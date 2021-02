Sellin

Harout Jerkizian ist gelernter Geoinformatiker mit armenisch-libanesischen Wurzeln und kam 2005 nach Deutschland. Nachdem er eine Zeit lang in Dubai gearbeitet hatte, absolvierte er in Stuttgart sein Masterstudium und zog anschließend nach Berlin. Aktuell arbeitet er als Nachhaltigkeitsberater und entwickelte zuletzt Konzepte für Apps und Programme zur Reduzierung von Umweltverschmutzung.

Gerade in Corona-Zeiten froh auf Rügen zu leben

Gemeinsam mit seiner Frau und der damals dreijährigen Tochter zieht er nach Sellin. „Meine Frau stammt von hier“, verrät Harout. Der heute 40-Jährige ist mittlerweile Vater von zwei weiteren Töchtern und genießt das Familienleben auf Rügen.

„Ich liebe die Ruhe im Winter und das rege Treiben im Sommer. Außerdem mag ich es, in meinem kleinen Garten zu arbeiten, oder im Waldstück hier in der Nähe spazieren zu gehen.“ Gerade in einer Zeit wie dieser ist er froh, mit seiner Familie hier zu leben, wo man sich jetzt trotz der Einschränkungen an der frischen Luft die Zeit vertreiben kann.

Von Elisa Jäger