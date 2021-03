Putbus

Für mich ist der Frühling irgendwie immer mit Putbus verbunden. Das kommt eben davon, wenn man Festspielfrühlings-geprägt ist. Derzeit gibt’s zwar keine klassische Musik, der Festspielfrühling findet in diesem Jahr im Herbst statt.

Aber immerhin die Orangerie hat wieder auf. Dort wird nach pandemiebedingter Pause die Ausstellung „Wertwenden“ fortgesetzt – und die führt am Beispiel zweier Familien in die großen und kleinen Geschichtsmomente der letzten zwei Jahrhunderte. Eine Art Comic, ein Stückchen begehbare Geschichte, entwickelt von Rainer Görß und Ania Rudolph. Geöffnet ist die Ausstellung montags bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.

Spaziergang zu Schneeglöckchen und Buschwindröschen

Anschließend empfiehlt sich unbedingt ein Ausflug in die Goor mit ausführlichem Spaziergang. Dort haben in den vergangenen Wochen die Schneeglöckchen dominiert. Es dürfte aber nur noch eine Frage von Tagen sein, bis die Buschwindröschen das Regiment übernehmen.

Von Anne Ziebarth