Klementelvitz

Einfach nach Herrn Müller zu fragen, genügt auf dem Gelände der Rügen Recycling und Tiefbau GmbH in Klementelvitz nicht. Wer vor der kleinen Pförtner-Luke der Verwaltungs-Baracke steht, sollte schon ein bisschen genauer werden: Matthias? Christian? Carsten? Felix?

Neben Senior-Chef Udo Müller sind mittlerweile auch alle seine vier Söhne in der Firma beschäftigt. Es ist im besten Wortsinne ein Familienunternehmen – eines, das ohne Neid, Sticheleien und Intrigen läuft. „Ganz ehrlich“, versichert der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Müller, „wir gehen uns nicht auf den Keks, obwohl wir oft auch nach Feierabend noch einiges mit unseren Familien gemeinsam unternehmen.“

Familienerbe weiterführen

Matthias Müller, der älteste Spross, war 15, Felix, der Jüngste, gerade drei Jahre alt, als sich Udo Müller selbstständig machte. Ja, sagt der 63 Jährige in seiner bedächtigen Art, das sei schon eine verrückte Zeit gewesen damals. Udo Müller ist gelernter Schiffbauer. Seine Brötchen verdiente er in jenen Jahren als Militärmusiker bei der NVA. In der Freizeit musiziert er noch heute bei den Sassnitzer Blasmusikanten. Dass er sich beruflich verändern und selbstständig machen würde, war ihm aber schon lange vor dem Ende der DDR und der Auflösung der NVA klar. Er wollte unbedingt selbstständig arbeiten, auch wenn das kein sicheres Einkommen und keine geregelten Arbeitszeiten bedeutete. „Für uns gab es gar keinen Plan B“, sagt er. Denn es gab ein Familienerbe, das er weiterführen wollte: die Firma seines Vaters Hermann.

Vater kam mit zwei Koffern nach Rügen

Fuhrunternehmer Hermann Müller aus Sassnitz vor seinem H3A. Quelle: Familienfoto

Der war Schmied, hatte den Beruf bei seinem Vater im Mecklenburgischen gelernt und landete nach dem Krieg mit seiner Frau und zwei Koffern auf Rügen. Von irgendetwas musste die junge Familie leben, und so bastelte er an einem kleinen Lastwagen, einem H3A, so lange herum, bis er lief. 1950 machte er sich selbstständig. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das zerstörte Land wieder aufgebaut wurde, gab es großen Bedarf an Transporten aller Art. Hermann Müller fuhr mit seinem Dreieinhalb-Tonner Kies, Sand, Steine, Beton und Schüttgüter im weitesten Sinne von A nach B. Nicht nur die Betriebe nahmen seine Dienste in Anspruch, auch mancher Kleingärtner oder Mieter, die einen Umzugswagen brauchten.

Ehefrau packte beim Getriebewechsel mit an

Obwohl das Gefährt schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, musste es durchhalten. „Du konntest damals als privater Unternehmer nicht einfach einen neuen Lkw bestellen“, erzählt Udo Müller. Die vorhandene Technik musste immer wieder ausgebessert werden. Tagsüber war Hermann Müller Fuhrunternehmer, abends Mechaniker. „Da wurde repariert“, erinnert sich Udo Müller und erzählt schmunzelnd, wie auch seine Mutter mit anpacken musste. „Dann haben die beiden zusammen das Getriebe gewechselt.“

Der Betriebshof des Ein-Mann-Fuhrbetriebs lag praktischer Weise schräg gegenüber der Wohnung der Familie, dort, wo sich heute die Rügen-Galerie befindet. „Wenn unsere Mutter rüber kommen und helfen sollte, warf unser Vater als Signal ein rotes Tuch über das Tor.“ Udo Müller zuckt die Schultern und lacht. „Handys gab’s damals ja noch nicht.“

Ost-West-Liaison hielt nicht lange

Dieser W 50 war das erste Fahrzeug des jungen Fuhrunternehmers Udo Müller. Quelle: Udo Müller

Dafür aber ein anderes Fahrzeug: Kurz bevor Udo Müller am 1. Mai 1990 in das Unternehmen des Vaters einstieg, hatte der Senior noch einen gebrauchten W 50 aufgetrieben. Dass er den Berg von Arbeit damit nur schwerlich bewältigen konnte, merkte der junge Firmenchef bald. „Viele Betriebe wurden aufgelöst, vieles abgerissen, zum Beispiel das alte Fischwerk. Dazu wurden überall auf der Insel Bebauungspläne aufgelegt für das Neue, das nun entstehen sollte.“ Wie viele ostdeutsche Firmengründer hatte auch Udo Müller Rat und Unterstützung bei einem westdeutschen Kollegen gesucht und mit dem sogar vorübergehend eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Als der die ganzen Wracks und Ruinen sah, wusste er: Das gibt Arbeit für Jahre. Lange hielt aber auch diese „Ost-West-Liebe“ nicht. Nachdem der „Freund“ den Insulanern eine schrottreife Presse, die sich im Nachhinein auch noch als nutzlos erwies, erst schenken wollte und dann überteuert verkaufte, wurde die Liaison 1992 beendet.

Beim Abriss des alten Fischwerks dabei

1992/93 wurde das alte Fischwerk im Sassnitzer Hafen abgerissen. Quelle: Udo Müller

„ Rügen Recycling“ heißt das einstige Fuhrunternehmen seitdem, das seinen Namen später noch um den „ Tiefbau“ ergänzte. Der Containerdienst, also der Abbruch und die Entsorgung, entwickelten sich in den Jahren nach der so genannten Wende zum Hauptbetätigungsfeld des damals noch relativ kleinen Unternehmens. Es war die Zeit der Großbaustellen. Der Abriss des Fischwerks in Sassnitz 1992/93 war einer der größten Aufträge von Rügen Recycling. Große Schuttberge entsorgten die Insulaner auch beim Abriss des Umspannwerks in Lubmin oder der ehemaligen Gärtnerei in Prora, auf deren Gelände der Dünenpark errichtet wurde. Das Einkaufszentrum an der Mukraner Straße in Sassnitz haben die Müllers und ihre Kollegen abgerissen und waren am anschließenden Neubau beteiligt. Erdarbeiten in ungewöhnlich großem Umfang hat ihnen die Baugrube der Wohnungsgenossenschaft in der Bergener Billrothstraße abverlangt. Seit 1996 gehört der Tiefbau zu den Aufgabenbereichen des Unternehmens. Das bot sich an, sagt Mathias Müller. „Die dafür nötigen Bagger und die Lkw hatten wir ja ohnehin.“

Den eigenen Firmensitz abgerissen

Hermann Müller vor seinem H3A. Im Führerhaus sein Sohn Udo. Quelle: Familiensammlung

Die Erschließung von neuen Wohngebieten ist mittlerweile eine der Domänen, in denen die Männer und Frauen der Klementelvitzer Firma zu Hause sind. Die Nachfrage nach Abbruch und Entsorgung bleibt dabei weiter hoch. „Zunehmend reißen wir das ab, was wir in den frühen 90-er Jahren mit aufgebaut haben“, ist Matthias Müller aufgefallen. Dazu gehören Gewerbeobjekte und Straßen, die nicht mehr den neuesten Anforderungen entsprechen. Blutet einem dabei das Herz? Udo und Matthias Müller schütteln die Köpfe. Obwohl sie manchmal ganz persönliche Erinnerungen mit den Gebäuden verbinden. Matthias Müller zum Beispiel war dabei, als die Schule an der Bergstraße, in der er unterrichtet wurde, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Der erste Auftrag der Insulaner auf dem Festland war der Abbruch der Baracke der Militärmusiker auf dem früheren NVA-Gelände in Parow. Nur einmal scheint der Einsatz der Abrissbirne auch den Müllers etwas nahe gegangen zu sein: Für den Bau der Rügen-Galerie musste der alte Betriebshof des Großvaters Hermann weichen. Den Auftrag für die Abrissarbeiten bekamen ausgerechnet die Müllers. „Damals haben wir meine Schwester und meine Mutter, die gegenüber wohnten, in den Urlaub geschickt, damit sie es nicht mit ansehen mussten.“ Als die Frauen zurückkamen, war der einstige Sitz des Familienunternehmens verschwunden.

Jüngster Spross war Lehrling bei ältestem Bruder

Zu der Zeit war Rügen Recycling längst in Klementelvitz zu Hause. Die Müllers mieteten und kauften später einen verwilderten Teil des ehemals volkseigenen Kreidewerks. Der Geschäftsführer Matthias Müller sitzt heute dort, wo früher der Parteisekretär seinen Platz hatte. Vom Büro des Senior-Chefs aus wurde früher die Zivilverteidigung für die Kreidewerksmitarbeiter koordiniert. Dass auf diesem Gelände nun der Vater und seine Söhne zusammen arbeiten, freut Udo Müller –auch wenn er nicht unbedingt damit gerechnet hatte.

„Man wünscht sich das natürlich, dass die Kinder das einmal übernehmen und fortführen. Aber man kann das nicht erwarten.“ Für Matthias, den Ältesten, stand der Weg relativ früh fest. Er kam in der „wilden Wendezeit“ aus der Schule, als ringsum die Betriebe dicht gemacht wurden. Bei seinem Vater wurde der heute 45-Jährige zum Speditionskaufmann ausgebildet, qualifizierte sich später zum Tiefbaumeister. „Mein erster Lehrling war übrigens mein Bruder Felix“, erinnert er sich schmunzelnd. Der inzwischen 33-Jährige ist der Tiefbauexperte in dem Familienunternehmen. Christian Müller (42) ist als Kfz-Meister vorwiegend für die Technik und Logistik zuständig, sein Bruder Carsten (39) ist der kaufmännische Leiter.

Jubiläumsparty auf 2021 verschoben

Das Unternehmen Rügen Recycling hat zu seinem 30. Firmen-Jubiläum 3000 Euro an den Jugendbeirat Sassnitz gespendet. Quelle: Jugendbeirat Sassnitz

50 Mitarbeiter sind heute in dem einstigen Ein-Mann-Betrieb beschäftigt. Den 30. Geburtstag der Firma wollten sie gemeinsam mit deren Familien Mitte September im Sassnitzer E-Werk feiern. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen musste die Party abgeblasen und auf das nächste Jahr verschoben werden. Von dieser Planänderung profitiert der Jugendbeirat der Stadt Sassnitz. Der Verein bekam zum Jahresende eine Spende von 3000 Euro. Das Geld war eigentlich für die Firmen-Feier in diesem Jahr vorgesehen. Die Jugendlichen wollen damit einen Teil der Betriebskosten und der notwendigen Renovierungsarbeiten finanzieren.

