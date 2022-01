Ab Mitte September wurde auf Rügen für den GZSZ-Spin-off „Leon“ gedreht. In dem Mehrteiler sind viele Orte der Insel aber auch Insulaner zu erkennen, die als Komparsen mitwirkten. Ab dem heutigen Montag sind die Folgen bei RTL+ zu sehen.

Film läuft an - Findet Leon sein Glück auf Rügen? Diese Orte auf der Insel sind im GZSZ-Spinoff zu sehen