Putbus

Das Leben tobt in Putbus: Die Urlauber sind da, die Hotels und Ferienwohnungen gut gebucht. Man könnte meinen, alles läuft nach Plan. Ganz so ist es nicht, wie Birgit Lahann, Sachgebietsleiterin Kurverwaltung, jüngst im Tourismusausschuss mitteilte.

Positiv sei zwar, dass die freien Fahrten mit der Weißen Flotte in Richtung Bäderküste sehr gut angenommen werden. Vor allem auch, weil Kurkarteninhaber kostenlos mit diesen Schiffen fahren können. Das habe aber den Nebeneffekt, dass Urlauber bei ihren Gastgebern diese Karte auch einfordern. Was allerdings nicht überall funktioniert.

Zum Teil, weil die Vermieter woanders wohnen. „Für sie ist es demnach schwierig, diese Karten zu besorgen, also machen sie es nicht. Im besten Fall liegt ein Zettel in der Ferienwohnung, mit dem Hinweis, dass sie diesen ausfüllen und zu uns in die Kurverwaltung bringen sollen“, sagt sie. Hier bekommen sie dann diese Karte. Das sei aber nicht im Sinne der Erfindung.

Schlange bis zum Circus

Denn die Kurverwaltung hat am Wochenende nicht geöffnet. Und genau dann reisen traditionell die Leute an. Das heißt, sie müssen bis Montagvormittag warten und sich die Karte selbst besorgen. Nicht selten kommt es dann vor, dass alle gleichzeitig dorthin gehen und die Schlange von der Alleestraße bis zum Circus wächst.

„Ich finde es von den Gastgebern den Gästen gegenüber sehr kundenunfreundlich, sie so lange ohne Karte zu lassen und sie dann auch noch loszuschicken, damit sie sich diese abholen. Und dementsprechend ungehalten reagieren die Urlauber. Ich kann ihren Unmut verstehen“, sagt Birgit Lahann. Einige verbringen nur drei bis vier Tage in Putbus. Das heißt, entweder kommen sie nicht in den Genuss ihrer kostenfreien Fahrt oder, wenn sie am Montag zu spät dran sind, bekommen sie keinen freien Platz mehr für das Schiff.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Appell an Gastgeber

Sie appelliert deshalb an die Gastgeber, beim Vermieten auch an die Kurkarte für die Urlauber zu denken, damit sie nicht tagelang auf dieses Angebot verzichten müssen. „Von daher ist es sehr positiv, dass der Druck vom Gast kommt, dass er sagt, er möchte dieses Angebot nutzen. Nur so bekommen auch wir mit, dass viele Gastgeber diesen Teil der Gastgeberschaft nicht erfüllen wollen“, sagt die Sachgebietsleiterin.

Da aktuell zwei Kollegen krank gemeldet sind und die Stadt- sowie Hafeninfo mit vier Mitarbeitern aufrechterhalten wird, bleibe momentan keine Zeit, um bei den Gastgebern in irgendeiner Form Nachforschungen anzustellen, warum es beim Thema Kurkarte hakt.

Von Mathias Otto