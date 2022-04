Sassnitz

„Und dann hätte ich gern noch zwei Bouletten.“ Als Judith Timm hinterm Tresen der gleichnamigen Fleischerei in der Sassnitzer Rügen-Galerie den Wunsch der Kundin erfüllen will und mit der Fleischgabel auf das Bratklops-Blech zusteuert, wird sie von der Dame jäh ausgebremst: „Nein, bitte lieber von den anderen daneben. Die sehen so schön dunkel aus.“ Die Verkäuferin stoppt und schmunzelt kurz: „Das sind aber Fischbouletten. Die werden etwas schärfer angebraten.“ Die Dame ist verdutzt. Fisch beim Fleischer? Das macht sie neugierig. „Ich probiere die mal und nehme von jeder Sorte zwei.“

Wie jene Dame haben viele Insulaner und Rügen-Besucher anfangs gestutzt, als ihnen beim Fleischer Fisch angeboten wurde. Und auch der Inhaber Danny Timm und seine Frau Judith sind nach wie vor selbst überrascht von dem Erfolg dieses Angebots, das auf den ersten Blick so gar nicht in das Sortiment einer Fleischerei zu passen scheint: Was ursprünglich als kleiner Imbiss gedacht war, hat sich zu einem Renner entwickelt. An manchen Tagen sind die Klopse schon am Vormittag ausverkauft. Stammkunden gehen deshalb auf Nummer sicher und bestellen die kleinen Fischhappen telefonisch, um noch welche abzubekommen.

Auch Wurst und Salate hausgemacht

Denn die Fischklopse sind nicht täglich im Angebot. An Fisch hatte Firmenchef Danny Timm nicht gedacht, als er mit seiner Frau vor Jahren die damalige Fleischerei Winkler übernahm. Mit Fleisch und Wurst kannten die beiden sich aus. Sie hatten jahrelang in der Branche gearbeitet. Knacker, Leberwurst, Salate, Bratwurst, Sauerfleisch, Schinken, Streichmettwurst – das und noch viel mehr produzieren sie selbst. Der 46-jährige Firmenchef schwärmt von den Räucherlingen, die die Familie im heimischen Seedorf nach altem Rezept herstellt. Seine Frau Judith stammt aus dem kleinen Ort. „Bei uns gab es damals ständig Fisch“, sagt sie. Aber Fischbouletten? Sie überlegt kurz: „Nein, das war eher selten.“

Erfahrung hatte sie also keine, als sie sich entschloss, Fischklopse zu braten. Die Situation erforderte es. Die Timms bieten in ihrer Fleischerei auch Gerichte an. Auf die Karte sollten auch Fischklopse – fertige, wohlgemerkt. Das Paar hatte eine Lieferung beim Großhandel bestellt. „Aber das ging gar nicht!“, sagt Judith Timm und verzieht das Gesicht: Die Klopse seien vom Geschmack und auch von der Konsistenz her fürchterlich gewesen. „Deshalb haben wir das selbst versucht.“

Kein Gramm Fleisch im Fischklops

Die komplette Herstellung in die kleine Küche einer Fleischerei zu holen, kam für die Timms nicht in Frage. „Selbst wenn wir den Fisch nicht selbst säubern und filetieren müssen: Wir können ihn nicht durch denselben Fleischwolf drehen wie unser Fleisch“, sagt Danny Timm. Platz für einen zweiten Fleischwolf gebe es nicht. Aber dafür eine exzellente Grundmasse, die von Fisch-Experten hergestellt wird: Der Bergener Fischhändler Birnbaum & Kruse bietet bereits durchgedrehten Fisch an. „Die Masse besteht nur aus Seelachs und Hering“, versichert Judith Timm. Letzterer sorge für ausreichend Fett in den Bouletten, in denen nicht ein Fitzelchen Rinds- oder Schweinefett sei. Mancher Sassnitzer Koch schwört auf ein paar Speckwürfel als Geschmacksträger in der Fischmasse. „Wir verzichten ganz darauf“, sagt die Fleischverkäuferin Judith Timm.

In einfachen, kleinen Pfannen werden die Fischbouletten in der Küche der Fleischerei Timm zubereitet. Quelle: Maik Trettin

Also Fertigmasse in die Pfanne und das war’s? Ne, sagt Danny Timm lachend, da gehöre schon ein bisschen mehr dazu. Zum Beispiel die Zutaten. Auf ein fertiges Rezept konnten die Betreiber der Fleischerei nicht zurückgreifen. Sie haben in der heimischen Küche experimentiert, bis die Klopse genauso schmeckten, wie sie schmecken sollen. An die durchgedrehte Fischmasse kommen noch Zwiebeln, ganz wenig Toastbrot und eine Gewürzmischung, deren Zusammensetzung nicht verraten wird. Nur so viel: Salz kommt nicht dazu. „Die Rohmischung ist bereits gesalzen“, erklärt Judith Timm.

Fischmasse hat andere Konsistenz als Hackfleisch

Dann folgt die eigentliche Arbeit: Die gewürzte Masse muss lange und kräftig geknetet werden. Das geht tüchtig auf die Arme, aber auch für eine Knetmaschine ist kein Platz in der Küche. „Und nur wegen der Fischklopse würde sich das nicht lohnen. Das soll ja nicht unser Hauptprodukt sein“, sagt Danny Timm. Wie zu Hause am Herd brutzeln die Fischbouletten dann in kleinen Pfannen und nicht im großen Bräter vor sich hin. Judith Timm, die sonst vorwiegend Fleisch brät, muss sich dabei jedes Mal umstellen: „Fischbouletten zu braten ist anders“, sagt sie. „Die haben eine ganz andere Konsistenz als die aus Hackfleisch und fallen viel leichter auseinander.“

So sieht das Fisch-Hack aus, wenn es in der Pfanne brutzelt. Quelle: Judith Timm

Rund zwei Stunden brauchen die Sassnitzer Fleischer, bis 15 Kilo Fischbouletten fertig sind. Verkauft wird nach Gewicht; eine Boulette kostet um die zwei Euro. „Manchmal sind die anderthalb Stunden nach der Ladenöffnung schon ausverkauft“, sagt der Inhaber. Die fischigen Leckerbissen werden nur mittwochs und freitags frisch zubereitet und verkauft. Jeden Tag sei das nicht zu schaffen. Ursprünglich wurden nur freitags Fischbouletten gebrutzelt. Aber die Nachfrage war so groß, dass die Timms auch den Mittwoch zum „Fischklops-Tag“ machen mussten. Wenn der Fisch gebraten wird, riechen die Passanten das bis draußen. Aber der Fischgeruch halte sich nicht lange in der Küche, beruhigt Danny Timm. „Zusätzlich zur permanenten Lüftung reißen wir dann alle Türen auf und dann riecht man nicht mehr, dass gerade noch Fisch gebraten wurde.“

Sassnitzer sind Fisch-Gourmets

Beliebt sind die herzhaften Delikatessen bei Gästen wie Einheimischen gleichermaßen. Für Urlauber werden sie für den Transport nach Hause luftdicht eingepackt. Doch auch viele Sassnitzer holen sich hier „ihre“ Fischklopse. Das Publikum in der Hafenstadt dürfte aufgrund der Fischfangtradition ein ganz besonders anspruchsvolles sein. Jeder Haushalt hat hier sein ganz eigenes Rezept. Ja, sagt eine Sassnitzerin, die sich am Verkaufstresen der Fleischerei gerade zwei Fischbouletten einpacken lässt, früher habe sie die für die ganze Familie in Massen selbst gebraten. Aber nun – „kaufe ich diese hier, die schmecken fast genauso wie unsere damals“.

Dass die Timms mit ihren Fischbouletten nicht die Geschmacksnerven der Kunden treffen, kam bislang so gut wie nie vor. Einmal habe jemand gesagt, die seien zu salzig. Noch salzärmer können die Timms die Fischklopse aber nicht zubereiten: Die Fertigmasse sei leicht gesalzen. „Wir fügen da gar kein Salz mehr dazu.“

Von Maik Trettin