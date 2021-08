Rügen: Feuerwehren müssen aufstocken

Rügen

„Wenn es jetzt heißt, eine Drehleiter ist Vorschrift, wird manche Gemeinde überfordert sein“, meint André Muswieck. Der Bergener Wehrführer berichtete nun vor dem städtischen Ausschuss für Verkehr und Ordnung über Anforderungen, welche die freiwillige Feuerwehr der Stadt laut Gesetz zu erfüllen hat. Das Innenministerium hatte Ämtern und Gemeinden aufgegeben, einen Ist-Soll-Vergleich über die Ausstattung ihrer Feuerwehren vorzunehmen. Während viele Gemeinden davon „überrollt“ worden seien, wäre Bergen gut vorbereitet, so Muswieck.

Zunächst werden dabei Kriterien wie Einwohnerzahl, Fläche und Art der Betriebe einer Gemeinde unter die Lupe genommen, um das Gefährdungspotenzial einzuschätzen und schließlich die dafür erforderliche Ausstattung zu ermitteln. Dass ein Viertel der Einwohner Bergens älter ist als 65 Jahre, „merken wir auch an der zunehmenden Zahl der Türöffnungen“, bemerkt Muswieck nebenbei. Insgesamt aber gelte es, zwanzig Kitas, 26 Gaststätten und 731 Gewerbe- und 195 Handwerksbetriebe zu schützen. Das setzt eine schlagkräftige und gut ausgestattete Feuerwehr voraus und im alten Gerätehaus an der Stralsunder Straße fehle es an so ziemlich allem, so Muswieck.

Zielerreichungszeiten konnten nicht immer eingehalten werden

Angefangen bei nach Geschlechtern getrennten Umkleiden, über einen Raum zur Trennung von privater und Dienstkleidung sowie Räume zur Lagerung von Schläuchen oder Reifen bis zum Raum für die Jugendfeuerwehr. Das Haus für die 52 aktiven Mitglieder platzt aus allen Nähten, weswegen „besser gestern als morgen ein neues her muss“, sagt der Wehrführer. Dafür gebe es bereits Vorplanungen, teilte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) mit. Darüber müsse die Stadtvertretung noch befinden. Ein Ausschussmitglied brachte den Parkplatz an der Stralsunder Chaussee als Standort ins Gespräch.

Neue Hydranten braucht es überall dort, wo eine Versorgung mit Löschwasser nur in mehr als 300 Meter Entfernung von einer Wohnlage möglich ist. In Alleinlagen wie Alt Sassnitz oder Jägersruh sei das aber nicht nötig, so Muswieck. „Das pusten wir auch so aus.“ Luft nach oben ist indes beim „Erreichungsgrad“, also der vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeit, in der die Wehr am Einsatzort sein muss. Die sank in den vergangenen fünf Jahren von gut 80 auf rund 70 Prozent. „Der Fahrzeugbestand ist aber sehr gut“, freut sich Muswieck. Lediglich ein größeres wasserführendes Fahrzeug mit 4000 Litern und wegen der vielen hohen Häuser eine neue Drehleiter benötigte die Bergener Wehr.

Entwicklung von Prora macht Erweiterung der Feuerwehr notwendig

Die alte kaufte das Amt Nordrügen. „Die stationieren wir kommende Woche zentral auf Wittow in Altenkirchen“, sagt Jens Steinfurth. Der Amtswehrführer hat ebenfalls fertige Beschlüsse der Gemeindevertretungen in der Tasche. Darin enthalten ist neben einem neuen Tanklöschfahrzeug und einem größeren Rettungsboot für die Wehr in Breege nicht zuletzt auch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wiek.

Möglicher Klassenbester bei Aufstellung und Umsetzung der „Brandschutzbedarfsplanung“ könnte die Gemeinde Binz sein, die ihren Plan bereits seit April 2019 fertig hat, sich mitten in der Umsetzung befindet und im Oktober ein neues Tanklöschfahrzeug erhält. „Wegen der rasanten Entwicklung von Prora haben wir mehrere Hydranten zusätzlich schaffen müssen und um auch dort die Rettungsfristen einhalten zu können, liegt der Gemeindevertretung der Beschluss für den Neubau einer Feuerwehrwache zwischen Prora und Binz vor“, so so Wehrführer Daniel Hartlieb. Das Projekt soll kommendes Jahr in Angriff genommen werden.

Putbus entscheidet über neue Standorte

Das Prozedere haben einige Gemeinden bereits hinter, andere noch vor sich. So wurde im Bereich Westrügen der erste Beschluss erst im März dieses Jahres gefasst, sagt der leitende Verwaltungsbeamte Rainer Schultz. In fünf der elf Gemeinden (Dreschvitz, Hiddensee, Neuenkirchen und Schaprode) stünden die Beschlüsse noch aus. Rambin befindet am heutigen Freitag darüber. „Es sind noch keine Gelder für die Wunschlisten der Wehren eingeplant“, so Schultz. Mit Ausnahme einer neuen Drehleiter für die Wehr in Samtens stünden aber auch keine größeren Anschaffungen oder gar Neubauten an.

Ob es bei einem Standort bleiben soll oder zwei weitere Wehren im Stadtgebiet gegründet werden, entscheidet die Stadtvertretung von Putbus am Montag. Realistisch erscheint es allerdings nicht, in Kasnevitz und Vilmnitz zwei neue Standorte zu schaffen. Zur Debatte stehen die Varianten auch nur, weil ein mit der Erarbeitung beauftragtes Ingenieurbüro sich an vom Gesetzgeber vorgegebenen Erreichungszeiten orientierte. Für beide Varianten würden Kosten von mehr als 800 000 Euro für drei weitere Fahrzeuge entstehen. In der Variante mit drei Standorten kämen noch einmal zwei Fahrzeuge sowie die Baukosten für zwei Häuser hinzu. Für drei Standorte würde Wehrführer Sebastian Götte jedoch ohnehin das notwendige Personal fehlen. „Allerdings sind die vorgegebenen Einsatzzeiten vom Standort Putbus aus nicht zu schaffen“, so Götte.

Baabe und Zirkow erhalten neue Gerätehäuser

„Ich muss ja nicht alles selber haben, wenn ich mich mit den Nachbargemeinden abstimme“, sagt Arne Fründt. Bis zu einer Entfernung von 30 Kilometern ist eine Feuerwehr nämlich zur Nachbarschaftshilfe verpflichtet. Auch sein Amtsbereich habe die Hausaufgaben bereits erledigt und warte nun auf die Stellungnahme durch den Landkreis, sagt der leitende Verwaltungsbeamte von Mönchgut-Granitz. „Dann können wir in den Gemeindevertretungen darüber beschließen und weiter an der Umsetzung arbeiten.“ Einige Punkte, die keinen Aufschub dulden, wurden gleichwohl bereits angegangen. So verfügt Sellin bereits über ein neues Löschfahrzeug und auch Thiessow, Lancken-Granitz und Zirkow dürfen sich auf ein neues Gerät freuen. Baabe beantragte Fördermittel für ein neues Gerätehaus in Höhe von rund fünf Millionen Euro und Göhren gab eine Studie in Auftrag, um den Standort für ein neues Heim für die Wehr zu ermitteln. Das soll entweder in der Max-Dreyer-Straße oder beim Bauhof am Stabenweg entstehen. Die Gemeinde Mönchgut möchte einen Mehrzweckbau gegenüber der Grundschule Gager errichten, in den neben der Kurverwaltung auch Gemeinde und Feuerwehr einziehen. Letztlich benötigt auch Mönchgut-Granitz eine neue Drehleiter. Die kostet rund 770 000 Euro und soll einmal in Sellin stehen.

Zirkow plant ebenfalls ein Mehrzweckgebäude. Das soll neben der Kita „Glückspilze“ entstehen, die Feuerwehr beherbergen und zudem Raum für Veranstaltungen bieten. Denn seit dem Verkauf des Rügenhauses an eine ortsansässige Familie gibt es keinen Ort mehr für Sitzungen der Gemeindevertretung, sagt Wehrführer und Bürgermeister Jens Hoyer. Ein Neubau sei längst überfällig. Die Feuerwehrunfallschutzkasse habe den Zustand gerügt und sogar schon mit einer Sperrung des 1972 erbauten Gebäudes gedroht. „Damals wurde das Haus für sieben Kameraden erbaut. Heute sind wir dreimal so viel.“

Von Uwe Driest