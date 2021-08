Putbus

Das hat die Insel noch nicht gesehen. Zwei Tage lang unterhielten rund zwanzig Künstler und Ensembles große und kleine Besucher des „PutKuss Schlossparkfestival“ am Wochenende. Mehr als tausend durch die Bank begeisterte Zuschauer zogen allein am Sonnabend bei herrlichstem Sonnenschein an die verschiedenen Spielstätten auf dem Schlossplatz und rund um den Schwanenteich von Putbus. Auf fröhliche, kuriose oder auch nachdenkliche Weise begeisterten Künstler der Genres Puppenspiel, Theater, Zirkus und Varieté ihre Zuschauer.

Weil vor allem Theaterschaffende aus MV am Start waren, boten viele Beiträge dabei lokale und regionale Bezüge. So wie „Die Bernsteinfee“ (Theater Randfigur), „Die grüne Glocke im Schweriner Dom“ (Theater Maskotte) oder „Wie die Insel Hiddensee entstanden ist“ (Tandera Theater), nämlich durch eine Urlauberin, die eigentlich nach Ibiza wollte. Die Frage der naiven Frau nach Internet auf dem Söten Länneken ist indes nicht so realitätsfern, wie die Künstler annehmen mögen. „Wir geben noch Rauchzeichen“, lautete gleichwohl die ironische Antwort eines Insulaners.

Puppentheater begeisterte Kinder rund um den Schwanenteich Quelle: Uwe Driest

Unsichtbarer Hund an der Leine

Das „Theater für Einzelgänger“ (Lempen Puppet Theatre) gewährte Kindern Einblick in die Tätigkeit von Magen- und Darmbakterien, „Lakritz“, das kleine schwarze Schaf (Allerhand Theater) musste sich in seiner neuen Herde zurecht finden und Erna Krause (Theater Maskotte) begeisterte kleine Zuschauer mit großen Seifenblasen. Oskar und Conrad gefiel der Gesang „und dass die Frau die Noten auf einmal am Rucksack hatte“. Über „viele kleine Momente der Überraschung“ freuten sich auch die Eltern der beiden Brüder.

Ein Einheimischer erklärt einer Urlauberin, wie die Insel Hiddensee entstand. Quelle: Uwe Driest

Wer wollte, konnte eine Runde mit dem Hochrad drehen (Wicht Theater) und auch die Rostocker Brass Band „The Marching Saints“ und „Baron Bodo von Spitzdorn“ mit seinem unsichtbaren Hund an der Leine sorgten für einen Familientag in ausgelassener Stimmung.

Phantasievolle Kostüme und Bilder voller Poesie

Der Sonntag begann so, wie der Sonnabend geendet hatte - mit dem vorzüglichen Kunstgenuss der Vorstellung des Teatro Só auf der Schlossterrasse vor dem Schwanenteich. In phantasievollen Kostümen bot das Stelzentheater in poesievollen Bildern sein ausgesprochen rührendes Stück, das von der Liebe eines alten Paares nach einem langen gemeinsamen Leben handelt. Mandy Wussow aus Stralsund war davon ebenso begeistert, wie ihre Tochter Ava (4) und deren Freundin Amalie (5), denen sie erklären musste, „warum die Frau so traurig ist“.

Erna Krause begeisterte Kinder mit derbem Humor und großen Seifenblasen. Quelle: Uwe Driest

Zum ersten Mal organisierte Birgit Schuster das Figuren- und Straßentheaterfest im Schlosspark von Putbus. „Ich bin total glücklich und zufrieden und habe überwältigendes Feedback von Besuchern und Kollegen bekommen, das mich ermutigt, das Festival zu wiederholen. Vorausgesetzt wir werden wieder so toll vom Kultur-Fonds des Bundes und anderen unterstützt.“

