Rügen: Fischbrötchen aus der Imbiss-Lok an der Kleinbahnstation Sellin

Sellin

Schnaufend und zischend fährt der „Rasende Roland“ in den Bahnhof Sellin ein. Einige Reisende warten darauf, in den Zug aus Putbus in Richtung Göhren einzusteigen. Für andere wiederum ist hier die Endstation zum Aussteigen. Ein ständiges Kommen und Gehen. Die Fahrt mit Rügens über 100 Jahre alter Kleinbahn ist eine Attraktion für Inselgäste und Einheimische gleichermaßen. Ebenso das Restaurant „Selliner Kleinbahnhof“, dessen nostalgisches Interieur die Herzen von Eisenbahnfans höherschlagen lässt. Beim Umbau 1999 war man bemüht, den Bahnhof im originalen Zustand zu erhalten.

In dieser Bahn-Atmosphäre zu speisen oder bei einer Tasse Kaffee von der Terrasse aus dem „Roland“ beim Ankommen und Wegfahren zuzuschauen und den Blick über den Selliner See schweifen zu lassen, sind das Markenzeichen des beliebten Ausflugslokals. Doch auch hier sind seit November coronabedingt die Türen verschlossen.

Zum Herrentag extra aufgemacht

Essen und Trinken für den kleinen Hunger gibt es jetzt trotzdem. Und zwar aus der kultigen grünen Imbiss-Lok, die vor dem Restaurant seit Ostern meist am Wochenende von 11 bis 16 Uhr geöffnet hat. Auch am Herrentag am Donnerstag hatten die Betreiber ihren Schlemmer-Kiosk extra für Ausflügler aufgesperrt. Etliche Bahnreisende, Radfahrer oder Spaziergänger legten einen Stopp für einen Snack oder Durstlöscher ein.

Fischbrötchen und Bratwurst gehen immer am besten über den Tresen, sagt Jirka Tröger. Er hatte zusammen mit seiner Frau Janin Bachmann im Jahre 2007 den Kleinbahnhof erworben. Seither betreibt das Paar die Gastronomie in dem Kleinod. Das Credo: „Kein Schickimicki, gute Qualität, einfach und unkompliziert.“ Es sei ein Traum gewesen, auf Rügen zu arbeiten, so der aus Bautzen stammende Tröger.

Mit der Imbiss-Lok wollten er und seine Frau auch den Gästen etwas anbieten, die nur einen Happen auf die Hand wollen. „Es will ja nicht immer jeder gleich im Restaurant essen“, weiß Tröger. Das Konzept funktioniert auch im Winter. Zur kalten Jahreszeit wird dann auch Glühwein ausgeschenkt. Doch Alkohol kann wegen der Bestimmungen momentan nur verkauft, nicht aber in Gläser gefüllt werden.

Lok-Idee kam bei einem Ausflug nach Berlin

Die Idee zu einem Imbisswagen, der an eine Lok oder an einen Waggon erinnert, kam dem Betreiberpaar vor ein paar Jahren in der Nähe von Berlin. Dort sahen die beiden Gastronomen eine Kutsche als Verkaufskiosk. „Ich baue euch auch eine Lok“, hatte der Schöpfer seinerzeit gesagt und es dann auch getan. Seither steht der grüne Blickfang mit Bahn-Charme in Sellin.

Am Pfingstsonntag sollen sich ab 12 Ur auch wieder die Türen des Restaurants öffnen. „Wie lange, müssen wir erst mal sehen. Nach der langen Schließzeit müssten die Mitarbeiter auch erst einmal wieder in Fahrt kommen, schmunzelt Jirka Tröger, der gelernter Hotelkaufmann ist. Eigentlich gibt es drinnen 70 Plätze, hinzu kommen 70 auf der Terrasse. 13 Mitarbeiter sind zur Hochsaison hier mit an Bord. Wie es in diesem Jahr mit der Anzahl der Plätze und mit Personal laufen wird, werde sich zeigen. Hauptsache, der Zug kommt nun endlich wieder ins Rollen.

Von Gerit Herold