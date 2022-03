Tiefe Wunden hat eine Textilmanschette hinterlassen, die sich über lange Zeit in den Hals einer Kegelrobbe einschnürte. Eine Frau auf der Halbinsel Wittow entdeckte das verletzte Tier und konnte es von seiner Geißel befreien. Was sagen Experten des Meeresmuseums in Stralsund zu der Aktion und wie sehen sie die Überlebens-Chancen der Robbe?