Dranske

Daran, dass sich im Bereich des Bugs doch noch etwas tun könnte, glaubt in diesen Tagen kaum jemand im einstigen Fischerdorf Dranske. Aufhorchen ließ allerdings nun eine einberaumte Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung. Einziger Tagesordnungspunkt: „Herausgabe der Bürgschaft zur Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen der B-Planung BUG.“ Zeitgleich wurde zudem eine Abordnung um den Oldenburger Eigentümer Martin Oetken vor Ort gesehen. „Zufall?“, fragen sich nun Beobachter aus dem Ort.

Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske) beschwichtigt. Er habe zu der Sitzung eingeladen, weil Anwalt und Bank des Eigentümers der ehemaligen Militärliegenschaft auf dem Bug die Rückgabe einer bestehenden Bürgschaft gefordert hätten.

Rückblende: Seit Anfang der 2000er Jahre sucht die Bug GmbH des Oldenburger Eigentümers Martin Oetken Investoren, die auf der 225 Hektar großen Fläche südlich von Dranske für zumindest 500 Millionen Euro ein exklusives Urlaubszentrum für den maritimen Tourismus errichten. Über 700 Arbeitsplätze sollten dabei entstehen. Oetken selber habe nie ein Interesse an der Umsetzung gehabt und befände sich auf Investorensuche, seit die B-Pläne 10 und 11 seiner Gemeinde rechtskräftig wurden, so Kuhn.

600 000 Euro würden heute bei Weitem nicht mehr ausreichen

Bestandteil des seinerzeit abgeschlossenen Städtebaulichen Vertrags sind umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen militärischen Liegenschaft. Um deren Ausführung zu garantieren, verlangte die Gemeinde besagte Bürgschaft in Höhe von 611 000 Euro. Falls also mit der Umsetzung der B-Pläne begonnen worden wäre, hätten die Betreiber den Ausgleich vornehmen müssen. Andernfalls hätte die Gemeinde sie aus Mitteln der Bürgschaft in eigener Regie beauftragen können.

Weil für die zurückgelegte Bürgschaft aber über die Jahre Verwaltungsgebühren in Größenordnungen fällig wurden, hätten Oetken und die Bremer Landesbank nun die Rückgabe gefordert. Für den Fall, dass die Gemeinde den Verzicht nicht erklären würde, sei mit Klage gedroht worden.

„Wir haben uns anwaltlich beraten lassen und sind zu dem Schluss gekommen, dass bei dem hohen Streitwert im Fall einer Niederlage in der zweiten Instanz Verfahrenskosten von etwa 80 000 Euro auf uns zugekommen wären“, so Kuhn. Daher habe er den Gemeindevertretern geraten, zuzustimmen, was diese mehrheitlich taten.

„Falls es überhaupt jemals zu einer Umsetzung des Projekts und damit der Ausgleichsmaßnahmen käme, würde die Summe heute ohnehin bei Weitem nicht mehr ausreichen“, meint der Bürgermeister. „Im Falle eines Verkaufs müssten sämtliche Sachverhalte völlig neu bewertet werden.“ Wenn sich also tatsächlich einmal etwas bewegen sollte auf dem Bug, könne die Gemeinde im Streitfall immer noch eine Veränderungssperre für das Areal verhängen, argumentierte Kuhn gegenüber den Kritikern unter den Gemeindevertretern.

Öl trat aus unterirdischer Mineralölleitung aus

Zu denen zählt sich Uwe Ahlers (FDP). „Ich habe dagegen gestimmt, weil die Bürgschaft unbefristet war und wir sie nicht ohne Not hätten aufgeben sollen.“ Der ehemalige Dransker Bürgermeister glaubt nach wie vor an das Projekt und schreibt das Ausbleiben von Investoren „einer möglicherweise ungeschickten Verhandlungsführung von Oetken“ zu. Tatsächlich gilt der 71-jährige Oldenburger als schwieriger Charakter, der auch telefonisch für Außenstehende nicht erreichbar sein möchte.

Von Marinebasis zum Ferienzentrum? Der Bug ist die westlichste Landzunge von Wittow südlich von Dranske. Während des Ersten Weltkriegs gab es auf dem Bug eine Seeflugstation, 1939 befanden sich dort Flugzeughangars, Kasernengebäude und Versorgungseinrichtungen. Der Stützpunkt diente als Ausbildungsstützpunkt für Piloten, Bordschützen, Funker und Aufklärer, es wurden aber keine Kampfeinsätze von dort aus geflogen. Ab Mai 1945 füllten sich der Bug und Dranske mit Flüchtlingen und ab den 60er Jahren wurde ein Stützpunkt für die 6. Flottille der Volksmarine errichtet. Seither war der Bug Sperrgebiet. Nach der Wende wickelte die Bundesmarine den Schnellbootstützpunkt ab. Seither gehört der südliche Teil des Bugs zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Der Zugang ist nur mit geführten Wanderungen möglich. Anmeldung im Fremdenverkehrsamt unter 038391-89007 oder info@gemeinde-dranske.de sowie beim Nationalparkamt unter Tel.: 038300-68041.

„Ein neuer Investor müsste ohnehin in den bestehenden Städtebaulichen Vertrag eintreten und Pflichten übernehmen wie die Sanierung einer Ölfahne, welche die Gemeinde Ende der neunziger Jahre entdeckt habe“, so Ahlers. Dort sei mutmaßlich bereits zu DDR-Zeiten eine Rohrleitung geborsten, die zu einem unterirdischen Tanklager führte. Ahlers träumt noch immer davon, dass das einstmals wohl größte touristische Projekt Deutschlands mit Leben gefüllt wird. „Menschen, die auf einen Job gehofft hatten, haben die Region inzwischen allerdings wieder verlassen“, bedauert er.

Die ehemaligen Militärliegenschaften werden zur Müllhalde. Quelle: privat

Rügens NABU-Chefin Marlies Preller kennt die Pläne für das „wahnsinnig überdimensionierte“ Projekt ebenfalls von Anfang an. „Wir haben uns seinerzeit gefragt, ob das überhaupt ernst gemeint gewesen sein kann“, sagt sie heute. Ein Projekt dieser Größenordnung habe sie zumal „am Ende der Welt“ nie für umsetzbar gehalten und heute werde ein weiterer Ausbau von Bettenkapazitäten von der gesamten Insel abgelehnt. „Um den Bug ist es schlimm bestellt.“ In dem nördlichen, nicht zum Nationalpark gehörenden Teil gebe es viele Altlasten und riesige Müllberge. Der Investor habe auf entsprechende Anfragen des Landkreises nie reagiert.

Viele Potemkinsche Dörfer wurden errichtet

In ihrer damaligen Funktion als Landrätin war auch Kerstin Kassner in die Pläne involviert. „Da wurden viele Potemkinsche Dörfer gebaut“, sagt die heutige Bundestagsabgeordnete der Linken. „Viele Fragen zu Infrastruktur und Verkehr wurden nicht zu Ende geklärt.“ Wenn also wenig dafür spricht, dass sich am Zustand der Halbinsel in naher Zukunft etwas ändert, wurden Anwohner gleichwohl aufmerksam, als Martin Oetken in der vergangenen Woche eine ausländische Investorengruppe über das Areal geführt habe.

Den Bürgermeister ficht das nicht an. „In den vergangenen Jahrzehnten sind immer mal Interessenten aus aller Herren Länder – darunter Scheichs, Russen und Chinesen – bei uns auftaucht, die regelmäßig den Fortgang in Aussicht stellen. Nach ein oder zwei Monaten weiß man in der Regel, ob etwas aussichtsreich ist oder nicht. Ich habe mir eine gesunde Skepsis angewöhnt und warte ab, bis ein Verkauf spruchreif ist.

Von Uwe Driest