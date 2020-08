Trent

Dass sein Eis beim OZ-Ranking auf dem ersten Platz landete, scheint Ralf Supke nicht besonders zu wundern. Schließlich betreibt die Familie das Handwerk schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. „Mein Vater Herbert übernahm das Objekt 1963 und besorgte einen gebrauchten Speiseeisbereiter aus Sachsen. Weil der bald nicht mehr reichte, kaufte er beim Magdeburger Maschinenbau zwei weitere dazu“, erzählt er. Die Supkes veränderten die Mischung, ersetzten Wasser durch Milch und erfreuten sich fortan steigender Beliebtheit unter den Kunden.

Das Traditionsgasthaus ist mindestens 150 Jahre alt. Nach der Wende kaufte die Familie das Haus. Ralf Supke hatte als Ingenieur im Kernkraftwerk Lubmin gearbeitet, das nach der Wende abgeschaltet wurde. „Zwar hätte ich schnell Arbeit im Westen finden können, aber ich wollte zunächst meinen Eltern beim Neustart im Kapitalismus helfen“, sagt er. Nach dem Tod seiner Mutter sei er dann geblieben, um den Vater weiter zu unterstützen, und als der 2002 den Ruhestand antrat, übernahm Ralf Supke das Geschäft.

Eismaschine für 36 000 Euro

Vor sieben Jahren ersetzte er die alten Maschinen durch ein 36 000 Euro teures Gerät, das er auf einer Messe gesehen hatte. „Damit gehen sowohl die Produktion als auch der Sortenwechsel schneller.“ Manchmal reiche aber selbst die Kapazität der neuen Maschine nicht aus. „An einem sonnigen Pfingstwochenende stoßen wir an unsere Grenzen.“ Dabei betreibe er keine klassische Eisdiele.

Das Fähr-Eck, das seinen Namen erhielt, weil es an jener Kreuzung liegt, an der sich die Wege zu den Fähren Richtung Wittow und Hiddensee trennen, beherbergt zusätzlich Restaurant, Café und Biergarten. „Die 40 Außenplätze haben uns in Corona-Zeiten sehr geholfen“, sagt Supke. Für alle drei Sparten vom Mittag über den Kuchen bis zum Eis können Gäste im Fähr-Eck zwischen elf und 21 Uhr die komplette Karte ordern.

Eisbecher ohne Verzierungen und Feng Shui

Deswegen bliebe ihm und seinen acht Mitarbeiterinnen auch nicht viel Zeit, die Eisbestellung mit Verzierungen und Arrangements zu versehen. Im Fähr-Eck gibt es nur Eiswaffel oder Becher auf die Faust. In Ausnahmefällen hat allerdings auch Supke schon mal eine Eisbombe für Kinder oder ein Fußballfeld aus Eis für Senioren gezaubert. Insgesamt aber möchte er „gutbürgerlich“ bleiben und den Aufwand beim Service „vertretbar“ halten. „Unser Vorteil ist, dass unser Eis immer frisch ist. Wir machen das Eis nicht künstlich haltbar und fügen nur wenig Zusatzstoffe hinzu.“ Mit 80 Cent je Kugel dürfte es zudem das günstigste der Insel sein.

„Experimentelle Eisherstellung betreiben wir hier aber nicht und und jagen auch nicht jeder Mode hinterher. Hier gibt es keine künstlerischen Arrangements oder Obst, das nach Feng Shui ausgerichtet wird. Wir machen auch kein Gemüse zu Eis.“ Auch tropische Früchte, Glitzer und Krokant suchen Kunden in Trent vergebens. Davon war er spätestens kuriert, nachdem er auf einer Messe einmal Eis mit zwei Sorten Senf probiert habe.

Engelblau ist „pürierter Schlumpf“

„Wir sind immer bodenständig geblieben, bevorzugen einheimische Zutaten und machen das Eis so, wie es zu DDR-Zeiten geschmeckt hat, auch, wenn das für eine bestimmte Klientel manchmal vielleicht etwas langweilig wirken mag. Unsere Kunden wollen das so." Das Eis passt er seinem persönlichen Geschmack an und das heißt schon mal: „Nicht zu süß.“ Dafür gibt er mehr Früchte und Sahne und dem Schokoladeneis mehr Kakao zu. Für acht Sorten bietet sein Verkaufsstand im Eingangsbereich Platz. Die Klassiker Vanille, Schoko, Erdbeere und Apfel sind immer darunter. Die andere Hälfte variiert zwischen insgesamt zwei Dutzend Sorten von Zitrone, Heidelbeere, Melone und Mango über Joghurt, Cappuccino und Nougat bis zu Kaugummi.

Bettina Loos kennt das Fähr-Eck schon aus den Zeiten, als sie noch im Erzgebirge wohnte und zum Urlaub nach Rügen kam. Heute lebt sie in Sassnitz und kauft schnell je zwei Kugeln, während ihr Mann im Auto wartet. Die Sorte „Engelblau“ sieht aus „wie pürierter Schlumpf“, findet ein anderer Kunde.

Von Uwe Driest