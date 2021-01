Garz

Henrik Bestmannspielte bereits als Kind gern Fußball und war bis in sein Erwachsenenleben hinein Mittelfeldspieler. Der gebürtige Münsteraner schlug nach der Schulzeit eine Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr ein und blieb dieser Institution bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 treu. Als er vor 17 Jahren seine heutige Partnerin kennenlernte, begannen beide, mehrmals jährlich an der Ostsee Urlaub zu machen. Vor drei Jahren kauften sie eine Wohnung in Garz und beschlossen, im Ruhestand dorthin zu ziehen.

„Wir hatten den Wunsch, unseren Hauptwohnsitz irgendwann am Meer zu haben“, verrät er. Seit 2018 lebt das Paar nun auf Rügen und der 62-Jährige hat wieder begonnen, viel Sport zu treiben. Der frühere Marathonläufer läuft dreimal in der Woche eine Mittelstreckendistanz, um fit zu bleiben und fährt viel Fahrrad. „Was mich und meine Partnerin vor allem hergezogen hat, ist die traumhaft schöne, abwechslungsreiche Landschaft der Insel “, schwärmt er.

Von Christa Driest