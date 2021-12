Rügen: Extra-Gratis-Fähre zum Jahreswechsel für Touristen und Einwohner

Rügen

Mit einem Freifahrtschein zum Jahreswechsel im Schiff über Rügens Boddengewässer schippern und die Aussicht genießen: Dieses Weihnachtsgeschenk wollen die kommunale Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz und Reederei Weiße Flotte jetzt Gästen und Einheimischen im Südosten der Insel Rügen überreichen.

„Sollte die pandemische Lage auch weiterhin touristische Beherbergung erlauben, wollen wir in der Woche zwischen dem 27. Dezember und 3. Januar den kurabgabefinanzierten Schiffsverkehr anbieten“, informiert Franziska Gustävel, kaufmännische Geschäftsführerin Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG).

Vorherige Onlinebuchung notwendig

Dieser soll dann nicht nur für die Urlauber gegen Vorlage einer Mehrtages- oder Jahreskurkarte kostenlos nutzbar sein, sondern auch für Einheimische, die ihren ersten Wohnsitz in den Gemeinden Mönchgut, Göhren, Sellin, Baabe und Putbus haben. Sie können bei Vorlage ihres Personalausweises und nach vorheriger Onlinebuchung auf die Schiffe steigen, die zwischen Sellin, Baabe, Gager und Lauterbach verkehren. Das erste Schiff startet um 9.20 Uhr im Selliner Hafen, das letzte um 16.10 Uhr am Baaber Bollwerk. Die kostenfreie Fahrradbeförderung ist ausgeschlossen.

„Am 31. Dezember und am 1. Januar werden zwar leider keine Fahrten angeboten, wir hoffen allerdings, dass neben der Infektions- auch die Wetterlage mitspielt und wir unseren Einwohnern und Gästen dieses Angebot zwischen den Jahren nochmals anbieten können“, so Gustävel.

Erster kurabgabefinanzierter Schiffsverkehr Deutschlands

Unter dem Motto „Ihre Kurkarte, Ihr Freifahrtschein!“, hatte die IMG im Juni dieses Jahres den ersten kurabgabefinanzierten Schiffsverkehr Deutschlands auf den Boddengewässern im Südosten der Insel Rügen eingeführt. Bis November beförderten zwei Schiffe und die solarbetriebene Fähre „Sünje“ der Weißen Flotte Übernachtungsgäste mit Kurkarte der Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut sowie der Stadt Putbus kostenlos im Pendelverkehr zwischen den Orten Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und Lauterbach. Dienstags und donnerstags ging es auch zum Rügen-Markt in Thiessow und wieder zurück.

Der neue Freifahrtschein für den Schiffsverkehr wurde seit seinem Saisonstart sehr gut angenommen, so Gustävel. Das Angebot habe Einheimische, Gäste und Vermieter gleichwohl überzeugt. Vor allem die Linie Lauterbach – Baabe – Sellin – Lauterbach war laut Weißer Flotte sehr gefragt. „Wir haben knapp 80 000 Gäste befördert.“

Weiterer Ausbau von Mobilitätskonzepten

Auch im kommenden Jahr soll dieses Projekt fortgeführt werden. „Wir werden im neuen Jahr mit der Ausarbeitung des Fahrplanes beginnen und diesen frühestmöglich veröffentlichen“, kündigt Gustävel an. „Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass dieses Projekt zukunftsweisend in Sachen Mobilität ist und wir mit einem weiteren Ausbau von kurabgabefinanzierten Mobilitätskonzepten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsproblematik beitragen.“

Mit der Übernahme der ehemaligen Tourismuszentrale Rügen und ihrer Umwandlung in die Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz verschreiben sich die Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut als einer der wichtigsten Treiber des Tourismus auf Rügen mit knapp einem Drittel aller inselweit produzierten Übernachtungen einer gemeinsamen Sache. Sie wollen die touristische Arbeit im Südosten Rügens auf neue und innovative Wege bringen. Ein wichtiger Punkt ist dabei das Verkehrskonzept.

Fahrpreislose ÖPNV-Busse für Übernachtungsgäste

In der Urlaubsregion Mönchgut-Granitz können Übernachtungsgäste seit Jahren schon in Bussen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen sowie Ortsbussen und Ortswegebahnen mitfahren. Den sogenannten fahrpreislosen Busverkehr bietet zudem die Gemeinde Binz an. Im Juli dieses Jahres wurde mit dem Seebad Breege-Juliusruh schließlich ein weiteres Mitglied in der Bus-frei-Familie begrüßt und das Angebot auf die Halbinseln Wittow und Jasmund erweitert.

Von Gerit Herold