Sassnitz

Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat jetzt auch die Insel Rügen erreicht. Die jüngste Zahl lässt aufhorchen: 16 positive Corona-Fälle gibt es nach der aktuellen Corona-Karte des Landkreises Vorpommern-Rügen im Bereich Sassnitz. Das sind mehr als auf der restlichen Insel zusammen. „Das Fischwerk“, beschreibt Landkreissprecherin Dörte Lange kurz und knapp den aktuellen Corona-Hotspot der Insel. „Dort mussten bereits am Freitag rund 200 Proben genommen werden. Zunächst wurden zehn positive Proben ausgewertet, in einem zweiten Schritt nochmal sieben.“

Über die Anzahl von Personen, die sich in Quarantäne befinden, konnte Lange noch keine Angaben machen „Die Kontaktnachverfolgung läuft“, sagt sie. Dem Unternehmen selbst könne der Landkreis keine Vorgaben machen. „Wir schließen die Unternehmen nicht“, so Lange. „In wie weit das Unternehmen mit veränderter Mitarbeiterzahl weiterproduzieren kann, liegt im Ermessen der Geschäftsführung.“

Coronafälle im LK Vorpommern Rügen, Stand 16. März Quelle: lk VR

Betrieb im Fischwerk geht weiter

Wie es nun bei Rügenfisch weitergeht, ist noch ungewiss. „Der Betrieb geht erstmal weiter“, sagt Madleine Burr von Rügenfisch. „Aber mehr kann ich Ihnen nicht sagen.“ In den Hallen von Rügenfisch in Sassnitz brennt am Montagabend Licht, der Parkplatz ist mit Autos von Mitarbeitern besetzt, aus einem Schornstein dringt weißer Rauch bzw. Dampf. Die Geschäftsführung war für eine Anfrage am Montag nicht mehr zu erreichen. Rügenfisch gehört dem thailändische Lebensmittelkonzern Thai Union, dem in MV auch die Unternehmen Ostseefisch betreibt. Der Konservenhersteller hatte Rügenfisch im Jahr 2016 übernommen, nach Angaben der Internetseite von Rügenfisch arbeiten derzeit rund 250 Mitarbeiter in dem Sassnitzer Werk.

Die Produktionsstätte von Rügenfisch in Sassnitz Quelle: Maik Trettin

Von Anne Ziebarth und Maik Trettin