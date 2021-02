Rügen-Fähre zwischen Glewitz und Stahlbrode startet vorerst nicht

Stahlbrode/Glewitz

Wenn das Straßenbauamt es will, werden Autofahrer nicht nur zu weiten Umwege gezwungen, sondern Fähren dürfen gar nicht erst Fahrt aufnehmen. Betroffen ist davon die Rügen-Fähre, die die Weiße Flotte traditionell ab Ostern zwischen Glewitz auf der Insel Rügen und Stahlbrode auf dem Festland pendeln lässt.

„Stand heute wird es aber keinen Fährbetrieb in den ersten Monaten des Frühlings und Sommers geben“, muss der Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) wohl oder übel verkünden. Und setzt noch einen drauf: „Damit wird Frau Adam, unsere Betreiberin der beliebten Fischbude in Glewitz, auch ihren Betrieb nicht aufnehmen.“ Brigitte Adam betreibt außerdem einen Imbiss in Stahlbrode und ist dort Hafenmeisterin.

Grund: Corona und Straßenbau

Auslöser des tristen Ausblicks ist einerseits Corona mit seinen Reisebeschränkungen und andererseits sind es Straßenbauarbeiten, die am Dienstag an der Landesstraße 30 beginnen sollten. Die bedeuten, dass die Zufahrt zur Glewitzer Fähre für Monate voll gesperrt sein wird und Autofahrer erhebliche Umwege in Kauf nehmen – weil sie es müssen oder wenn sie es denn wollen. Schließlich müssen sie sich die Umleitungstrassen auch noch mit dem nicht unerheblichen landwirtschaftlichen Verkehr teilen.

Seit Monaten ist die Trasse bei Poltenbusch ein Nadelöhr, weil die Fahrbahn wegen des torfigen Untergrundes abgesackt ist. Die vorhandene Asphaltdecke weist nach Angaben des Straßenbauamtes Stralsund Längsrisse und erhebliche Unebenheiten auf, insbesondere in dem Bereich, in dem sich östlich der Straße gleich ein Soll befindet. „Die Schäden sind massiv“, sagte Amtschef Ralf Sendrowski.

Deshalb müsse der etwa 360 Meter lange und etwa sechs Meter breite Abschnitt unter Vollsperrung saniert werden. Außerdem kommen vier Amphibientunnel weg und werden durch drei neue ersetzt. Die ausführende Straßenbaufirma hat die Vollsperrung der Straße schon mal bis Ende Juni beantragt.

Normaler Fährbetrieb in weiter Ferne

Damit wird ein lohnender Fährverkehr als dritte Zufahrt zur Insel Rügen beziehungsweise als dritte Abfahrt von der Insel Rügen erheblich infrage gestellt. Knut Schäfer bringt es auf den Punkt. „Wenn beispielsweise zu Pfingsten der Tourismus wieder Fahrt aufnehmen könnte, müssten wir uns im schlimmsten Fall noch einen Monat gedulden, um wieder den Normalbetrieb aufnehmen zu können“, sagt der Geschäftsführer der Weißen Flotte, die seit 26 Jahren die Linie bedient.

Normalbetrieb heißt: Die Motorfähren „Glewitz“ und „Stahlbrode“ pendeln zu Hoch-Zeiten in den Sommermonaten alle 20 Minuten zwischen Rügen und dem Festland – jeweils mit maximal 45 Autos und 300 Passagieren.

Autos dicht an dicht: Heiß begehrt ist die Fährverbindung zu Hoch-Zeiten in normalen Zeiten. Quelle: Foto: Zentralbild Jens Kalaene

Angesichts von Corona und Straßenbaustelle ein unerreichbares Ziel. „Wir sind derzeit davon abhängig, wann der Tourismus wieder losgeht und eben von dieser Straßenbaustelle, über die wir übrigens vom Straßenbauamt vorab nicht informiert worden sind. Das ist schon starker Tobak“, sagt Schäfer.

Er wolle sehen, was wann, wenn überhaupt, entsprechend der dann aktuellen Lage möglich ist – „vielleicht nur ein Schiff oder nur am Wochenende“ oder oder oder. Denn Ralf Sendrowski hatte schließlich schon angekündigt und sich auf einen Fertigstellungstermin nicht festlegen wollen: „Woran wir sind, wissen wir erst, wenn aufgemacht wird. Dann sehen wir, wie es um den Untergrund tatsächlich bestellt ist“ und wie umfangreich die Bauarbeiten tatsächlich sind.

Bürgermeister: Beschluss zur Inkommunalisierung nötig

Für Bürgermeister Koesling gilt es zudem, nicht nur die aktuelle Lage zu beobachten, sondern den Fährverkehr langfristig zu sichern. „Notwendig ist dazu unter anderem ein Beschluss der Stadtvertretung Garz zur Inkommunalisierung des Hafen Glewitz. Dieser war im letzten Jahr auch schon einmal auf der Tagesordnung, aber Teile der Stadtvertretung kamen damit nicht klar, so dass dieser zurückgestellt wurde“, sagt er.

Nun werde ein neuer Beschluss erarbeitet, denn es bestehe, so Koesling, die Gefahr, dass der Landkreis die Genehmigung zum Betreib der Fährverbindung entzieht. „Wenn die Fährlinie Stahlbrode–Glewitz auch langfristig nicht mehr betrieben werden sollte, wäre das für die gesamte Region eine Katastrophe“, macht der Bürgermeister energisch deutlich. Daher werde er, sobald der Beschluss fertig ist, umgehend zur Stadtvertretersitzung laden.

Die Weiße Flotte GmbH Stralsund hatte am 2. Mai 1994 die jahrhundertalte Fährverbindung von dem auf halber Strecke zwischen Stralsund und Greifswald gelegenen Fischerdorf Stahlbrode auf dem Festland und Glewitz auf der Insel Rügen wieder aufgenommen. Die Fährroute war 1937 nach der Fertigstellung des Rügendamms als Zufahrt zur Insel Rügen eingestellt worden. Quelle: Hartmut Klonowski/OZ-Archiv

Seinen Worten zufolge, sei die unentgeltliche Nutzungsbefugnis für den Fähranleger der Stadt Garz übertragen worden. Damit liege die Zuständigkeit für die Betriebsgenehmigung beim Ordnungsamt des Landkreises.

„Der kann aber nur auf seinem Hoheitsgebiet tätig werden. Dazu ist dann die Inkommunalisierung notwendig. Ansonsten gibt es keine Betriebsgenehmigung und der Fähranleger kann nicht mehr betrieben werden“, erläutert Koesling. Er hat die Mitteilung der Kommunalaufsicht, dass die Inkommunalisierung notwendig ist, seit dem vergangenen Jahr auf dem Tisch.

Von Chris Herold