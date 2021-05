Sassnitz

Auch wenn die morgendlichen Temperaturen in dieser Woche uns noch einmal an die kalte Jahreszeit erinnerten: Der Winter ist vorbei! In den Grabbelkörben der Kaufhallen haben die Grillutensilien die Meisenknödel verdrängt. So mancher Tierfreund lässt sich dennoch nicht beirren und verwöhnt Amsel, Fink und Spatz weiterhin mit einem reichlichen Körnerbüfett. Längst folgt auf die Winter- die Sommerfütterung der gefiederten Garten- und Wald-Bewohner.

Ob das sinnvoll ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Ornithologen vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) jedenfalls empfehlen uneingeschränkt die Winterfütterung. Bei den kalten Temperaturen sei die Hygiene an den Futterstellen eher zu gewährleisten. Wer die Tiere auch im Sommer an sein Fenster locken will, kann prinzipiell auch in der warmen Jahreszeit die Vogelhäuser und Futtersilos füllen – allerdings mit einem speziellen Sommer-Futter.

Von April bis Juli darf die klassische Winter-Nahrung, die in der Regel aus Fettfutter, Nüssen und Nussbruch sowie aus Sonnenblumenkernen besteht, auf gar keinen Fall angeboten werden. Die Alt-Tiere würden es an den Nachwuchs verfüttern, und für den ist es gefährlich. Fettfutter ist für Jungvögel schwer verdaulich und an den harten Nussbrocken und Sonnenblumenkernen könnten sie schlimmstenfalls ersticken.

Von Maik Trettin