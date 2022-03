Göhren

Dass sie zur Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gekürt wurde, machte Nadine Förster schon ein wenig stolz. „Noch schöner wäre es gewesen, wenn ich an dem Festakt in Schwerin auch hätte teilnehmen können“, sagt sie. Die Göhrener Lehrerin war nach einem Termin beim Landrat von Vorpommern-Rügen am Frauentag schon in die Landeshauptstadt unterwegs gewesen, als sie in das Ende eines Staus geriet.

„Die Straße war wegen eines Unfalls mit einem Lkw gesperrt“, sagt sie. Wer das festliche Programm mit Musik und einer Tanzgruppe live im Internet verfolgte, erfuhr aus dem Mund von Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke), dass die Hauptperson des Abends „leider aus technischen Gründen“ nicht erscheinen könne. „Nadine Förster hat als Mitbegründerin der Bürgerinitiative ‚Lebenswertes Göhren‘ dazu beigetragen, dass die Menschen vor Ort gewichtige Stimmen erhalten, um Natur und Landschaft zu bewahren sowie die Entwicklung der Region als Gemeinschaftsprojekt mitzugestalten“, so die Ministerin, die diesen Kraftakt lobte.

Nadine Förster konnte an der Feier zur Preisverleihung für die „Frau des Jahres MV" nicht teilnehmen. Quelle: Uwe Driest

„Ich hatte mir so viel Mühe mit meiner Rede gegeben“, bedauert Nadine Förster. „Dabei hätte ich mich so gern auch öffentlich bei meinen Eltern bedankt, die mir beigebracht haben, dass man für eine Sache einsteht und nicht gleich aufgibt.“ Auch ihren Mitstreitern von der Bürgerinitiative und Filmemacher Christoph Eder gelte ihr Dank. Von Eder stammt der Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf“, in dem sie eine Hauptrolle einnimmt.

„Göhren ist überall!“

Sie nehme den Preis aber auch stellvertretend für alle Menschen an, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren, „die jeden Tag oft bis spät in die Nacht nach ihrer eigentlichen Arbeit uneigennützig für eine gute Sache kämpfen und nie irgendeine Bühne bekommen“. Kommunalpolitik sei daher „eigentlich etwas für Rentner“. Neben Menschen mit idealistischen Motiven fänden sich ihrer Erfahrung nach in der Kommunalpolitik vielfach auch

Lesen Sie auch Göhren auf Rügen: Nadine Förster wird Frau des Jahres in MV

Menschen ein, die sich Vorteile von dem Engagement versprechen. „Das Ergebnis kennen wir und wurde in der Filmdokumentation anschaulich dargestellt. Und niemand sollte glauben, dass wir ein Einzelfall sind: Im Zuge des Films haben mich Hunderte Zuschriften aus ganz Deutschland und darüber hinaus erreicht. Mein Fazit: Göhren ist überall!“

Von Uwe Driest