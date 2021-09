Rügen: Frust über Flächenvergabe durch das Land

Putbus

Mit Enttäuschung und Unverständnis reagierten nicht nur die Bewerber um Flächen, welche die Landgesellschaft MV nun vergab. Auch langjährige Beobachter der Vergabepraxis des Landes sehen darin eine Entscheidung, welche die Weichen der landwirtschaftlichen Entwicklung gerade im Biosphärenreservat in die falsche Richtung stelle. Gut 60 Hektar Ackerland verteilt auf drei Flächen hatte die Landgesellschaft zu Jahresbeginn in Nistelitz (Gemeinde Zirkow), Dumgenevitz und Altkamp (beide Putbus) zur Verpachtung ausgeschrieben.

„Praxis ist es bislang, dass ein Ökobetrieb oder ein Junglandwirt einen gewissen Vorzug bei sonst ähnlich erfüllten Kriterien erhielt. Vorrang hatten in der Regel getätigte und beabsichtigte Investitionen, die Arbeitsintensität und die Entfernung des Loses“, heißt es zu den Kriterien aus dem Landwirtschaftsministerium. Dem Umstand, dass ein Los in einem Schutzgebiet liegt, werde dabei „unter Verweis auf die besondere Lage Rechnung getragen“.

Bewerber erhielten gleichlautende Absagen

Im Vorfeld seien zudem die Bedingungen für eine eher ökologisch ausgerichtete, regionale Landwirtschaft diskutiert worden, ergänzen drei Bewerber um die besagten Flächen. „Das Ministerium hat sogar mit einem separaten Schreiben hiesige Bio-Landwirte ermutigt, an dem Verfahren teilzunehmen“, sagt Peter Rolker. Der Inhaber des im Biosphärenreservat gelegenen „Obstparadieses Altkamp“ hatte sich gemeinsam mit dem Poseritzer Sebastiaan Huisman um Flächen beworben. Deren Konzept sieht vor, auf jeweils 15 Hektar in Altkamp und Dumgenevitz vor allem schwarze Johannisbeere anzubauen, die sie an die Firma Völkel, Deutschlands größtem Anbieter von ausschließlich Biosäften, liefern möchten. Der Demeter-Betrieb hat allerdings einen Bedarf, für den Rolker seinen Bio-Betrieb erweitern müsste.

Lage der Pachtlose Quelle: Benjamin Barz

Das Duo erhielt jedoch dieselbe Absage auf seine Bewerbung wie Sebastian Schmidt von der Finc-Stiftung, die bereits Flächen in Muglitz und Freetz im Gebiet um Putbus nachhaltig bewirtschaftet. Man habe die Konzepte auf die Kriterien Veredelungsintensität sowie Investitionen Beschäftigung je Hektar geprüft und sich gemeinsam mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) dagegen entschieden, hieß es lakonisch in dem Schreiben. „Wir wünschen Ihnen für Ihre betriebliche Entwicklung weiterhin viel Erfolg.“

Modellbetrieb im Biosphärenreservat gründen

„Mit der Ablehnung könnten wir leben, wenn durch die anschließende Vergabe wenigstens die Ansprüche an eine nachhaltige Landwirtschaft erfüllt würden“, so Schmidt. „Schließlich sollten auf öffentlichem Land auch Interessen des Gemeinwohls umgesetzt werden“, findet der Geschäftsführer, dessen Stiftung dieses Kriterium als gemeinnützige Gesellschaft schon mal erfüllen dürfte.

Peter Rolker, Obstparadies Altkamp. Quelle: Uwe Driest

Die Landgesellschaft verpachte in MV 80 000 Hektar unter überalterten Kriterien, die noch auf Investitionen vor allem in große Ställe gesetzt hätten. „Dass das heute nicht mehr zeitgemäß ist, sieht wohl inzwischen auch die Landgesellschaft so.“ Daher wäre in der Ausschreibung von Anforderungen an Biodiversität, Insekten- und Klimaschutz die Rede gewesen. „Das haben wir in unseren Konzepten berücksichtigt. Wir möchten Hecken pflanzen und einen Modellbetrieb gründen, in dem wir auch Umweltbildung betreiben. Was in einem Biosphärenreservat stattfinden sollte, haben wir angeboten.“

„Wollen eine regionale ökologische Marke aufbauen“

Die Finc-Stiftung verfügt bereits über 50 Hektar bei Wobbanz und betreibt neben einer Streuobstwiese den Anbau wechselnder Kulturen. Die bewirtschaftet Johann Korn aus Putbus und weil ökologische Landwirtschaft um den Faktor fünf mehr Arbeitsplätze je Hektar schafft als konventionelle, würden weitere Arbeitsplätze geschaffen. „Wir hätten mit dann 75 Hektar zwei Mitarbeiter eingestellt und ab Oktober eine vollständige Wertschöpfungskette vom Korn zum Brot begonnen“, so Schmidt.

Johann Korn aus Putbus – hier auf einem Feld mit Bio-Roggen bei Wobbanz – leitet den Betrieb der gemeinnützigen Finc-Stiftung auf Rügen. Quelle: Finc-Stiftung

Für den Betrieb in Altkamp könne sich die Versagung sogar existenziell auswirken, befürchtet Sebastian Huisman. Der Experte für Bio-Landbau ist unter anderem für eine Farm im polnischen Juchowo tätig, die auf 1900 Hektar biologische Erzeugnisse ebenfalls für Völkel anbaut sowie für einen Demeter-Produzenten im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, der fast tausend Hektar bewirtschaftet. „Große Bio-Vermarkter benötigen große Mengen. Außerdem brauchen wir wegen des Klimawandels und den damit verbundenen Wetter-Schwankungen mehrere Standbeine“, weiß Huisman. Zudem könne er sich kaum vorstellen, dass eine Investition in 30 zusätzlich bewirtschaftete Hektar zu gering sei. „Wir wollen eine regionale ökologische Marke aufbauen und versuchen seit mehreren Jahren, an Flächen zu kommen. Dass das im Biosphärenreservat Südostrügen nicht gehen soll, ist ein Widerspruch in sich.“

Zuschlag erhielten Milchbetrieb und Schweinemäster

Das findet auch Cathrin Münster. „Ich bin enttäuscht und bedaure die Entscheidung der Landgesellschaft“, sagt die Leiterin des Amts für das Biosphärenreservat. „Ich kenne die Bewerber und hätte sie gern hier gehabt.“ Sie könne nur hoffen, dass der Zuschlag für die Flächen an ein nachhaltiges Konzept gegangen sei, denn: „Wir liegen bei der ökologischen Landnutzung im Biosphärenreservat sogar noch unter dem Landesdurchschnitt.“

Zu den Gewinnern der Ausschreibung teilt das Landwirtschaftsministerium dies mit: „Der Zuschlag wurde an arbeitsintensiv wirtschaftende Familienbetriebe auf Rügen vergeben, die als Milchproduzenten hohe Kostenlasten tragen und einen erheblichen Aufstockungsbedarf haben, sowie einen Sauenhalter und Schweinemäster, der als konventionell wirtschaftender Betrieb beispielgebend in Natur- und Klimaschutz investiert. Alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Vergangenheit erheblich investiert hatten oder zukünftig erheblich investieren wollen.“

Begünstigte Betriebe nicht aus Biosphärenreservat

Damit steht für Cathrin Münster schon einmal fest, dass es sich nicht um Betriebe aus dem Biosphärenreservat handeln könne. Auf der Insel fehlt es aber nicht nur an ökologischer Landwirtschaft. Auch die durchschnittliche Betriebsgröße liegt auf Rügen mit 450 Hektar weit über der in Land (250 Hektar) und Bund (63 Hektar). 14 große von insgesamt 160 Betrieben würden die Hälfte aller Flächen auf der Insel bewirtschaften, hat Sebastian Schmidt ausgerechnet. „Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Landgesellschaft noch unverständlicher, denn Kleinteiligkeit führt zu Vielfalt.“ Ein Milchviehbetrieb mit von der Landgesellschaft attestiertem „erheblichen Aufstockungsbedarf“ hingegen folge allein der Logik „wachsen oder weichen“.

Sebastian Huisman. Quelle: Reinhard Amler

Ein Insider, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, beschreibt die Vergabepraxis so: „Große agrarindustrielle Betriebe zahlen jeden Preis für eine Fläche und wenn ökologische Bewirtschaftung Voraussetzung für die Vergabe ist, gründen die kurzerhand eine Tochtergesellschaft. Es ist schlimm, wie man da geblockt wird.“ Es sei aber enttäuschend, wenn auch das Land diesen Weg mitgehe. Für Hans Dieter Knapp, Vorsitzender des Verbands Insula Rugia und ehemaliger Leiter der Außenstelle des Bundesamts für Naturschutz auf der Insel Vilm, ist der Vorgang „schlicht ein Skandal“. Die Entscheidung der Landgesellschaft sei nicht nachvollziehbar und konterkariere „alle politischen Bemühungen um die Entwicklung ökologisch-sozialer Agrarstrukturen im Biosphärenreservat und darüber hinaus“.

Von Uwe Driest