Putbus

Endlich kann man wieder Gäste zu Geburtstagsfeiern einladen. Wenn es sich beim Jubilar um so ein Schätzchen wie das Theater Putbus handelt, liest sich die Liste der Gratulanten entsprechend prominent.

Zum Festakt des 200-Jährigen Bestehens kam nicht nur Fürst Malte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ins Putbusser Theater, mit Susanna Boyen (Bildung/Kultur), Heiko Miraß (Finanzen), Patrick Dahlemann (Vorpommern) hatte sie gleich drei Staatssekretäre im Schlepptau.

Festakt und Festkonzert „200 Jahre Theater und 210 Jahre Stadtgründung“: Staatssekretär Heiko Miraß, Staatssekretärin Susanna Boyen, Staatssekretär Patrick Dahlemann, Landrat Stefan Kerth und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Quelle: Stefan Sauer

Prominente Gästeliste

Auch Landrat Stefan Kerth hatte den Weg nach Putbus nicht gescheut, Andreas Kuhn (CDU, Kreistagspräsident) und selbstverständlich viele Bürgermeister der Insel und vom Festland waren am Start. Nach der langen Durststrecke während der pandemiebedingten Schließungen hatten alle wieder Hunger auf Kultur, Musik und den gemeinsamen Plausch im Anschluss an die Vorstellung – inklusive Häppchen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lässt sich von Theaterdirektor Peter Gestwa das Haus zeigen Quelle: Stefan Sauer

Nichts geht über Kultur live

Manuela Schwesig verriet in ihrer Rede beiläufig auch ihre ganz frühe Verbindung zur Kultur. Ballerina sei ihr erster Berufswunsch gewesen, später habe sie in den Gremien des Schweriner Theaters den harten Alltag von Kulturpolitik kennengelernt. An diesem Abend lobte sie das Durchhaltevermögen aller in der kulturlosen Pandemie-Zeit. „Dass wir Corona zurückgedrängt haben und jetzt wieder Theater und Musik erleben können, verdanken wir den vielen Menschen, die sich an die Schutzmaßnahmen gehalten haben“, sagte sie.

Trotzdem: Nichts gehe über das direkte Erleben von Live-Musik und Theater. Noch sah das halb gefüllte Parkett im Theater trotz des ausverkauften Hauses irgendwie traurig aus, es wurde im Vorfeld penibel auf Sicherheitsabstände zwischen den Reihen und Plätzen geachtet.

Volles Haus, leere Plätze: Im Theater gelten immer noch strenge Abstandsregeln. Quelle: Stefan Sauer

Wie lange soll das noch so funktionieren? „Ich bin zuversichtlich, dass die Lockerungen weitergehen“, sagte Schwesig. „Dafür ist es aber unglaublich wichtig, dass wir mit dem Impfen weiter vorankommen.“ Sie lobte das Paket der Landesregierung zum Schutze der Kultureinrichtungen, mit insgesamt 20 Millionen Euro sei das Land an der Seite der Kultureinrichtungen, Projektträger und Vereine. Die Programme, etwa das mit je 2000 Euro dotierte Stipendienprogramm für Soloselbstständige, würden gut nachgefragt, bereits 1385 Stipendien seien genehmigt worden, mehr als 2,7 Millionen Euro ausgezahlt, hieß es vom Ministerium.

Dirk Löschner auf seinem letzten Termin in Putbus

Trotz aller Freude über das wiedererwachende Kulturleben: Für Dirk Löschner war es ein Wechselbad der Gefühle. Für den scheidenden Intendanten des Theaters Vorpommern war es die letzte Veranstaltung in seiner Funktion in Putbus, er wechselt im August nach Plauen/Zwickau. Die „frische Luft“ werde er vermissen, meinte er. „Das unverstellte Aufeinander-Zugehen, die Lust auf Neues. Das wird mir fehlen.“ Auch sein Bruder Sascha saß im Publikum und dokumentierte die Veranstaltung mit dem Handy. Er hat den Neuanfang bereits vollzogen und arbeitet jetzt an der Uni Paderborn.

Der scheidende Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner Quelle: Stefan Sauer

Ohne Kultur: „Die Zeit war einfach zu lang“

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hingegen war zwar bester Laune, blickte aber etwas nachdenklich auf die Fassade des Theaters. In „seiner“ Stadt steht nämlich die Sanierung des Theaters noch aus. Das Projekt wird wegen der Größe des Objekts allerdings noch mal eine andere Hausnummer, man geht von rund 40 Millionen Euro aus. „Wenn alles gut geht, wollen wir im zweiten Halbjahr 2022 mit den Arbeiten beginnen“, sagt er. Für ihn ist es übrigens bereits der dritte Theaterbesuch in diesem Jahr. „Man geht ja sonst nicht jede Woche ins Theater, aber ich genieße das sehr. Die Zeit war einfach zu lang“, sagte er. Die unmittelbare Begegnung mit den Schauspielern schätze er, das sei einfach kein Vergleich zum Fernsehen. Dem konnten Andreas Kuhn und der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (beide CDU) nur beipflichten. Beide outeten sich ebenfalls als regelmäßige Theater- und Konzertbesucher. „Heiden von Kummerow – auf Platt“, empfiehlt Kuhn, Karsten Schneider setzt auf klassische Konzerte, gern in Begleitung seiner Frau.

Karsten Schneider, Bürgermeister von Binz, mag es klassisch – am liebsten Konzerte. Quelle: Stefan Sauer

Bundesverdienstkreuz für den Rosendoktor

Einen besonderen Tag erlebte der Putbusser „Rosendoktor“ Gerhard Prill, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern die rund 800 Rosen in Putbus pflegt. Er empfing aus den Händen der Ministerpräsidentin das Verdienstkreuz – für sein Engagement im Gemeinwohl. In der Vergangenheit im Sport und Jugendsportbereich, später fuhr er Hilfskonvois nach Jugoslawien. „Wenn ich das nur wegen der Rosenpflege bekommen würde, das wär ja schlimm“, bemerkte Prill trocken. „Denn das sind ja ganz viele, die dort mitmachen.“ Man sei schließlich eine Brigade. Wie viel Engagement immer noch im Rosendoktor steckt, wurde in einem nicht zu überhörenden politischen Seitenhieb deutlich. „Es gibt keine Rose mit braunen Blüten“, sagte er. „Nur wenn sie welkt und stinkt, dann wird sie braun. Bei uns ist das nicht wohlgelitten. Wir schneiden sie ab.“

Rosendoktor Gerhard Prill bekommt das Verdienstkreuz angeheftet Quelle: Stefan Sauer

Von Anne Ziebarth