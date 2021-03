Garz/Glewitz

Die Garzer haben ihre Hausaufgaben gemacht – der Fährverkehr zwischen dem Hafen Glewitz auf Rügen und dem in Stahlbrode auf dem Festland kann langfristig gesichert werden. Die Stadtvertreter haben in dieser Woche einem Antrag auf Inkommunalisierung des Fähranlegers Glewitz zugestimmt.

„Einstimmig“, gibt der Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) das Ergebnis preis. Mit diesem Antrag würden sich in der Folge der Amtsausschusses des Amtes Bergen auf Rügen, der Kreistag Vorpommern-Rügen sowie schließlich das Innenministerium in Schwerin zu beschäftigen haben.

„Wäre für die Region eine Katastrophe

Laut Koesling, der seit Sommer 2019 Oberhaupt der ältesten Rügener Stadt ist, habe bislang tatsächlich die Gefahr bestanden, dass der Landkreis die Genehmigung zum Betrieb der Fährverbindung entzieht, die seit mittlerweile 26 Jahren die Weiße Flotte bedient.

„Wenn die Fährlinie Stahlbrode – Glewitz auch langfristig nicht mehr betrieben werden sollte, wäre das für die gesamte Region eine Katastrophe“, macht der Bürgermeister deutlich. Daher sei der obengenannte Beschluss, der zur Mitte des vergangenen Jahres schon einmal auf der Tagesordnung einer Stadtvertretersitzung zur Debatte gestanden habe, notwendig gewesen.

Inkommunalisierung ist notwendig

Koesling zufolge, sei die unentgeltliche Nutzungsbefugnis für den Fähranleger der Stadt Garz übertragen worden. Damit liege die Zuständigkeit für die Betriebsgenehmigung beim Ordnungsamt des Landkreises. „Der kann aber nur auf seinem Hoheitsgebiet tätig werden.

Dazu ist dann die Inkommunalisierung notwendig. Ansonsten gibt es keine Betriebsgenehmigung und der Fähranleger kann nicht mehr betrieben werden“, das Stadtoberhaupt. Er hat die Mitteilung der Kommunalaufsicht des Landkreises, dass die Inkommunalisierung notwendig ist, seit dem vergangenen Jahr auf dem Tisch.

Bauarbeiten an der L 30

Aktuell und wohl bis in den Sommer hinein liegt der Fährverkehr an der Kette – einerseits wegen Corona mit seinen Reisebeschränkungen und andererseits wegen Straßenbauarbeiten an der Landesstraße 30. Die bedeuten, dass die Zufahrt zur Glewitzer Fähre für Monate voll gesperrt sein wird und Autofahrer erhebliche Umwege in Kauf nehmen – weil sie es müssen oder wenn sie es denn wollen.

Schließlich müssen sie sich die Umleitungstrassen auch noch mit dem nicht unerheblichen landwirtschaftlichen Verkehr teilen. Deshalb sei bis auf Weiteres kein lohnender Fährverkehr möglich.

Von Chris Herold