Garz/Putbus

Keine Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona – aber in Garz und Putbus soll trotzdem Adventsstimmung aufkommen. So haben die ehrenamtlichen Helfer des Kreativteams um Erika Mundt und Familie Hermann ein Bühnenbild am Burgwall der ältesten Stadt Rügens gestaltet. „Auch ein Weihnachtsbaum auf dem Areal wurde aufgebaut und ein dieses Jahr besonders hübsches Exemplar in der Stadtmitte gegenüber dem Edeka“, informiert der Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU).

Garzer können Weihnachtsbäume selbst schmücken

Er verweist in diesem Zusammenhang noch auf eine Besonderheit. So habe die Stadt Garz kleine Weihnachtsbäume gekauft und diese in den Hauptstraßen der Stadt – angefangen in der Lange Straße ehemals Bäckerei Koepke/jetzt „Spaßbäckerei“ über die Lindenstraße bis zur Bergenerstraße – angebracht. Nach der Idee des städtischen Kulturbeauftragten Julian Klinkenberg sollten die Bäume von den Anwohnern selbstständig geschmückt werden.

Der Platz vor der Orangerie in Putbus ist weihnachtlich gestaltet worden. Immer nachmittags gibt es in der Adventswoche dort Glühwein und Kinderpunsch zum Mitnehmen. Quelle: Chris Herold

„Aber bitte nur mit batteriebetriebenen LED-Lichterketten, damit keine Kabel auf den Bürgersteigen liegen“, macht Koesling deutlich und auch, dass der Weihnachtsbaum auf dem Rathausbalkon erst am 10. Dezember aufgestellt wird. Die Beleuchtung im Rahmen der „Orange Days“ solle nicht gestört werden.

Bude und „Weihnachtspostamt“ vor der Orangerie

In Putbus sind Orangerie und Alleestraße weihnachtlich dekoriert worden. Zudem besetzt der Verein Freunde schöner Inselfunken vom 29. November bis zum 6. Dezember täglich von 15 bis 18 Uhr eine Bude vor der Orangerie. Passend zum Spaziergang im Park gibt es dort Glühwein und Kinderpunsch zum Mitnehmen.

Zudem werden dort die Wunschbriefe der Kinder im „Weihnachtspostamt“ gesammelt und nach Himmelpfort gebracht. Dort soll der Weihnachtsmann bereits nach seiner langen Reise vom Nordpol warten, um die Briefe zusammen mit seinen fleißigen Elfen „höchstpersönlich“ beantworten und an die Kinder zurücksenden zu können. Die brauchen nur einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann mitbringen und sollten ihre Adresse nicht vergessen, damit die Antwort auch ihren Weg zurück findet. Zusätzlich gibt es für alle Kinder vom 4. bis 6. Dezember ein kleines Geschenktütchen, das sie sich am Büdchen zu den Öffnungszeiten abholen können.

Von Chris Herold