Bergen

Ein Foto der skelettierten Leiche, die in der vergangenen Woche in der Nähe des Bergener Nonnensees gefunden wurde, sorgt für Aufregung im Internet. Die Aufnahme, auf der der Leichnam weitestgehend verpixelt zu sehen ist, war auf der Facebookseite eines Internetportals veröffentlicht worden.

Bei genauerer Betrachtung seien jedoch die Schulter- und Beckenpartie des Verstorbenen deutlich erkennbar, rügt auch die Polizei. Der Urheber ist den Beamten bislang unbekannt.

Auch wenn das Motiv nur zu erahnen sei, würde die Polizei derartige Aufnahmen aus Pietätsgründen nicht veröffentlichen, sagt Sprecherin Stefanie Peter. Lediglich in Fällen, in denen dies geboten sei, weil auf anderem Weg beispielsweise die Identität nicht festgestellt werden könne, würde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. „Auch ein Verstorbener hat Persönlichkeitsrechte und auch die Interessen und Gefühle von Angehörigen sind in solchen Fällen zu berücksichtigen,“ so Peter. Im vorliegenden Fall aber könne das Bild nicht zur Aufklärung des Falles beitragen. „So ein Bild gehört nicht ins Internet.“

Der Betreiber der Internetseite war auf OZ-Nachfrage nicht zu erreichen.

Identität der Leiche vom Nonnensee weiter ungeklärt

Der Beitrag sorgte auch im Internet für viel Kritik. Das Portal sei „in Sachen Pietätlosigkeit kaum noch zu übertreffen“, schreibt etwa Markus Wagner auf der Facebook-Seite der OZ Rügen. Das Foto der Leiche sei offenkundig von Privatpersonen vor dem Eintreffen der Polizei gemacht worden. „Wie ekelhaft ist das denn bitte?“, fragt Wagner. „Was wohl die Angehörigen des Toten (sofern ermittelt) darüber denken, wenn sie ihr Familienmitglied so auf Facebook sehen müssen?“ Menschen, die derartige Beiträge und Fotos teilen, sollten darüber nachdenken, wie sie reagieren würden, wenn ihr Bild oder eines ihrer Angehörigen eines Tages so auf Facebook zur Schau gestellt würde.

Den grausigen Fund hatte es in der Nähe einer bei Joggern beliebten Strecke am Nonnensee gegeben. Die Polizei ermittelt derzeit, ob ein Verbrechen zum Tod des Mannes geführt hat. Auch zur Identität des Toten gibt es noch keine Hinweise. Geprüft wird daher auch, ob sich um einen 63-jährigen Sassnitzer handeln könnte, der als vermisst gemeldet wurde. Auch soll ein Obdachloser häufiger in der Nähe gesehen worden sein.

Von Uwe Driest