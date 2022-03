Freetz

Noch stellt sich der aus nur einem großen Schlag bestehende Acker etwas grau und trostlos dar. Das soll sich schon sehr bald ändern. Das Ackerland beim Putbusser Ortsteil Freetz am Rügischen Bodden gehört seit dem vergangenen Jahr der Greifswalder Finc-Foundation. Das im Biosphärenreservat Südost Rügen mit Blick auf die Insel Vilm gelegene Areal wird zu einer „Genusslandschaft“ mit biologischem Obstanbau umgestaltet. „Artenreich und mit allen Sinnen erlebbar“ soll die werden, verspricht Sebastian Schmidt. Der Biologe und promovierte Landschaftsökologe gründete die Stiftung, „um einen positiven und nachhaltigen Wandel im Natur- und Umweltschutzbereich zu forcieren“. Er habe irgendwann genug davon gehabt, nur über Probleme und Unmöglichkeiten einer enkeltauglichen, bäuerlichen Landwirtschaft in der Region zu reden. Deshalb steht er jetzt auch selbst auf dem am Ostseeküstenradweg zwischen dem Naturschutzgebiet Goor und Muglitzer Ort gelegenen Acker.

Auf rund einem Hektar entstehen dort Streuobstwiesen mit vorrangig alten Apfelsorten, die gut an die Umgebung angepasst seien. Durch Feldwege werde die Fläche strukturiert und begehbar gemacht. Hecken von Wildgehölzen dienen als Schutz vor Erosion und bieten Unterschlupf für Vögel und andere Tiere. Eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft soll hier entstehen, die eine Heimat für viele durch Monokulturen verdrängte Arten ist.

Mensch und Tier sollen sich wohlfühlen

„Dafür heißt es nun ackern“, sagt Schmidt, der bei der Umgestaltung auf tatkräftige Unterstützung durch freiwillige Helfer an den kommenden drei Wochenenden hofft. Dann sind Mitarbeiter der Stiftung vor Ort, um Bäume zu pflanzen, neue Wege anzulegen und Dreiböcke zum Schutz vor Wildverbiss zu bauen. Mit von der Partie möchte auch Finc-Mitarbeiter Johann Korn sein, der für die Bewirtschaftung der Stiftungsflächen verantwortlich ist. Der gebürtige Rügener ist ausgebildeter Landwirt und derzeit in Bayern unterwegs, wo er seinen Meister macht.

Die Luftaufnahme der Finc-Stiftung zeigt acht Kulturen auf fünf Hektar bei Muglitz, darunter Hafer und Kartoffeln. Links im Bild eine Streuobstwiese. Quelle: Finc-Stiftung

„Unsere Felder im Biosphärenreservat Südost-Rügen sind eine Kultur- und Naturlandschaft zum Genießen. Das meinen wir wörtlich“, sagt Sebastian Schmidt. Seine Stiftung verbinde Kulturlandschaftspflege und Naturschutz mit Landwirtschaft, hier an den Ufern des Rügischen Bodden. Schmidt und seine Mitstreiter möchten ökologische Landwirtschaft betreiben und gute Lebensmittel produzieren, die auch in Betrieben der Region veredelt werden. „Wir wirtschaften auf kleinen Feldern, mit vielfältigen Kulturen, die harmonische Ausblicke bieten. Wir legen Hecken und Blütensäume an, Bäume und wieder begehbare Feldwege laden zum Verweilen ein. Bei uns ist Acker keine undurchdringbare Monokultur, sondern ein erlebbarer Raum, in dem sich auch Mensch und Tier wohlfühlen“, schwärmt Schmidt. Als Stiftung wäre er dem Gemeinwohl verpflichtet, als Landwirt dem Boden. Für ihn passt das bestens zusammen.

Wochenendhelfer sind gern gesehen

„Auch wir wirtschaften hocheffizient, aber nicht in nur einer oder wenigen Kulturen, sondern in einem komplexen und lebendigen System. Kartoffeln und Brotroggen für den Menschen, Hafer und Heu als Tierfutter, Lupine und Buchweizen zur Bodenverbesserung, Blühstreifen für Insekten und eine Streuobstwiese mit über 100 Sorten für uns als Gesellschaft, stellt er sich vor. „Und Schlafmohn für die Rehe.“ Er möchte auch nicht für den Weltmarkt produzieren, sondern für Rügen und Vorpommern. „Und wenn‘s sein muss, auch noch für Berlin.“

Auf synthetische Düngemittel und Pestizide, die den Greifswalder Bodden, die Kinderstube des Herings, belasten können, verzichtet die Finc-Stiftung, die im Herzen des Biosphärenreservats einen Erlebnisort und Lernraum schaffen möchte, den man zu Fuß und mit dem Fahrrad erkunden kann. „Dafür lassen wir wieder Feldwege entstehen und werden regelmäßig Führungen anbieten.“ Produkte vom Korn bis zum Brot, vom Apfel bis zum Cidre fänden sich schon bald beispielsweise in der „Kornrade“ in Putbus. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, an den kommenden drei Wochenenden (11./12., 18./19. und 25./26. März) jeweils zwischen 10 und 16 Uhr mitanzupacken. Ein kleiner Imbiss wird für die Helfer vorbereitet. Um Voranmeldung per Mail an info@finc-foundation.org wird gebeten.

Von Uwe Driest