Vorpommern-Rügen.

Von Gerit Herold