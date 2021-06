Bergen

Die Erkenntnis, „Wat dem een sin Uhl, is‘ dem annern sin Nachtigall“ trifft in besonderer Weise auch auf den Umgang mit tierischen Besuchern in Siedlungsgebieten zu. Insbesondere die in Kolonien brütenden Schwalben polarisieren zuweilen zwischen Vogelfreunden und Hausbesitzern.

Letztere ärgern sich oftmals über Verunreinigungen durch Vogelkot, weswegen im Internet allerlei Tipps kursieren, wie der Nestbau der Tiere zu verhindern sei. Denn ist die neue Heimstatt einmal fertig, ist ihre Beseitigung streng verboten. Von Attrappen von Raubvögeln über Dornen oder Spikes, Netze, Angelschnüre und Spanndrähte bis hin zu glitzernden und reflektierenden Windspielen aus Alupapier, CDs, Lametta oder Stanniol reichen dabei die Ideen.

Für ihre Verdienste um den Schutz von Schwalben und Fledermäusen übergibt Heike Grunewald vom NABU (li.) Carsta Kirchhoff die Plaketten. Quelle: Uwe Driest

Hauseigentümern, die sich hingegen in besonderer Weise um friedliche Koexistenz mit Schwalben oder auch Fledermäusen bemühen, verleiht der Naturschutzbund (NABU) eine Plakette als „schwalben- oder fledermausfreundliches Haus“. Gleich beide davon konnte Carsta Kirchhoff jüngst an ihrem Haus in Bergen befestigen. Schwalben nisten dort schon länger und nachdem die Familie einen Anbau neben ihr Haus, den „ehemaligen Treppenkonsum“ in der Bahnhofstraße, stellte, ließ sie im Mauerwerk des historischen Gebäudes bewusst einige Winkel und Verstecke offen. „Der Spalt, in dem seit drei bis vier Jahren Fledermäuse leben, war entstanden, nachdem wir einen Anbau neben das 1880 erbaute Haus stellten. Weil ich naturverbunden bin, lassen wir die Untermieter gern dort wohnen.“ Sogar in ihr Wohnzimmer würden sich die Flattertiere auf der Suche nach Insekten verirren und Jungtiere hätten auch schon mal unter dem Sonnenschirm auf ihrer Terrasse gehangen.

Gäste freuen sich über die Tiere

„Viele Menschen hätten den Spalt geschlossen“, lobt Heike Grunewald, die die Plaketten im Namen des NABU überreichte. Meist würden Hausbesitzer erst durch den Fledermauskot auf die heimlichen Untermieter aufmerksam, der unterhalb des Einflugs an der Gebäudefassade klebt. Ansonsten hätte wohl kaum jemand in dem schmalen Spalt zwischen zwei Gebäuden in einer Hausnische im ersten Stock eines städtischen Hauses mit Fledermäusen gerechnet. „Aber es sind genau solche Strukturen – geschützte Spalte, gute Besonnung, freier Anflug – die für die Zwergfledermäuse bei Familie Kirchhoff gute Bedingungen darstellen.“ Carsta Kirchhoff hat im vergangenen Jahr mindestens 60 Tiere gezählt, was darauf schließen lasse, dass der große Spalt auch als Winterquartier genutzt werde, glaubt Heike Grunewald.

An diesem Haus findet sich eine Nisthilfe für Schwalben. Quelle: Silke Stephan

Über Schwalben an ihrem Haus in Klein Kubitz freut sich auch Silke Stephan. „Die Schwalben waren schon da, bevor wir in unser Haus eingezogen sind, und jedes Jahr bringen uns mal mehr, mal weniger Schwalben das Glück ins Haus. Nicht nur wir, sondern auch unsere Urlaubsgäste freuen sich über die gefiederten Gäste“, sagt sie. „In diesem Jahr gibt es bei uns drei Rauchschwalbennester.“

Boote mit Bettlaken vor Dreck geschützt

So einfach kann Matthias Ogilvie das Problem nicht lösen. Schließlich habe er ein Hotel, in dem sich Gäste wohlfühlen und hygienische Regeln eingehalten werden müssen. „Wir haben daher über den Balkonen und Eingängen sogenannte Spikes anbringen müssen, um die Verschmutzung der darunter liegenden Flächen zu verhindern“, sagt er. An anderen Stellen in dem Komplex gebe es aber ein Dutzend Brutpaare.

Philipp Schwitalla startete einen Hilferuf auf Facebook. Die vielen Schwalben in seiner Bootswerkstatt in Posewald wollte er gern behalten, ohne aber die Verunreinigung der Boote in Kauf nehmen zu müssen. So um die 25 Tiere habe er zuletzt gezählt und es würden jedes Jahr mehr. Das kleine Schutzdach unterhalb des Nestes, das den Kot auffangen sollte, habe nicht geholfen. „Die Schwalben setzten sich dann auf das Blech und erleichterten sich von dort auf den Boden“, sagt er. Also bat er im sozialen Netzwerk um alte Bettlaken oder Tischdecken, mit denen er die Boote abdecken könnte, und stieß auf verständnisvolle Spender, die manche Garnitur aus dem Keller holten.

Auf Rügen sind von den aktuell in Deutschland nachgewiesenen 24 Fledermausarten bisher 13 Arten erfasst worden. Bewerbungen für die Plakette Schwalbenfreundliches Haus sind an den NABU Rügen unter Tel. 03838-209710 oder nabu.ruegen.kv@t-online.de zu richten. Weitere Infos gibt es unter www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/schwalben.

Von Uwe Driest