Rügen

Gleich mehrere Feuerwehren der Insel Rügen mussten am Donnerstagabend und am Freitagvormittag zu verschieden Sturmschäden ausrücken. Verletzt wurde niemand. Wie der Binzer Wehrführer Daniel Hartlieb informierte, war seine Truppe diesbezüglich zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert worden. Am Freitagmittag waren sechs Einsatzkräfte samt Drehleiter an die Strandpromenade in Höhe Dorint Hotel zu einem Baum geeilt. „An dem war eine große Baumkrone gebrochen und drohte auf die Promenade zu fallen“, so Hartlieb. Mit Hilfe einer Motorkettensäge wurden Äste beseitigt.

Die Binzer Wehr bei ihrem Einsatz an der Strandpromenade. Quelle: Feuerwehr

Zuvor war die Feuerwehr gegen 9 Uhr zu einer Baumsperre in der Proraer Allee zwischen Binz und Prora alarmiert worden. In den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr hatten die Feuerwehrleute zudem einen Hubschrauberlandeplatz ausleuchten müssen.

Wahlplakat versperrte Einmündung einer Landesstraße

Schon am Donnerstagabend bekamen die Brandschützer des Ostseebades die Auswirkungen des starken Windes zu spüren. So wurden sie zu einer großen Baumsperre gerufen. In der Prorarer Allee lag ein Baum quer über der Straße. Danach waren die Binzer mit ihrer Drehleiter die Kollegen in Zirkow unterstützen. Dort drohten auf der K16 in Richtung Viervitz Äste auf die Straße zu stürzen. Ein Autofahrer hatte die Zirkower Feuerwehr darauf aufmerksam gemacht. Sie war zu dieser Zeit gerade dabei, Wahlplakate an der Bundesstraße 196/Ecke Putbuser Straße zu sichern beziehungsweise einzusammeln, die teilweise bei einem Anwohner auf das Grundstück geflogen waren.

Einen ähnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr in Garz. Sie musste ein Wahlplakat beseitigen, das den Einmündungsbereich einer Landesstraße versperrte. Das vier mal vier Meter große Plakat wurde durch den Wind aus der Bodenverankerung gerissen.

Sturmschäden in Zirkow. Quelle: Feuerwehr

Die Sassnitzer Wehr wurde in Abendstunden am Donnerstag zu drei Einsätzen alarmiert. Die Feuerwehrleute sicherten in der Stralsunder Straße lose Dachteile auf einer Baustelle und beseitigten Baumsperren in die Buddenhagener Straße und auf Straße in Richtung Prora.

Auf der B196 bei Garftitz beseitigte die Feuerwehr Lancken-Granitz in den Vormittagstunden am Freitag mit zehn Einsatzkräften Sturmschäden. „Dort war ein Baum umgestürzt und hatte sich in einer Nachbarkrone verfangen, sodass er mit Radladertechnik weggedrückt werden musste“, informierte Amtswehrführer Arne Fründt.

Am Nordstrand von Göhren drohten Äste von einem Baum abzustürzen. Quelle: Feuerwehr

Zwei sturmbedingte Einsätze hatte auch die Feuerwehr in Göhren am Freitag. An der B196 in Höhe des Abzweiges zum Südstrand und zur Reha-Klinik war ein Baum fast völlig umgekippt. „An der Einsatzstelle mussten dann zwei Bäume entfernt werden, da der teilweise umgefallene Baum einen weiteren Baum zum Teil entwurzelt hatte“, informierte der stellvertretende Wehrführer Stefan Walther.

Am Nordstrand des Ostseebades nahe der „Ostseeresidenz“ drohten zudem, Äste von einem Baum abzubrechen. Neben sieben Kameraden der Göhrener Wehr halfen bei diesem Einsatz auch sechs Feuerwehrleute aus Sellin samt Drehleiter.

Die Selliner Brandschützer hatten mit ihrer Drehleiter auch die Feuerwehr Groß Zicker am Donnerstagabend unterstützt. In Gager, zum Hövt 59, drohte ein großer Ast auf die Straße zu stürzen.

Von Gerit Herold