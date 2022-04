Rügen: Fischerfest in Vitt – Heidenspaß mit einem Wermutstropfen

Vitt

Einen Heidenspaß hatten die Gäste und Organisatoren des diesjährigen Vitter Fischerfestes nach zweijähriger, corona-bedingter Zwangspause fast den ganzen Freitag am Strand des kleinen idyllisch gelegenen Dörfchens. Das 13 Häuser und 18 Einwohner zählende Fischerdorf erlebte bei azurblauem Himmel, aber kaltem Seewind einen regelrechten Ansturm von Touristen und Einheimischen von der gesamten Insel Rügen, um mit ihnen gemeinsam die hohe Zeit der Heringssaison zu feiern.

„Wir sind total froh, dass es endlich wieder möglich ist, unser Fischerfest zu veranstalten“, meinte Chef-Organisatorin Ricarda Schwanz und fügte hinzu: „Es ist so schön, mit welchem Engagement die fünf hauptamtlichen Gastronomen und 15 ehrenamtlichen Helfer das hier auf die Beine gestellt haben“.

Dorsch-Klopse und Fischsuppe

In der Tat waren sämtlichen aufgestellte Stände dicht umringt von Schaulustigen und hungrigen Leute, die es kaum erwarten konnten, sich die frisch zubereiteten Dorsch-Klopse und die berühmte Fischersuppe von Helga und Klaus Schwanz auf dem Gaumen zergehen zu lassen. Die passende Livemusik als musikalische Umrahmung gab es obendrauf vom Sassnitzer Shanty-Chor, deren männliche Sänger und Instrumentalisten sich ordentlich ins Zeug legten und schmissige Seemannslieder schmetterten.

Verleihung des „Goldenen Herings“

Die gute Tradition der Verleihung des „Goldenen Herings“ wurde am Freitag wieder aufgenommen und die leckerste kulinarische Zubereitung rund um den Hering wurde von einer fachkundigen Jury, bestehend aus Gastronomen, prämiert. In diesem Jahr entstand der schmackhafteste Heringssalat unter den Händen der Chef-Organisatorin Ricarda Schwarz höchst persönlich, was ihr mehr als peinlich war, weil ja vielleicht irgendjemand behaupten könne, es sei Schiebung mit im Spiel gewesen.

Doch das Urteil der Jury war neutral und keiner der Juroren wusste bei der Verkostung, von wem das eingereichte Heringsgericht stammte. „Ich habe den Heringssalat am Vorabend noch unter Zeitdruck zubereitet und es war mir nur wichtig, dass er möglichst lieblich schmeckt“, verriet Ricarda Schwanz ihre Herangehensweise ohne jedoch die Rezeptur preiszugeben.

Die größte Gaudi des Fischerfestes wurde jedoch das Schubkarren-Rennen über einen kräftezehrenden Schlängellinien Parcours, bei dem die auf der Karre sitzende Person eine Angel mit einem echten Hering so hoch halten musste, damit dieser nicht mit Strandsand paniert wird. Genau 15 Paare wagten sich auf den Kurs, bei dem leider auch einige Personen auf der Karre das Gleichgewicht verloren und im weichen Strandsand landeten.

Fischereihandwerk erlebt schwere Zeiten

Bei soviel Freude bei dem rundum gelungenen Volksfest gab es auch einige Wermutstropfen, die bitter aufstießen, wenn man mit dem einzigen noch verbliebenen Fischer von Vitt ins Gespräch kommt. Vor zehn Jahren hat der heute 39 Jahre alte Fischer Tobias Bredow von seinem Vater Peter Bredow das kleine familiär geführte Fischhandwerksunternehmen übernommen. „So schwierig wie momentan war die wirtschaftliche Situation noch nie in meinem bisherigen Berufsleben, und es wird garantiert auch nicht besser für uns Fischer“, zog Tobias Bredow an diesem Freitag mit dem Bilderbuchwetter sein persönliches Resümee über die Entwicklung in seiner Branche.

Ernüchternd stellt der dreifache Familienvater, der gerade Mitte Januar im Doppelschlag zum dritten Mal Vater geworden, da seine Frau Zwillinge zur Welt gebracht, fest: „Ich betreibe hier unten am Strand eine Räucherei, wo mich meine Frau unterstützt und habe drei Boote, aber es ist nicht klar, wie lange wir unser Fischereihandwerk noch ausüben können.“ Die immer geringer werdenden Fangquoten machen ihm zu schaffen, da er als Einzelkämpfer auf der Ostsee unterwegs ist und in keiner Genossenschaft ist.

So idyllisch das Leben im romantischen Fischerdorf für Außenstehende auch wirken mag, es gehen unter manchen Reetdächern der schmucken Vitter Häuser schon Existenzängste um…

Von Christian Rödel