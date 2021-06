Göhren

Es ist ein packender Stoff, den ein Regisseur sich kaum besser hätte ausdenken können: Doch für den 96-minütigen Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ gab es kein Drehbuch. Es sind Szenen aus dem realen Leben, die der gebürtige Rüganer Christoph Eder mehr als zwei Jahre lang in seinem Heimatort Göhren mit seinem Kamerateam eingefangen hat. Entstanden ist ein kritischer, spannender und zutiefst anrührender Film über das Wesen der Demokratie. Am 12. August kommt der Streifen bundesweit in die Kinos.

Regisseur Eder: „Vom Göhren meiner Kindheit ist nicht mehr viel übrig“

Fröhlich planschen nackte Kinder an einem unberührten Strand an der Ostsee: Eins dieser Kinder ist Eder selbst. Er wächst in der Zeit des politischen Umbruchs in Göhren auf. Die persönlichen Sequenzen zeigen das Lebensgefühl im damaligen Ostseebad. Doch die Unbeschwertheit droht schnell zu kippen: Großen Investitionen folgen große Kräne und große Veränderungen: „Wenn ich heute zurückkomme, ist vom Göhren meiner Kindheit nicht mehr viel übrig. Ich entdecke mein Dorf neu, mit dem mulmigen Gefühl, dass hier irgendetwas schiefläuft“, kommentiert Eder seine bewegten und bewegenden Bilder.

Als er eines Tages zurückkommt, ist der Wald auf dem Göhrener Nordhang abgeholzt, in dem er als Kind spielte. „Ich habe über Jahre die Entwicklungen in Göhren beobachtet und es gab immer wieder Situationen, in denen ich nicht verstanden habe, warum bestimmte Dinge passiert sind“, sagt der 33-Jährige. Das habe ihn auf die Idee zu seinem Film gebracht. „Ich habe schon 2013 eine Ideen-Skizze aufgeschrieben, hatte aber den Eindruck, dass es niemanden interessiert“, verrät der Regisseur. Drei Jahre später berichten sogar überregionale Medien über Göhren und über einen millionenstarken Bauinvestor aus Nordrhein-Westfalen, der im Ostseebad nach der Wende so viele Hotels und Ferienhäuser baute wie kein anderer. „Herr Horst kauft sich ein Dorf“ titelte die Wochenzeitung „Die Zeit“ 2016. Jener Herr Horst, mit Vornamen Wilfried, ist es auch, dessen Firma besagten Nordhang kaufte und die Bäume dort roden ließ.

Grundfragen des Films: Wie wollen wir leben und wer bestimmt darüber?

„Gerade dieser Konflikt Tourismus versus Natur und die Frage, wie wollen wir leben und wer bestimmt darüber – das waren die Grundfragen, die ich mir gestellt habe und die ich mit dem Film beantworten wollte“, erklärt Eder. 2017 beginnt er mit der Recherche, 2018 starten die Dreharbeiten im Ostseebad. Seine Protagonisten sind die Bürger vor Ort: Bei vielen von ihnen stößt die auf Wachstum und Investition ausgerichtete Lokalpolitik nach und nach auf Gegenwind. Als die letzte unberührte Küste bebaut werden soll und das einzigartige Naturschutzgebiet in Gefahr ist, regt sich Unmut in der Gemeinde: Vor allem, weil seit Jahren eine Gruppe von Männern, die „Vier von der Stange“ den Gemeinderat dominieren und sämtliche Projekte des Investors einfach „durchwinken“.

Der Filmemacher Christoph Ederist Jahrgang 1987 und stammt aus Göhren. Er studierte Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar und Regie an der Filmuniversität Babelsberg. Neben seiner Arbeit an Dokumentarfilmen ist er bei Online- und Fernseh-Produktionen tätig. Unter anderem führt er für das mit dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnete Satire-Format „Browser Ballett“ (ARD/ZDF) Regie. Seine Kurzfilme liefen auf nationalen und internationalen Festivals und wurden mehrfach ausgezeichnet. Sein Film „Wem gehört mein Dorf?“ (2021) feierte Premiere im Wettbewerb Dokumentarfilm des Filmfestivals Max Ophüls Preis 2021 und lief auf dem DOK.fest München. Von der Deutschen Film- und Medienbewertung hat der Film das Prädikat „besonders wertvoll“ erhalten.

Bürgerinitiative für ein lebenswertes Göhren

Nadine Förster und ihr Vater Bernd Elgeti, engagierte Göhrener, erkennen schnell, dass sie nur gemeinsam mit Gleichgesinnten etwas ändern können. Sie gründen die „Bürgerinitiative für ein lebenswertes Göhren“ und treten bei der Kommunalwahl 2019 an. Eindrucksvoll verhandelt Eder in seinem Film Themen, die weltweite Brisanz haben und kapitalistische Interessen gegen das Gemeinwohl stellen: Ausverkauf der Kommunen, Gentrifizierung, Strukturwandel, Turbo-Tourismus und Naturschutz.

Rund zweieinhalb Jahre laufen die Dreharbeiten. Das Ergebnis sind rund 180 Stunden Filmmaterial. „Wir haben fast ein Jahr gebraucht, um den Film zu schneiden“, sagt Eder. Einen Film mit Haltung, nennt er ihn selbst. „Trotzdem war es mir wichtig, allen Protagonisten mit ihren verschiedenen Sichtweisen offen gegenüberzutreten und sie ihre Geschichten erzählen zu lassen“, sagt er. Dass Eder, der inzwischen in Berlin lebt, aus Göhren stammt, habe ihm viele Türen geöffnet. „Aber gerade bei den heiklen Themen war es nicht so einfach, die Leute davon zu überzeugen, dass die Diskussionen vor laufender Kamera stattfinden“, verrät er.

Protagonist Bernd Elgeti: „Das Ergebnis hat mich sehr berührt“

Auch Protagonist Bernd Elgeti war zu Beginn skeptisch: „Das Ergebnis hat mich aber sehr berührt“, sagt der 67-Jährige. Nicht zuletzt, weil sich das Engagement der Bürgerinitiative, die bis heute für einen behutsameren Tourismus und den Naturschutz im Ostseebad kämpft, ausgezahlt hat: Seit der letzten Kommunalwahl sitzen Vater und Tochter im Gemeinderat. „Als ich das Ergebnis erfahren habe, konnte ich es gar nicht fassen“, sagt die 42-Jährige. „Normalerweise ordnet man sich unter, wenn jemand übermächtig ist. Dass wir nun diesen Coup gelandet haben, klingt wie ein wahr gewordenes Märchen.“ Förster hofft, dass der Film auch andere Menschen dazu inspiriert, sich politisch zu engagieren. „Er zeigt auf jeden Fall, dass es sich lohnt, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist“, sagt sie.

Spielstätten gesucht Kinostartdes Films „Wem gehört mein Dorf“ ist bundesweit am 12. August. Am 26. Juni ist eine Vorpremiere in der Kinohalle in Göhren geplant, wo der Film um 17 und um 20 Uhr gezeigt wird. Die Vorführung wird begleitet von einem Filmgespräch mit Regisseur Christoph Eder sowie den Protagonisten Nadine Förster (Bürger für Göhren) und Wolfgang Pester (ehemaliger Bürgermeister). Am 27. Juni um 11 Uhr ist eine Matinee im UC Kino in Bergen auf Rügen mit dem Regisseur und Gästen geplant. Regisseur Christoph Eder würde sich über weitere Spielorte freuen, die auch ungewöhnlich sein dürfen – vom kleinen Scheunenkino bis hin zum Boot. „Wir wollen den Film in die Welt hinaustragen und würden uns freuen, wenn wir auch Menschen in entlegenen Orten erreichen“, sagt Eder. Kino-Initiativen und Vereine oder Privatpersonen, die den Film vorführen möchten, können sich bei jip film & verleih melden unter: info@jip-film.com Kartengibt es vor Ort sowie per Email (kinohalle.goehren@email.de) und telefonisch oder per Whatsapp unter: 0176 65382988

Bevor der Film am 12. August in die Kinos kommt, ist am 26. Juni eine Vorpremiere in Göhren geplant. „Das wird eine besondere Kinovorführung, auf die ich mich sehr freue, weil ich den Film ja für den Ort gemacht habe“, sagt Eder. Danach will er mit dem Film in die Fläche gehen: „Wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und einen lebhaften Diskurs anstoßen.“

Von Stefanie Büssing