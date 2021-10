Bergen

Bergen hatte eine Feier für den Tag der Deutschen Einheit geplant. Am Sonnabend sollte die Musikgruppe „Testband“ auftreten und gegen Mitternacht ein großes Feuerwerk erstrahlen. Anlässlich der Feierlichkeiten wollte das benachbarte Stadtmuseum verschiedene Auszüge aus der Bergener Stadtchronik aus dem Jahrgang 1990 zeigen. Das Fest fällt coronabedingt aus, wie Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) mitteilte.

„Nach Rücksprache mit dem Landkreis lassen die Auflagen das Fest nicht realisieren. Es dürfte nicht getanzt werden, es müsste der Mindestabstand gewährleistet sein. Das Feuerwerk könnte auch, so wie wir es geplant hatten, nicht stattfinden, weil wir dann einen separaten Ein- und Ausgang haben müssten“, sagt die Bürgermeisterin. Die Stadt hätte in diesem Fall mehr Personal abstellen müssen.

Als Bergen das Fest im Klosterhof geplant hatte, war die Corona-Amel noch auf Grün. In diesem Fall reicht es aus, die Veranstaltung anzumelden. Als Antwort vom Gesundheitsamt des Kreises kam die Bestätigung mit dem Hinweis, das Infektionsgeschehen im Auge zu behalten. Die Auflagen zu erfüllen, wenn die Ampel gelb ist, wie in diesem Fall, und mit Tendenz in Richtung orange, sei laut Verwaltung allerdings nicht möglich.

Zwei Varianten für das Feuerwerk

„Auch wenn wir das Fest jetzt unbedingt haben wollen, könnten wir eine Sache gar nicht erst realisieren. Nämlich müssten diejenigen, die weder geimpft noch genesen sind, einen PCR-Test vorzeigen“, so Anja Ratzke. Selbst wenn sie am Freitag zum Arzt gehen würden, dann hätten sie bis Sonnabend noch nicht das Ergebnis, weil die Auswertung des Tests bis zu 24 Stunden dauert. „Das sind zu viele Hürden, die lassen sich einfach nicht überwinden“, sagt sie.

Für sie ist es sehr bedauerlich, dass das Fest abgesagt werden muss. Es war alles vorbereitet, die Städtepartner wurden eingeladen, das Museum hätte mit der Ausstellung zur Chronik aus dem Jahr 1990 geglänzt. Selbst für das Feuerwerk waren zwei Varianten geplant. „Bei Sturm hätte es nicht einmal ausfallen müssen. Eine Lasershow wäre in diesem Fall die Alternative gewesen“, sagt sie.

