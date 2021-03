Dreschvitz

Sandra Buß (41) ist Mutter von fünf Kindern. Bis auf den Jüngsten sind alle aus dem Haus in Dreschvitz. Alle blieben aber auf der Insel und in der Nähe der Familie. Einer der Söhne arbeitet in der Landwirtschaft. Die anderen suchten sich - wie ihre Mutter – Jobs in sozialen Berufen. Sandra Buß hatte zunächst Hauswirtschaft gelernt und später in der Gastronomie gearbeitet.

„Nach dem Lockdown habe ich dann eine Ausbildung zur Pflegehelferin gemacht“, erzählt sie. „Hier kann ich immer noch wie in meinem alten Beruf mit Menschen arbeiten.“ Das ist ihr wichtig, wenn es auch zuweilen anstrengend sein kann. Weil die Arbeit immer ganz einfach ist, sucht sie Ausgleich an der frischen Luft. „Mein Hobby ist mein Garten, in dem ich Kartoffeln, Gemüse und Blumen zum Eigenverbrauch anbaue.“ Ihr jüngster Sohn Finn ist zehn Jahre alt und lebt als einziger noch bei der Familie. Ein Ortswechsel steht ihm aber doch bevor. Er wechselt nämlich in diesem Jahr die Schule von Samtens nach Gingst.

Von Uwe Driest