Rügen: Garzer Urgestein im Ruhestand

Abschied nach einem guten Vierteljahrhundert. Einen neuen Vorstand mussten die 200 anwesenden Mitglieder des Heimatverbandes Garz auf ihrer Jahreshauptversammlung wählen. Aus Altersgründen legten mit dem langjährigen Vorsitzenden Werner Beug auch Karsten Sandhop, Dagmar Druckrey und Brigitte Schultz ihre Ämter nieder.

Als nach der Wende die sozialen Strukturen in der Stadt zusammenzubrechen drohten, war Werner Beug Initiator der Gründung des Heimatverbandes. „Wir haben immer Einrichtungen für Sport und Kultur im Ort gehabt“, sagt er. „Das wollten wir uns erhalten.“ Den Verein gründeten er und seine Mitstreiter 1992 als Dachverband, in welchem sich 120 Einzelmitglieder und sieben Vereine zusammentaten. Schützencompanie, Feuerwehrförderverein, Gartensparte, Chor, Fußballverein, Volkssolidarität und CJD repräsentieren ihrerseits rund 500 Mitglieder. „Wir wollten damit eine Struktur schaffen, in der wir gut für die Stadt zusammenarbeiten können“, so Beug.

Erst traf der Blick, dann Amors Pfeil

Das gelang so gut, dass andere Gemeinden neidisch auf das gut funktionierende Miteinander in der Stadt schauten. „Wir setzen uns zusammen und erstellten gemeinsam Jahrespläne, die stets mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen enthielten.“ Ein richtig dickes Brett sollte für alle Beteiligten die 700-Jahr-Feier der Stadt werden. Der Verein traute sich zunächst nicht recht zu, ein so großes Ereignis zu schultern, und fragte bei einer Agentur nach. „Die wollten aber allerlei Auflagen erfüllt und dann noch viel Geld haben, da machten wir es eben selber.“ Bei der Umsetzung sollten sich die durch die Vereinsgründung geschaffenen Strukturen bestens bewähren. „Jeder packte mit an und alles griff ineinander“, sagt er.

„ Werner Beug hat sich immer für die Stadt eingesetzt und der Heimatverband wurde zum Alleinstellungsmerkmal von Garz“, lobt Gitta Gohla. Für die ehemalige Bürgermeisterin ist der 1945 in Schaprode geborene Beug ein „Garzer Urgestein“. Der gelernte Dreher wurde Musiker und zog 1968 nach Garz. „Bei einem Auftritt in der Stadt traf erst mein Blick auf meine spätere Frau Gisela und dann Amors Pfeil mein Herz“, erinnert sich Beug. Weil ihm auch der Ort gefiel, der alles bot, was Menschen für ein zufriedenes Miteinander brauchen, ließ er sich dort nieder und gründete 1968 eine Familie. Werner Beug arbeitete beim Kraftverkehr Bergen, spielte in den Bands Quartett 69 und Die Wassermänner und begleitete schon mal die 60 Sängerinnen und Sänger des Volkschors. Zudem engagierte er sich in der Stadtverordnetenversammlung von Garz, war bis zur Wende stellvertretender Bürgermeister des Ortes und bis zu seinem jetzigen Rücktritt Kulturbeauftragter der Stadt und damit Schnittstelle für kulturelle Aktivitäten.

Kooperation zuletzt gestört

Groß war daher die Verwunderung der versammelten Mitglieder darüber, dass sich zur Verabschiedung des scheidenden Vorstands kein Vertreter der Stadt eingefunden hatte. Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU) hatte – offenbar selbst verhindert – seine Stellvertreterin Eike Lüth ( CDU) beauftragt, die jedoch kurzfristig und heftig erkrankt sei. „Ich war nicht einmal mehr in der Lage, jemanden darüber zu informieren“, so Lüth. Ansonsten hätte sie einen Blumenstrauß überbracht und in einem Redebeitrag die Verdienste des Vorstands gewürdigt. Dass das Verhältnis zwischen Gemeinde und Verein wegen zuletzt fehlender Zusammenarbeit bei der Durchführung von Weihnachtsmarkt und Kindertag gestört gewesen sein soll, habe keine Rolle gespielt. „Der neue Vorstand hat sich bereits vorgestellt und wir verabredeten eine künftige Zusammenarbeit“, so Lüth.

Der neue Vorstand setzt sich nun aus der Vorsitzenden Doreen Juchheim vom CJD sowie Gitta Gohla, Gabi Ballwahn und Uwe Seegert zusammen. Werner Beug hofft, dass seine Stadt bald wieder ihrem Image als Vorzeigeobjekt für ein gelungenes soziales Miteinander gerecht wird. So, wie es in den zurückliegenden 27 Jahren gewesen sei. „Es ging uns in all den Jahren nicht nur darum, Sport- oder Tanzveranstaltungen zu organisieren. Wir wollten in der Stadt auch ein Klima schaffen, in dem wir uns auf der Straße freundlich begegnen und gern zusammenleben“, sagt er. „Es gab nie böse Worte und das sollte so bleiben.“

