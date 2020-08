Rügen: Garzer Paar lädt zum Biker-Gottesdienst in Samtens

Samtens

Zum Motorrad-Gottesdienst ( MoGo) laden Martin und Sabine Eisenknappl Freunde des motorisierten Zweirad-Vergnügens am letzten August-Wochenende ein. „Mit Abstand sind wir die Besten“, sagt die Harley-Fahrerin und meint damit die Corona-Verordnung. „Wir haben die Veranstaltung ordnungsgemäß beim Gesundheitsamt angemeldet und erwarten bis zu 200 Leute.“

Das Paar hatte in den Vorjahren die Bike-Wiek auf Rügen organisiert. Aus der Idee der vormals als „Große Kreide-Panorama Tour“ bekannten Konvoifahrt mit Treffpunkt in Wiek, wird in Corona-Zeiten eine Rügen-Rundfahrt in kleinen Gruppen. Auf der Suche nach einem Startpunkt im Zentrum der Insel konnte in diesem Jahr erstmals Thomas Frisch dafür gewonnen werden, das Gelände seines Möbelhauses in Samtens zur Verfügung zu stellen.

Martin und Sabine Eisenknappl sind langjährige Motorradenthusiasten. Martin Eisenknappl fuhr bis 2014 Classic-Rennen bei „Grab the Flag“ oder dem Hamburger Stadtparkrennen. Sabine fährt eigentlich schon immer alles, was zwei Räder und einen Motor hat. Ihr erstes „richtiges“ Motorrad war dann eine Yamaha XS 650.

MoGo Rügen Beginn ist am 29. August ab 10 Uhr auf dem Hoco-Gelände an der B 96 (Abfahrt Garz/Muhlitz, Kurzer Weg 1 in 18573 Samtens. Private Veranstaltung – Keine Haftung für Sach- und Körperschäden. Eintritt frei – um einen Obolus wird gebeten. Info und Kontakt unter info@eisenknappl-design.de und auf Facebook unter „ mogo rügen“.

Das motorradbegeisterte Ehepaar greift auf die Unterstützung von Wolfgang Harder zurück, der Organisator verschiedener Motorrad- und Musikveranstaltungen, wie der Clubmeile bei den Hamburger Motorradtagen, ist. Ab 10 Uhr am Sonnabend (29.8.) wollen sich die Biker zu Brötchen, Waffeln und Kaffee treffen und ab 11 Uhr stoßen die Jungs vom MusikerStammtisch Putbus dazu, die auch den Gottesdienst ab 12 Uhr musikalisch begleiten.

Gruppenfahrt auf drei Routen

Wahrscheinlich sind Biker nicht mehr religiös als andere Menschen. Dass Gottesdienste sich dennoch großer Beliebtheit erfreuen, dürfte dem vergleichsweise hohen Unfallrisiko zu schulden sein, dem die Biker unterliegen. „In den allermeisten Fällen ist Unachtsamkeit von Autofahrern die Ursache“, meint Sabine Eisenknappl. Leben und Tod liegen bei Bikern oft nah beieinander und so setzen sich viele Biker mit dem Thema „Leben und Tod“ auseinander, bitten um Schutz und Segen. Tradition ist es zudem, eine Schweigeminute für Verunglückte des vergangenen Jahres abzuhalten. Den Gottesdienst hält der Pfarrer Alexander Henning, der sich ansonsten für christliche Arbeit in Bergen-Rotensee engagiert. Auch die „Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry“, eine Vereinigung christlicher Biker, wollen mit einem Info-Stand vertreten sein.

Wenn gegen 14 Uhr genug Zeit für „Benzingespräche“ war, soll auf drei verschiedenen Kursen zu den Inselrundfahrten in Gruppen zu maximal 30 Motorrädern aufgebrochen werden, die sich zum abschließenden Fischbrötchen bei RügenFisch in Sassnitz treffen. Die Piraten-Tour erkundet das Muttland über Ralswiek durch den Nationalpark nach Sassnitz. Die Bäder-Tour entdeckt das erste Seebad der Insel und die folgenden Bäder über Binz nach Sassnitz. Die Kaffeetrinker-Tour schließlich benutzt die Fähre nach Wittow, um vorbei an den längsten Sandstränden der Insel nach Sassnitz zu gelangen.

Von Uwe Driest