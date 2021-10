Bergen

Barbara Vöhringer stammt gebürtig aus Berlin und wuchs im Speckgürtel der Hauptstadt auf. Nach dem Abitur studierte sie in Potsdam Lehramt für Deutsch und Spanisch und fand dort auch den Einstieg in den Beruf. Anfang diesen Jahres verlegten sie und ihr Mann den Lebensmittelpunkt nach Rügen. Der Grund war, dass der Gatte das Angebot hatte, in Bergen als Seiteneinsteiger den Lehrerberuf auszuüben.

Mit dem Paar kamen das zweijährige Töchterchen Kaya, der Hund Knox und Kater Balu auf die Insel. „Wir fanden es auf Anhieb schön hier, obwohl es zu Lockdown-Zeiten etwas schwierig war, sich neu zu vernetzten“, meint Barbara Vöhringer. Die 38-Jährige ist in Stralsund am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum tätig und pendelt zwischen ihrer Arbeitsstelle und dem Wohnort Bergen. Die Freizeit verbringt die Familie damit, auf langen Spaziergängen die Insel zu erkunden. „Es gefällt uns richtig gut, so nah am Meer zu sein“, freut sich die Berlinerin.

Von Christa Driest