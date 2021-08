Rügen

Gut Ding will zwar Weile haben, aber ob die Idee für ein Rügen-Museum mit zunehmender Reife realistischer wird? Zumindest mangelt es den Unterzeichnern eines Offenen Briefes weder an konzeptionellen Ideen noch an Unterstützung für ihr Anliegen. Bereits vor fünf Jahren hatten zahlreiche Bürgermeister der Insel die Bewerbung für ein Archäologisches Landesmuseum unterstützt. Obwohl die Hansestadt Stralsund und die Stadt Putbus seinerzeit in der Bewertung für einen Standort gemeinsam eine gute Punktzahl auf sich vereinigen konnten, erhielt schließlich Rostock den Zuschlag.

Hals- und Armreife, Perlen, Fibeln und ein Thorshammer gehören zum Silberschmuck von Schaprode. Quelle: Stefan Sauer

Der Fund des Silberschatzes vor drei Jahren ließ den Ruf nach einem Rügen-Museum wieder lauter werden. Historiker und Archäologen der Insel forderten, den spektakulären Fund auf der Insel zu belassen. Ein Initiative um Hans Dieter Knapp, unter anderem Autor eines Buches zur Rügener Ur- und Frühgeschichte, machte sich zum Sprachrohr für das anspruchsvolle Projekt.

Auch Ahrenshoop, Worpswede und Bornholm verfügen über Museen

Zu den Unterzeichnern des Offenen Briefes zählten unter anderen auch der Archäologe Fred Ruchhöft, der über Jahre die Ausgrabungen am Kap Arkona leitete, die ehemaligen Leiterin des Bergener Stadtmuseums, Ingrid Schmidt sowie Reinhard Piechocki, unter anderem Autor von „Die Malerinseln Rügen, Vilm, Hiddensee“ sowie der Kasnevitzer Dorfchronik „Ein Kirchturm und zwei Schwestern“.

Jetzt veröffentlichten die Autoren ihren Aufruf an politische Entscheidungsträger im jüngst vorgestellten „Rugia – Rügen-Jahrbuch“, das der Verband Insula Rugia jährlich herausgibt und ergänzten ihn um eine ausführliche fachliche Begründung für die Notwendigkeit eines Rügen-Museums. „Warum sollte das, was in Ahrenshoop, Worpswede und auf Bornholm Realität und Besuchermagnet wurde, auf Rügen nicht auch möglich sein?“, hatten die hundert Erstunterzeichner des Aufrufs gefragt.

Von der schönsten zur kulturell attraktivsten Insel

Auf Rügen existiere weder ein Geschichts- noch ein Kunstmuseum, das die überaus reichen archäologischen Funde und die ungewöhnlich vielfältige Malergeschichte der Insel darstellt. Mit einem Museum, das diesen Fundus zeigt, könne Rügen „von der schönsten zur kulturell attraktivsten Insel Deutschlands“ werden, schrieben die Autoren.

„Rügen verfügt über eine Reihe von Besonderheiten, die jede für sich ein Alleinstellungsmerkmal darstellen und in ihrer Gesamtheit und Kombination im zeitlichen Ablauf von über 14 000 Jahren einzigartig in Deutschland sind.“ Obwohl es rund 30 museale Einrichtungen und Ausstellungen auf der der Insel gebe, sei ein zentrales Museum unverzichtbar. Dafür schlagen die Autoren acht mögliche Themen vor.

Acht Themen für ein „Rugianeum“

1. Kreide, Gletscher, Meeresspiegel. „Rügen und Moen sind die einzigen Inseln, auf denen kreidezeitliche Meeresablagerungen im Wechsel von Kreide und Feuerstein an der Oberfläche anstehen.“

2. Rügen und der Ostseeraum. Fischerei spielt seit Urzeiten eine wichtige Rolle, Bootsbau, Lotsendienste und Seefahrt schrieben Rügener Geschichte und rings um Rügen liegen zahllose Wracks aus mehreren Jahrhunderten auf dem Meeresgrund.

3. Hünengräber, Burgwälle und Schatzfunde. Auf Rügen sind sämtliche Siedlungsperioden von der mittleren Steinzeit über Bronze-, Slawen- und Wikinger- bis in die Neuzeit repräsentiert. „Megalithgräber auf Rügen haben Künstler wie Caspar David Friedrich zur Schaffung bedeutender Kunstwerke inspiriert und Rügen als archäologisch bedeutendes Gebiet bereits im 19. Jahrhundert überregional bekannt gemacht.“

4. Die mittelalterlichen Kirchen auf der Insel gleichen Archiven dänischer, pommerscher, schwedischer und preußischer Kirchengeschichte.

Grabungen an der Jaromarsburg am Kap Arkona fördern Wallanlagen zutage. Quelle: Uwe Driest

5. Schlösser, Parks und Herrenhäuser geben Aufschluss über den im 16. Jahrhundert beginnenden Wandel der Siedlungs- und Sozialstruktur. „Putbus als späte Residenzstadt und ein frühes Beispiel nachhaltiger Regionalentwicklung ist weithin ohne Parallele.“ Die ehemalige fürstliche Residenzstadt könnten sich die Autoren daher auch als geeigneten Standort für ein „Rugianeum“ vorstellen. Denkbar wäre das wieder erbaute Schloss.

6. Rügen nimmt in der Geschichte der Kartografie Norddeutschlands einen besonderen Platz ein. Die Rügenkarte von Eilhard Lubin (1609), die Große Pommernkarte (1618), die Schwedische Matrikelkarte (1692-1702) sowie die 1829 gedruckte „Special-Charte der Insel Rügen“ von Friedrich von Hagenow mit der Eintragung frühgeschichtlicher Gräber, seien einmalig. „Es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland und im Ostseeraum.

7. Malerinseln Rügen, Hiddensee und Vilm. Im Verlauf der vergangenen 250 Jahre sind weit mehr als eintausend Maler auf Rügen tätig gewesen, Einige Werke, wie die von Caspar David Friedrich oder Lyonel Feininger, zählen zur Weltkultur. Rügen ist die Wiege der romantischen Landschaftsmalerei und hier entstandene Werke dokumentieren lückenlos alle Phasen der Malereigeschichte von der Frühromantik bis zur klassischen Moderne.

8. Tourismus und Bäderarchitektur. Rügen ist mit den Kreidefelsen eine Wiege des Tourismus in Deutschland. Hier sind alle Phasen des Tourismus von Sagard über Putbus und die Seebäder bis zum beginnenden Massentourismus von Prora literarisch, bildnerisch und architektonisch dokumentiert. „Prora wurde zum Prototyp späterer Bettenburgen, mit denen in den 60er und 70er Jahren weltweit wertvolle Küstenlandschaften verbaut und betoniert wurden. Der realsozialistische und Nachwende-Massentourismus hat tiefe Spuren auf der Insel hinterlassen.

Hoffen auf Unterstützung aus dem Landratsamt

Ingrid Schmidt betont die Bedeutung eines Museums für die Insulaner. „Die Bevölkerung Rügens muss doch irgendwann ihre eigene Geschichte erleben können. Das stillt ein Grundbedürfnis“, glaubt sie. Martina Herfert, ihre Nachfolgerin in der Leitung des Bergener Museums wird pragmatisch. „Ein Museum für die ganze Insel müsste sehr groß sein und Platz für Büros, Lager, Magazin, die Bearbeitung von Exponaten und Veranstaltungen bieten“, sagt sie. Gerade auch Malerei benötige repräsentative Räume. „Ein Bild muss wirken können.“ Wenn das Bergener Stadtmuseum über gut 500 Quadratmeter verfüge, erfordere ein solches Projekt „gut und gerne die drei-, vier- oder fünffache Fläche“.

Jörn Kleinhardt, Geschäftsführer der Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz, kann der Idee ebenfalls etwas abgewinnen. „Es gibt ja in vielen Teilen der Insel kleine Museen, aber ein zentraler Anlaufpunkt für die Geschichte der gesamten Insel fehlt noch“, findet auch er.

„„Ein Museum für die ganze Insel müsste sehr groß sein.“ Martina Herfert Quelle: Carolin Riemer

Um dem Ziel näher zu kommen, möchten die Autoren zunächst ein Netzwerk schaffen. Dafür würden sie auch Landrat Stefan Kerth (SPD) gern im Boot sehen, der sich im damaligen Landratswahlkampf schon einmal wohlwollend geäußert habe. Ein aktuelles Statement ist jedoch auf Nachfrage nicht zu haben. Vom Wirtschaftsministerium in Schwerin sei im August vergangenen Jahres die Förderung einer Machbarkeitsstudie in Aussicht gestellt worden, sofern der Landkreis einen entsprechenden Antrag stellen und den notwendigen Eigenanteil zusichern würde, betonen die Autoren des Aufrufs. Angesichts dringend zu lösender Probleme der Corona-Krise habe sich der Landkreis dazu aber nicht in der Lage gesehen.

Von Uwe Driest